Dünyanın en büyük dört bankası yeni dijital para geliştiriyor

Haber Editörü
Gelişen teknoloji ile birlikte değişen kullanıcı alışkanlıkları neticesinde artık dijital ödeme sistemleri günlük hayatın birçok kolunda etkin rol oynuyorlar. Buna paralel olarak -her ne kadar henüz ülkemizde çok yaygın olmasa da- dijital paraların kullanım alanları da giderek yaygınlaşıyor.
İsviçre’nin en büyük bankası UBS’in liderliğindeki Deutsche Bank, Santander ve Bank of New York Mellon bankaları özellikle Bitcoin'e alternatif olacak yeni dijital para geliştirdiklerini duyurdular. Yapılan açıklamada ödemeler konusunda küresel çapta yeni bir dönem başlatacağı inanılan proje "blockchain" sistemine bağlı olacak ve paraların akıllı algoritmalar ile otomatik şekilde üretildiği teknolojiden yararlanılacak.
2018 yılının ilk çeyreğinde ticari kullanıma sunulması beklenen yeni dijital paraların önündeki en büyük engel ise güvenlik. Zira kısa süre önce yaşanan hırsızlık olayı ile yaklaşık 72 milyon dolar değerinde Bitcoin'in çalınması endişeleri arttırıyor. Ekstra güvenlik önlemleri üzerinde yoğunlaşan uzmanlar yaşanabilecek muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyorlar.
Ayrıca Bkz. "iPhone 7'yi unutun: iPhone 6 SE'ye ait olduğu iddia edilen kutu fotoğrafları sızdırıldı"
Dijital para kullanmayanlara ceza uygulanıyor
Özellikle İskandinav ülkeleri dijital ödeme sistemleri konusundaki yenilikleri ve düzenlemeleriyle uluslararası arenada ilk sırada yer alıyorlar. Örneğin İsveç’te günlük finans işlemlerini mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştiren halk artık neredeyse hiç nakit para kullanmıyor.
Diğer taraftan elektrik ve su gibi faturalarını dijital yollarla değil banka aracılığıyla nakit olarak ödemek isteyenlere ise fatura başına yaklaşık 26 TL (8 Euro) ek işlem bedeli ödetiliyor. Bu durum her ne kadar teknolojiyle arası çok iyi olmayan yaşlı insanları olumsuz etkilese de hükümet kararından geri adım atmayacağını, dönüşüm için zorlukların yaşanması gerektiğini ifade ediyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ama altının ons u $ la hesaplanır !
1 ons = 28,3495231 gram karşılığı = $ kurundan hesaplanır !
ons bir ingiliz ölçü birimidir !
bu ingilizle bu kadar standart manyağı bir ülke oldukları halde
neden 1 ons = sterlin değilde $ !?
şimdi gelelim 2. soruya !
sanal para ile ticaret
sadece kayıt dışı sektörlerin kayıt dışı ekonomilerini sürdürmelerini sağlar !
dahası AB tüm bankalar için standart para izleme sistemi anlamıyla IBAN sistemini getirdi ( tr.wikipedia.org/... ) peki neden hala daha izlenmesi zor olan ve fiziksel varlığı bile olmayan bir sanal para oluşturma sevdası ortada dolanıyor !?
soruların cevabı ! eğer 3. dünya savaşını başlatmak isterseniz !
önce var olan ekonomileri bozmanız gerekir ki ! insanlar aç kalmadan
yemek masasında şükür etmeyi hatırlasın ! ve insanlar ne kadar aç kalırsa
yemek masasında o kadar büyük şükür duası eder !
yani dünya ekonomisi bozulmadan asla büyük bir 3. dünya savaşı
daha doğru bir ifade ile bir sözde son savaş anlamıyla
dinler arasında büyük savaş çıkarmak isteyenler
ekonomiyi bozmadan piyasada var olan altınların fiyatını düşürüp
ülkeden ülkeye çekmeden büyük bir dünya savaşı olmaz !
yaw şu an altının fiyatının real anlamda gramı 150 TL olması gerekirken
fiyatı suni olarak düşürülüyor ! bunun farkına varılmalı !
ve uluslar arası ons para birimi üzerinden altın ticareti durudurulmaz ise
çok fazla iç piyasadan yurt dışına altın çekilecek daha sonra kapalı ekonomiye geçilse bile bu durumda çok fazla altın kaybı oluşacaktır !
insanların üretemediği tek değer birimi altındır !
gerçek para = altın dır !