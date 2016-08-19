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Dünyanın en büyük hava taşıtı Airlander 10 ilk test uçuşunu yaptı

Uzun yıllardır geliştirilen ve dünyanın en büyük hava aracı olarak nitelendirilen Airlander 10, ilk test uçuşunu başarıyla tamamlayarak sağ salim bir şekilde yere iniş yaptı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Adını ilk olarak 2012 yılında duyduğumuz ve devasa boyutlarıyla dikkat çeken Airlander 10, uzun süredir hazırlandığı ilk test uçuşunu İngiltere Bedfordshire’daki Cardington Havaalanı’nda başarıyla tamamladı. Bu uçuş sırasında sınırları zorlamayan ekip 1.500 metre yüksekliğe çıkarak saatte ortalama 64 kilometre hızla seyretti ve yaklaşık 30 dakika boyunca havada kaldı.
Uçak ve zeplin karışımı olarak nitelendirilen hava aracının boyu günümüzdeki en uzun yolcu uçağından 15 metre daha uzun, yani toplam 92 metre. Hybrid Air Vehicles (HAV) tarafından geliştirilen Airlander 10 normal şartlar altında saatte 144 km (90 mil) hıza ve yaklaşık 4.880 metre (16,000 feet) yüksekliğe kadar sorunsuz bir şekilde ulaşabiliyor.

Uçaklara göre yüzde 70 daha az karbon salınım oranı

38 bin metreküp helyum ve 4 adet dizel motoru sayesinde havada 3 hafta boyunca seyahat edebilen, 9 katlı bir bina yüksekliğindeki taşıt aslında Amerikan ordusu için gözlem ve bilgi toplama amacıyla geliştirildi. Uzun süre havada kalabilmesiyle ihtiyaçları karşılayan ve o zamanlar LEMV kod adıyla anılan Airlander 10, daha sonra maliyetlerinin fazla gelmesi sebebiyle 2013 senesinde askıya alınarak ertelenmişti.
Sıradan bir uçağa göre yüzde 70 oranında daha az karbon salınımına sahip hava aracının yatırımcıları arasında kendisi de kaptan pilot olan Iron Maiden solisti Bruce Dickinson da yer alıyor. Her ne kadar askeri amaçla üretilse de yolculuk ve kargo taşımacılığı da yapacağı belirtilen Airlander 10'un ilk test uçuşunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Orodruin 3 yıl en beğenilen
Nazilerin Hindenburg zeplini kadar heybetli değil :) Malum kendisi 250 metre uzunluğundaydı :)
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alemburda34 3 yıl
Askeri amaçla test ediyorlarsa şunu Hakkari'de bir uçursunlar kaç dk dayanır merak ediyorum :)
1 Yanıt Yanıtla +7
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Captain_Ivy 3 yıl
Böyle zeplinler görünce aklıma gelen;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Nevfel 3 yıl
Nazilerin zeplin olayı aslında devam edebilseydi bugün hava yolu taşımacılığı çok farklı olurdu. Bence hala uygulanabilir. Misal turistik geziler için ideal havadan yavaş yavaş geze geze git. Artı bununla çok fazla kişi taşınabilir. Kargo içinde ideal.
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DH Misafiri 3 yıl
Neye hizmet edecek bu balon. Bunu görünce red alert 2 de sovyet balonu aklıma geldi..
google balonlarl uğraşıyodu bir ara internet dünyanın en ucra köşesine yayındı galbam..
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tobepeople 3 yıl
Test bile sayılmaz ki bu 144 km yapabiliyor diyor yarısına bile çıkmamış hele ki yükselmesi 1/3 bile değil ayrıca o süre ne 30 dk. 3 hafta seyahat edebilecek kapasitesi var bunlar bildiğin uçuyor mu diye bakmışlar sadece ve indirmişler sınırları zorlayıp yolcusuz 1 ay havada kalsın hızı da 150 km'yi zorlasınlar sonra da arada da 5 km'ye yükselip alçalsınlar en son da ücretsiz gönüllü kobaylarla 3 hafta 144 km ve yaklaşık 5km'de seyahat etsinler hala sorunsuz olsa bile şu soru aklımdan çıkmıyor: 100-150 km'lik bir Fırtına olduğunda ne yapıyorlar kaçıyorlar mı kaçabileceğini sanmıyorum ama yoksa yere indirip gazı kesiyorlar mı :D
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Redunay 3 yıl
Bizim buralara gelmesin sakın taşla düşürürler bunu.
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DH Misafiri 3 yıl
helyum yanıcı bir gaz değildir.
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Orodruin 3 yıl en beğenilen
Nazilerin Hindenburg zeplini kadar heybetli değil :) Malum kendisi 250 metre uzunluğundaydı :)
1 Yanıt Yanıtla +10
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maximus8282 3 yıl Orodruin
Orodruin

Nazilerin Hindenburg zeplini kadar heybetli değil :) Malum kendisi 250 metre uzunluğundaydı :)

Sanırım söylediğiniz bu zeplin. Birden alev almıştı.

Hidenburg Zeplin Kazası
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alemburda34 3 yıl
Askeri amaçla test ediyorlarsa şunu Hakkari'de bir uçursunlar kaç dk dayanır merak ediyorum :)
1 Yanıt Yanıtla +7
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tahir40 3 yıl alemburda34
alemburda34

Askeri amaçla test ediyorlarsa şunu Hakkari'de bir uçursunlar kaç dk dayanır merak ediyorum :)

Kullanılıyor hali hazırda, bunun kadar devasa değil tabi. Sınır gözetleme amaçlı zeplinlerimiz var.
1 Yanıt Yanıtla +3
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01myavuz 3 yıl
Rüzgara direnci nasıl, rüzgarda durum ne olur, 2.si çok yavaş, araçla dahamı hızlı gidilirdi. D:
Son olarak Helyum puf olmuyor.
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tavukjack 3 yıl
Bir sigarayla puff
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