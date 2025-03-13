MSB’den beklenen açıklama: Eurofighter Typhoon uçakları için teklif alındı

- İngiltere’den beklenen teklif geldi
- KAAN, Eurofighter, F-16 ve F-35
- Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri
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İngiltere’den beklenen teklif geldi
Bilindiği üzere Türkiye, geçtiğimiz aylarda görüşmeler sonucunda hazırlanan İhtiyaç Tanımı Dokümanı’nı Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve BAE Systems’e iletmiş ve teklifin gelmesini beklemeye geçmişti. Bakanlık kaynakları tarafından yapılan açıklamada beklenen teklifin alındığı ve incelenmeye başlandığı bildirildi:
“Hava Kuvvetlerimizin harekât ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon Uçağının tedarik edilmesi kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanım Dokümanının Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini, teklif beklendiğini daha önce açıklamıştık. Beklenen teklif bakanlığımıza ulaşmış olup, teklif inceleme süreci devam etmektedir.”
Bilindiği üzere Türkiye, 40 adet Eurofighter Typhoon satın almak istiyor. Daha önceki resmi açıklamalarda bunların yeni üretim olmasının istendiği de dile getirilmişti. Dolayısıyla Türkiye, “Tranche 4” varyantını talep ediyor. Gelen teklif, uçaklar, konfigürasyonlar ve mühimmat gibi önemli ürünleri içeriyor. Bakanlığın incelemesi sonrasında ihtiyaç duyulması halinde teklifte revize istenecek.
Türkiye’nin Meteor füzelerini siparişler için olmazsa olmaz olarak gördüğünü de belirtmek gerek. Bu mühimmatın alımında güncel durumda bir engel görünmüyor. Yunanistan’ın bu mühimmatın satışını engellemek için yürüttüğü girişimsel ise sonuçsuz kalmış durumda.
KAAN, Eurofighter, F-16 ve F-35
Türkiye’nin hava kuvvetlerini modernize etme planı, dört kritik savaş uçağı platformunu kapsıyor:
- Eurofighter Typhoon Tranche 4 – İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya ortak yapımı, 40 adet.
- F-16 Block 70 – ABD ile anlaşmaya varıldı, 40 adet.
- F-35 – Programdan çıkarılmasına rağmen Türkiye’nin yeniden dahil olma ihtimali tartışılıyor.
- KAAN – 2028 yılında envantere Blok-1 varyant olarak girmesi hedefleniyor.
Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri
- Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)
- Mürettebat: 1 (2)
- Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)
- Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)
- Kanat Alanı: 51.2 m²
- Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)
- Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg
- Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)
- Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan
- Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri
- Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)
- Maksimum hız: Yüksek İrtifada: (2495 km/s) Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km/s)
- Menzil: 2900 km
- Servis Yarıçapı: 19.812 m
- Tırmanış: 315 m/s
- İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15
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