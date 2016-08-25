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Dünyanın en büyük dört bankası yeni dijital para geliştiriyor

Dünyanın önde gelen dört büyük bankası ortaklaşa çalışma ile geliştirdikleri dijital parayla küresel çapta yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyorlar. Şu anki en önemli sorun ise güvenlik.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Gelişen teknoloji ile birlikte değişen kullanıcı alışkanlıkları neticesinde artık dijital ödeme sistemleri günlük hayatın birçok kolunda etkin rol oynuyorlar. Buna paralel olarak -her ne kadar henüz ülkemizde çok yaygın olmasa da- dijital paraların kullanım alanları da giderek yaygınlaşıyor.
İsviçre’nin en büyük bankası UBS’in liderliğindeki Deutsche Bank, Santander ve Bank of New York Mellon bankaları özellikle Bitcoin'e alternatif olacak yeni dijital para geliştirdiklerini duyurdular. Yapılan açıklamada ödemeler konusunda küresel çapta yeni bir dönem başlatacağı inanılan proje "blockchain" sistemine bağlı olacak ve paraların akıllı algoritmalar ile otomatik şekilde üretildiği teknolojiden yararlanılacak.
2018 yılının ilk çeyreğinde ticari kullanıma sunulması beklenen yeni dijital paraların önündeki en büyük engel ise güvenlik. Zira kısa süre önce yaşanan hırsızlık olayı ile yaklaşık 72 milyon dolar değerinde Bitcoin'in çalınması endişeleri arttırıyor. Ekstra güvenlik önlemleri üzerinde yoğunlaşan uzmanlar yaşanabilecek muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyorlar.

Dijital para kullanmayanlara ceza uygulanıyor

Özellikle İskandinav ülkeleri dijital ödeme sistemleri konusundaki yenilikleri ve düzenlemeleriyle uluslararası arenada ilk sırada yer alıyorlar. Örneğin İsveç’te günlük finans işlemlerini mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştiren halk artık neredeyse hiç nakit para kullanmıyor.
Diğer taraftan elektrik ve su gibi faturalarını dijital yollarla değil banka aracılığıyla nakit olarak ödemek isteyenlere ise fatura başına yaklaşık 26 TL (8 Euro) ek işlem bedeli ödetiliyor. Bu durum her ne kadar teknolojiyle arası çok iyi olmayan yaşlı insanları olumsuz etkilese de hükümet kararından geri adım atmayacağını, dönüşüm için zorlukların yaşanması gerektiğini ifade ediyor.

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qrolica 3 yıl en beğenilen
aha şirket-devletler geliyor
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SEO-Uzmanı 3 yıl
$ ın altın karşılığı yoktur !
ama altının ons u $ la hesaplanır !
1 ons = 28,3495231 gram karşılığı = $ kurundan hesaplanır !
ons bir ingiliz ölçü birimidir !
bu ingilizle bu kadar standart manyağı bir ülke oldukları halde
neden 1 ons = sterlin değilde $ !?
şimdi gelelim 2. soruya !
sanal para ile ticaret
sadece kayıt dışı sektörlerin kayıt dışı ekonomilerini sürdürmelerini sağlar !
dahası AB tüm bankalar için standart para izleme sistemi anlamıyla IBAN sistemini getirdi ( tr.wikipedia.org/... ) peki neden hala daha izlenmesi zor olan ve fiziksel varlığı bile olmayan bir sanal para oluşturma sevdası ortada dolanıyor !?
soruların cevabı ! eğer 3. dünya savaşını başlatmak isterseniz !
önce var olan ekonomileri bozmanız gerekir ki ! insanlar aç kalmadan
yemek masasında şükür etmeyi hatırlasın ! ve insanlar ne kadar aç kalırsa
yemek masasında o kadar büyük şükür duası eder !
yani dünya ekonomisi bozulmadan asla büyük bir 3. dünya savaşı
daha doğru bir ifade ile bir sözde son savaş anlamıyla
dinler arasında büyük savaş çıkarmak isteyenler
ekonomiyi bozmadan piyasada var olan altınların fiyatını düşürüp
ülkeden ülkeye çekmeden büyük bir dünya savaşı olmaz !
yaw şu an altının fiyatının real anlamda gramı 150 TL olması gerekirken
fiyatı suni olarak düşürülüyor ! bunun farkına varılmalı !
ve uluslar arası ons para birimi üzerinden altın ticareti durudurulmaz ise
çok fazla iç piyasadan yurt dışına altın çekilecek daha sonra kapalı ekonomiye geçilse bile bu durumda çok fazla altın kaybı oluşacaktır !
insanların üretemediği tek değer birimi altındır !
gerçek para = altın dır !
$ ın altın karşılığı yoktur !ama altının ons u $ la hesaplanır !1 ons = 28,3495231 gram karşılığı = $ kurundan hesaplanır !ons bir ingiliz ölçü b...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 3 yıl
Dünyayı sömürecekleri yeni bir para birimi dolar,sterlin,euro dan sonra Allah bilir bizim TL den gene değerli olur kapitalizm...
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They Killed Kenny 3 yıl
Dijital ödeme sistemleri günlük hayat için büyük kolaylık bence. Kart taşıma para taşıma derdinden kurtarıyor insanı. Cebinde zaten zorunlu(!) olarak bulunan telefonları kullanmak daha kolay. Fakat normal paraları yasaklamak yaptırımlar uygulamak... Zaten her şeyimizle takip edilirken harcamalarımızın da takip edilmesi, teknolojiden uzak kalmak isteyenlerin teknolojiye zorunlu bırakılması hiç hoş olmayacak.
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mansurmarsak 3 yıl
Aha da mahvolduğumuzun resmidir. Gerçek dünyada hiç var olmayan bir şeyi sadece kendi istedikleri gibi oluşturup elimizde ki 3-5 kuruşuda alacaklar...
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Rubisco 3 yıl
Baştan aşağı sulama haber.

Bunlar nerde en büyük 4 banka oluyorlar? Sonradan "önde gelen"'e çevrilmiş belki de, hangisi nerde önde geliyor. Santander'in emaresi okunmaz belki. DB'nin başı dibine kadar .oka batmış vs. vs.

Haberin kendi, orjinali veya adamların peşinde oldukları gibi tamamen garip.

Niye?

Soğuk füzyon yapacaz alt tarafı, sonra bütün enerji ihtiyacımız çözülecek. Şimdi geriye bi tek mesele kaldı, nasıl yapacağımızı bulmak.

Bunu demekten hiçbi farkı yok çünkü. Çocuk oyuncağı canım, bi tek güvenlik problemimiz var, çözersek bitti.

Bitcoin de fena değil ama çok yakıo, üstüne Çinlilerin kontrolünde. Hani bizde olsa ne güzel oynardık.

Oldu canım. Kolaysa ele geçir, buyur. Değilse boşuna yapacaz ama şu olursa demesinler, kimse demesin.

Fintech'ciler genel problemi zaten. Bugün varolan bi yapıylaa yapılabilecek işi çok daha ucuza,hızlı,problemsiz,sorunsuz,güvenli.... yapacaz derler. Gaz verirler. Ya gizli amaçları 1 milyar $'lık unicorn startuplar gibi olmaktır, yada bi yere kadar gelip hemen şirketi satıvermektir.. Yok adam gibi iş yapan az sayıdaki de dünyamızı devasa olarak değiştiremez zaten.

Avustralaya'da borsa işlemleri için backoffice kısmını (takasbank vs.) blockchain bazlı altyapıya geçirdiler mesela. Aracı kurum - merkesi kurum vs. arasındaki 2-3 gün vs. gibi gecikmeleri faln ortadan kaldırıyor. Dışarıya kapalı sayılır. Nerde sorun çıkartır ilerde bilmem. JP gitti satın aldı adamları. Niye? Çünkü JP vs. gibi kurumlar da blockchain ile veya hibrid yapılar ile belli işlerin yapılabilmesini istiyor. En basitinden OTC piyasada hızlı temiz, karşı tarafa güvenmek zorunda kaldığın merkezi sistemin direk olmadığı bi yapıya bi miktar güven getirmek istiyor (self-signing contract gibi yapılarla mesela.Kontratın kendisi akıllı kontrat gibi bişey oluyor, imza-onay-ödeme vs. olunca çözüllüyor para aktarılıyor faln. Merkezi sistem olmadan). Kendi darkpoollarının ince işleri detayları için vs. vs. istiyorlar. EeE? OTC piyasa dediğin zaman hayvani büyüklük zaten. Yapsın birileri güvenli bi yol, sonra lisanslasın kiraya versin isterse herkes kullansın, üstüne para bassın?

Öyle yürümüyo işte işler.

Bigün adam gibisini yaparlarsa zaten bi şekilde haberi sızar(istedikleri kadar gizli tutmaya uğraşsınlar). Çok yer hem ekmek yer, hemde faydası etrafa yayılır. Ama, yıllardır net bişey yok hala.

Haberdeki konu da onun gibi. Kendi aralarında hızlı ve problemsiz para aktarımı isteniyor. ama yürümüyor işte işler....

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SEO-Uzmanı 3 yıl
$ ın altın karşılığı yoktur !
ama altının ons u $ la hesaplanır !
1 ons = 28,3495231 gram karşılığı = $ kurundan hesaplanır !
ons bir ingiliz ölçü birimidir !
bu ingilizle bu kadar standart manyağı bir ülke oldukları halde
neden 1 ons = sterlin değilde $ !?
şimdi gelelim 2. soruya !
sanal para ile ticaret
sadece kayıt dışı sektörlerin kayıt dışı ekonomilerini sürdürmelerini sağlar !
dahası AB tüm bankalar için standart para izleme sistemi anlamıyla IBAN sistemini getirdi ( tr.wikipedia.org/... ) peki neden hala daha izlenmesi zor olan ve fiziksel varlığı bile olmayan bir sanal para oluşturma sevdası ortada dolanıyor !?
soruların cevabı ! eğer 3. dünya savaşını başlatmak isterseniz !
önce var olan ekonomileri bozmanız gerekir ki ! insanlar aç kalmadan
yemek masasında şükür etmeyi hatırlasın ! ve insanlar ne kadar aç kalırsa
yemek masasında o kadar büyük şükür duası eder !
yani dünya ekonomisi bozulmadan asla büyük bir 3. dünya savaşı
daha doğru bir ifade ile bir sözde son savaş anlamıyla
dinler arasında büyük savaş çıkarmak isteyenler
ekonomiyi bozmadan piyasada var olan altınların fiyatını düşürüp
ülkeden ülkeye çekmeden büyük bir dünya savaşı olmaz !
yaw şu an altının fiyatının real anlamda gramı 150 TL olması gerekirken
fiyatı suni olarak düşürülüyor ! bunun farkına varılmalı !
ve uluslar arası ons para birimi üzerinden altın ticareti durudurulmaz ise
çok fazla iç piyasadan yurt dışına altın çekilecek daha sonra kapalı ekonomiye geçilse bile bu durumda çok fazla altın kaybı oluşacaktır !
insanların üretemediği tek değer birimi altındır !
gerçek para = altın dır !
2 Yanıt Yanıtla +4
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skythunderr 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

$ ın altın karşılığı yoktur !
ama altının ons u $ la hesaplanır !

1 ons = 28,3495231 gram karşılığı = $ kurundan hesaplanır !

ons bir ingiliz ölçü birimidir !
bu ingilizle bu kadar standart manyağı bir ülke oldukları halde
neden 1 ons = sterlin değilde $ !?

şimdi gelelim 2. soruya !
sanal para ile ticaret
sadece kayıt dışı sektörlerin kayıt dışı ekonomilerini sürdürmelerini sağlar !

dahası AB tüm bankalar için standart para izleme sistemi anlamıyla IBAN sistemini getirdi ( tr.wikipedia.org/... ) peki neden hala daha izlenmesi zor olan ve fiziksel varlığı bile olmayan bir sanal para oluşturma sevdası ortada dolanıyor !?

soruların cevabı ! eğer 3. dünya savaşını başlatmak isterseniz !
önce var olan ekonomileri bozmanız gerekir ki ! insanlar aç kalmadan
yemek masasında şükür etmeyi hatırlasın ! ve insanlar ne kadar aç kalırsa
yemek masasında o kadar büyük şükür duası eder !

yani dünya ekonomisi bozulmadan asla büyük bir 3. dünya savaşı
daha doğru bir ifade ile bir sözde son savaş anlamıyla
dinler arasında büyük savaş çıkarmak isteyenler
ekonomiyi bozmadan piyasada var olan altınların fiyatını düşürüp
ülkeden ülkeye çekmeden büyük bir dünya savaşı olmaz !

yaw şu an altının fiyatının real anlamda gramı 150 TL olması gerekirken
fiyatı suni olarak düşürülüyor ! bunun farkına varılmalı !
ve uluslar arası ons para birimi üzerinden altın ticareti durudurulmaz ise
çok fazla iç piyasadan yurt dışına altın çekilecek daha sonra kapalı ekonomiye geçilse bile bu durumda çok fazla altın kaybı oluşacaktır !

insanların üretemediği tek değer birimi altındır !
gerçek para = altın dır !

hocam altin konusunda yanlis dusunyorsunuz cunki dunyadaki butun degerli taslarin ve altinin fiyatini belirleyen bazi sirketler var, elinizde savas icin altin biriktirseniz bile bir gecede fiyati onemli olcude kirabilir. bu yuzden degeri manipule edilemeyen bir deger birimi oldugunu dusunmuyorum.
1 Yanıt Yanıtla +2
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The Time Lord 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
$ ın altın karşılığı yoktur !
ama altının ons u $ la hesaplanır !
1 ons = 28,3495231 gram karşılığı = $ kurundan hesaplanır !
ons bir ingiliz ölçü birimidir !
bu ingilizle bu kadar standart manyağı bir ülke oldukları halde
neden 1 ons = sterlin değilde $ !?
şimdi gelelim 2. soruya !
sanal para ile ticaret
sadece kayıt dışı sektörlerin kayıt dışı ekonomilerini sürdürmelerini sağlar !
dahası AB tüm bankalar için standart para izleme sistemi anlamıyla IBAN sistemini getirdi ( tr.wikipedia.org/... ) peki neden hala daha izlenmesi zor olan ve fiziksel varlığı bile olmayan bir sanal para oluşturma sevdası ortada dolanıyor !?
soruların cevabı ! eğer 3. dünya savaşını başlatmak isterseniz !
önce var olan ekonomileri bozmanız gerekir ki ! insanlar aç kalmadan
yemek masasında şükür etmeyi hatırlasın ! ve insanlar ne kadar aç kalırsa
yemek masasında o kadar büyük şükür duası eder !
yani dünya ekonomisi bozulmadan asla büyük bir 3. dünya savaşı
daha doğru bir ifade ile bir sözde son savaş anlamıyla
dinler arasında büyük savaş çıkarmak isteyenler
ekonomiyi bozmadan piyasada var olan altınların fiyatını düşürüp
ülkeden ülkeye çekmeden büyük bir dünya savaşı olmaz !
yaw şu an altının fiyatının real anlamda gramı 150 TL olması gerekirken
fiyatı suni olarak düşürülüyor ! bunun farkına varılmalı !
ve uluslar arası ons para birimi üzerinden altın ticareti durudurulmaz ise
çok fazla iç piyasadan yurt dışına altın çekilecek daha sonra kapalı ekonomiye geçilse bile bu durumda çok fazla altın kaybı oluşacaktır !
insanların üretemediği tek değer birimi altındır !
gerçek para = altın dır !

Bu yorumda sadece Ramazan Kurtoğlu ve fazlaca ünlem gördüm.
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mq1n 3 yıl
"blockchain" adı verilen, paraların


blockchain wallet hizmeti veren bir site, para birimi değil. yeni para birimi de bu alt yapıyı kullanacak, olayı çok yanlış anlamışsınız.
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qrolica 3 yıl en beğenilen
aha şirket-devletler geliyor
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