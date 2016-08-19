Dünyanın en büyük hava taşıtı Airlander 10 ilk test uçuşunu yaptı

Adını ilk olarak 2012 yılında duyduğumuz ve devasa boyutlarıyla dikkat çeken Airlander 10, uzun süredir hazırlandığı ilk test uçuşunu İngiltere Bedfordshire’daki Cardington Havaalanı’nda başarıyla tamamladı. Bu uçuş sırasında sınırları zorlamayan ekip 1.500 metre yüksekliğe çıkarak saatte ortalama 64 kilometre hızla seyretti ve yaklaşık 30 dakika boyunca havada kaldı.

Uçak ve zeplin karışımı olarak nitelendirilen hava aracının boyu günümüzdeki en uzun yolcu uçağından 15 metre daha uzun, yani toplam 92 metre. Hybrid Air Vehicles (HAV) tarafından geliştirilen Airlander 10 normal şartlar altında saatte 144 km (90 mil) hıza ve yaklaşık 4.880 metre (16,000 feet) yüksekliğe kadar sorunsuz bir şekilde ulaşabiliyor.

Uçaklara göre yüzde 70 daha az karbon salınım oranı

38 bin metreküp helyum ve 4 adet dizel motoru sayesinde havada 3 hafta boyunca seyahat edebilen, 9 katlı bir bina yüksekliğindeki taşıt aslında Amerikan ordusu için gözlem ve bilgi toplama amacıyla geliştirildi. Uzun süre havada kalabilmesiyle ihtiyaçları karşılayan ve o zamanlar LEMV kod adıyla anılan Airlander 10, daha sonra maliyetlerinin fazla gelmesi sebebiyle 2013 senesinde askıya alınarak ertelenmişti.

Sıradan bir uçağa göre yüzde 70 oranında daha az karbon salınımına sahip hava aracının yatırımcıları arasında kendisi de kaptan pilot olan Iron Maiden solisti Bruce Dickinson da yer alıyor. Her ne kadar askeri amaçla üretilse de yolculuk ve kargo taşımacılığı da yapacağı belirtilen Airlander 10'un ilk test uçuşunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.