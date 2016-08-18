Google Chrome'da kaldırılan "Backspace" tuşunu geri getirin

Bilgisayar kullanıcılarının büyük bir bölümü ziyaret ettikleri web sitelerinde bir önceki sayfaya gitmek için -tarayıcıdaki sola doğru okun yanı sıra- klavyedeki "Backspace" tuşunu kullanıyor. 52. güncellemesiyle bazı önemli değişikliklere imza atan Google Chrome ise sürpriz bir şekilde bahsi geçen geri git butonunu devre dışı bırakarak yerine yeni tuş kombinasyonu atadı.

Gerekçe olarak "Backspace"in aynı zamanda yazıların silinmesini de sağladığını ve kullanıcıların metinleri düzenlerken yanlışlıkla bir önceki sayfaya gittiğini belirten Google, bu yüzden yapılan değişikliklerin çoğu zaman kaydedilmeden silindiğini dile getirdi. Backspace’i alışkanlık haline getiren kullanıcıların artan tepkisi sonucu kararından kısmen geri adım atmak zorunda kalan Google, yayınladığı son eklenti ile oluşan mağduriyeti telafi etmeyi başarıyor.

"Go Back With Backspace" isimli eklentiyi tarayıcınıza kurduktan sonra Google Chrome’u yeniden başlatarak eskisi gibi sayfalar arasında geri git tuşuyla dolaşmaya devam edebilirsiniz. Buna göreisimli eklentiyi tarayıcınıza kurduktan sonra Google Chrome’u yeniden başlatarak eskisi gibi sayfalar arasında geri git tuşuyla dolaşmaya devam edebilirsiniz.