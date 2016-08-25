Dünyanın en büyük hava aracı Airlander 10 düştü

Hybrid Air Vehicles (HAV) tarafından geliştirilen Airlander 10, 92 metre uzunluğuyla şu an için dünyanın en büyük hava aracı niteliği taşıyor. 38 bin metreküp helyum ve 4 adet dizel motoruyla yaklaşık 3 hafta uçabilen hava aracı, saatte 144 kilometre hıza ve 4.880 metre yüksekliğe ulaşabiliyor.

30 dakika boyunca hava kalarak başarıyla iniş yapmıştı. Geçtiğimiz çarşamba günü Londra'nın kuzeyinde kalan Bedfordshire bölgesinde ikinci test uçuşu için havalanan devasal araç için işler bu kez istenildiği gibi gitmedi. Hatırlayacağınız üzere yaklaşık bir hafta önce ilk kez havalanan Airlander 10 , 1.500 metre yüksekliğe çıkarak saatte ortalama 64 kilometre hızlaboyunca hava kalarak başarıyla iniş yapmıştı. Geçtiğimiz çarşamba günü Londra'nın kuzeyinde kalan Bedfordshire bölgesinde ikinci test uçuşu için havalanan devasal araç için işler bu kez istenildiği gibi gitmedi.

100 dakikalık uçuş sırasında yaşanan teknik arıza ile hızla irtifa kaybetmeye başlayan Airlander 10, burun olarak nitelendirilen ön bölümün üzerine düştü ve kokpit bölümünde ufak çaplı hasar meydana geldi. İçerisi helyumla dolu olduğu için yavaş bir iniş gerçekleştiren hava aracında ayrıca diğer zeplinlerdeki gibi yangın da meydana gelmedi. Herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermeyen olay sonrası iniş noktasında bağlanan Airlander 10'un kontrollerinin ardından test uçuşlarına devam edeceği bildirildi.