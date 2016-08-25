Dünyanın en büyük dört bankası yeni dijital para geliştiriyor

Gelişen teknoloji ile birlikte değişen kullanıcı alışkanlıkları neticesinde artık dijital ödeme sistemleri günlük hayatın birçok kolunda etkin rol oynuyorlar. Buna paralel olarak -her ne kadar henüz ülkemizde çok yaygın olmasa da- dijital paraların kullanım alanları da giderek yaygınlaşıyor.

İsviçre’nin en büyük bankası UBS’in liderliğindeki Deutsche Bank, Santander ve Bank of New York Mellon bankaları özellikle Bitcoin'e alternatif olacak yeni dijital para geliştirdiklerini duyurdular. Yapılan açıklamada ödemeler konusunda küresel çapta yeni bir dönem başlatacağı inanılan proje "blockchain" sistemine bağlı olacak ve paraların akıllı algoritmalar ile otomatik şekilde üretildiği teknolojiden yararlanılacak.

2018 yılının ilk çeyreğinde ticari kullanıma sunulması beklenen yeni dijital paraların önündeki en büyük engel ise güvenlik. Zira kısa süre önce yaşanan hırsızlık olayı ile yaklaşık ticari kullanıma sunulması beklenen yeni dijital paraların önündeki en büyük engel ise güvenlik. Zira kısa süre önce yaşanan hırsızlık olayı ile yaklaşık 72 milyon dolar değerinde Bitcoin 'in çalınması endişeleri arttırıyor. Ekstra güvenlik önlemleri üzerinde yoğunlaşan uzmanlar yaşanabilecek muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyorlar.

Dijital para kullanmayanlara ceza uygulanıyor

Özellikle İskandinav ülkeleri dijital ödeme sistemleri konusundaki yenilikleri ve düzenlemeleriyle uluslararası arenada ilk sırada yer alıyorlar. Örneğin İsveç’te günlük finans işlemlerini mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştiren halk artık neredeyse hiç nakit para kullanmıyor.

Diğer taraftan elektrik ve su gibi faturalarını dijital yollarla değil banka aracılığıyla nakit olarak ödemek isteyenlere ise fatura başına yaklaşık 26 TL (8 Euro) ek işlem bedeli ödetiliyor. Bu durum her ne kadar teknolojiyle arası çok iyi olmayan yaşlı insanları olumsuz etkilese de hükümet kararından geri adım atmayacağını, dönüşüm için zorlukların yaşanması gerektiğini ifade ediyor.