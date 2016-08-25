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Dünyanın en büyük hava aracı Airlander 10 düştü

Yaklaşık bir hafta önce ilk uçuşunu gerçekleştiren dünyanın en büyük hava aracı Airlander 10, İngiltere'deki ikinci test uçuşu sırasında yaşanan teknik arıza sonucu yere çakıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
22,8b
1
39
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük hava aracı Airlander 10 düştü
Hybrid Air Vehicles (HAV) tarafından geliştirilen Airlander 10, 92 metre uzunluğuyla şu an için dünyanın en büyük hava aracı niteliği taşıyor. 38 bin metreküp helyum ve 4 adet dizel motoruyla yaklaşık 3 hafta uçabilen hava aracı, saatte 144 kilometre hıza ve 4.880 metre yüksekliğe ulaşabiliyor.
Hatırlayacağınız üzere yaklaşık bir hafta önce ilk kez havalanan Airlander 10, 1.500 metre yüksekliğe çıkarak saatte ortalama 64 kilometre hızla 30 dakika boyunca hava kalarak başarıyla iniş yapmıştı. Geçtiğimiz çarşamba günü Londra'nın kuzeyinde kalan Bedfordshire bölgesinde ikinci test uçuşu için havalanan devasal araç için işler bu kez istenildiği gibi gitmedi.
100 dakikalık uçuş sırasında yaşanan teknik arıza ile hızla irtifa kaybetmeye başlayan Airlander 10, burun olarak nitelendirilen ön bölümün üzerine düştü ve kokpit bölümünde ufak çaplı hasar meydana geldi. İçerisi helyumla dolu olduğu için yavaş bir iniş gerçekleştiren hava aracında ayrıca diğer zeplinlerdeki gibi yangın da meydana gelmedi. Herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermeyen olay sonrası iniş noktasında bağlanan Airlander 10'un kontrollerinin ardından test uçuşlarına devam edeceği bildirildi.

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bilek 3 yıl en beğenilen
bu ney ya kocaman bir kıça benziyor :-)
2 Yanıt Yanıtla +50
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ilkerinanç 3 yıl
kardashian mı o?
1 Yanıt Yanıtla +32
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frostburn 3 yıl
ufak bir hasarla atlatılmış olması sevindirici , aslına bakarsanız bu zeplinlerin havacılık camiasından el çektirilmiş olmasının altında kapitalizmin parmağı var , geliştirilerek tekrar dünyamıza kazandırılmasını istediğim bir hava aracı , çok daha güvenli ve çevreci.
ufak bir hasarla atlatılmış olması sevindirici , aslına bakarsanız bu zeplinlerin havacılık camiasından el çektirilmiş olmasının altında kapitalizmin parmağı va...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Ohol Oula 3 yıl
İlk fotoğraf ayrı bir komedi, ikincisi ayrı komedi.

1- Kocaman bir popiş
2- Kalktı
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Kaiserslautern34 3 yıl
İlk bakışta harbiden bu ne lan dedim bizle dalga mı geçiyorlar :) Şu baştaki resmi kaldırın aga :)
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GreyParrot 3 yıl
Bu ne ya yeni gördüm kestane gibi
.
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turker03 3 yıl
şaka bir yana zeplinlerle seyahat uyaçlardan daha keyifli ve turistik açıdan daha yüksek seyir keyifli olur.
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dostum kertenkele 3 yıl
Bi gaz kaçırırsan varya ordaki adamın hali duman 🌫 fırlatıp atar onu
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kedi leblebisi 3 yıl
havacılık gerçekten zor iş insanların kanıyla canıyla buralara gelindi.sürekli emek isteyen ve hata kabul etmeyen bi sektör
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Sirkadyen 3 yıl
Helyum dolu balon niye yansın düşünce ?
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Ciclista 3 yıl Sirkadyen
Sirkadyen

Helyum dolu balon niye yansın düşünce ?

Aynen, zaten tepkimeye girmiyor oksijenle.
Aracın düşüşü
youtube.com/...
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kadirirdem 3 yıl
fotoyu ilk gördüğüm de kardashian'ın bir organı sandım :D :D :D
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arel.gr 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

fotoyu ilk gördüğüm de kardashian'ın bir organı sandım :D :D :D

usta aşikare taklit yazıyorsun.
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aycibin 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

fotoyu ilk gördüğüm de kardashian'ın bir organı sandım :D :D :D

oturma organı olmasın sakın :)
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JoeyBane 3 yıl
kasa saglam dusse de birsey olmaz
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Captain_Ivy 3 yıl
Nazar çıkmıştır. E o kadar dünyanın gözü önünde olursa böyle olur
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qrolica 3 yıl
zeplinler neden kullanımdan kaldırıldı?
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