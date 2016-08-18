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Google Chrome'da kaldırılan "Backspace" tuşunu geri getirin

Son güncellemesiyle birlikte web sitelerinde bir önceki sayfaya gitmek için kullanılan "Backspace" tuşunu devre dışı bırakan Google Chrome, yayınladığı eklenti ile hatasını telafi ediyor.
2 yıl
7,5b
1
23
Tarayıcılar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Bilgisayar kullanıcılarının büyük bir bölümü ziyaret ettikleri web sitelerinde bir önceki sayfaya gitmek için -tarayıcıdaki sola doğru okun yanı sıra- klavyedeki "Backspace" tuşunu kullanıyor. 52. güncellemesiyle bazı önemli değişikliklere imza atan Google Chrome ise sürpriz bir şekilde bahsi geçen geri git butonunu devre dışı bırakarak yerine yeni tuş kombinasyonu atadı.
Gerekçe olarak "Backspace"in aynı zamanda yazıların silinmesini de sağladığını ve kullanıcıların metinleri düzenlerken yanlışlıkla bir önceki sayfaya gittiğini belirten Google, bu yüzden yapılan değişikliklerin çoğu zaman kaydedilmeden silindiğini dile getirdi. Backspace’i alışkanlık haline getiren kullanıcıların artan tepkisi sonucu kararından kısmen geri adım atmak zorunda kalan Google, yayınladığı son eklenti ile oluşan mağduriyeti telafi etmeyi başarıyor.
Buna göre "Go Back With Backspace" isimli eklentiyi tarayıcınıza kurduktan sonra Google Chrome’u yeniden başlatarak eskisi gibi sayfalar arasında geri git tuşuyla dolaşmaya devam edebilirsiniz.

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ataince 2 yıl en beğenilen
14 yıldır bilgisayar kullanıyorum daha hiç backspace tuşuna basıp önceki sayfaya dönüp yazdığım veriyi kaybetmedim. Yapanlar nasıl becermiş bana da anlatsın. :D
14 yıldır bilgisayar kullanıyorum daha hiç backspace tuşuna basıp önceki sayfaya dönüp yazdığım veriyi kaybetmedim. Yapanlar nasıl becermiş bana da anlatsın. :D...
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selmand 2 yıl
Sinir oluyordum bu backspace ile geri donme olayina
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greenk 2 yıl
Geri dönmek için '' alt + backspace (--) ''
Böyle bir uyarı geliyor ekrana yapıyorum fakat geri dönmüyor. :D
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Mianfei 2 yıl
Dünyanın en salak uygulamasi insan bi opsiyon sunar milyon yildir ayni seyi kullanıyorum hicte su geri basip kaybetme olayini yapmadim. Sildim chromeu aptal aptal eklenti yuklemek zorunda değilim backspace icin.
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mcrew 2 yıl
iki üç kere arka arkaya bastığınızda google chrome

geri dönmek için alt + yön tuşuna basın diyor
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kadirirdem 2 yıl
daha hiç kullanmadım :)
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IC1101 2 yıl
bende firefox kullandığım için şu sıralar fark etmemişim :D
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0MG90 2 yıl
Kullanan var mıydı tuşu :D
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Eeltorm 2 yıl
Opera tertemiz valla chrome istediğini istediği şekilde kaldırabilir kendi bilir.
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ataince 2 yıl en beğenilen
14 yıldır bilgisayar kullanıyorum daha hiç backspace tuşuna basıp önceki sayfaya dönüp yazdığım veriyi kaybetmedim. Yapanlar nasıl becermiş bana da anlatsın. :D
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SEO-Uzmanı 2 yıl
siz bu popülizmle giderseniz daha çok şey kaybedersiniz !
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a_y_k_u_t 2 yıl
Opera developer akar :)
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Amore 2 yıl
Google'da, iOS mantığına dönmüş anlaşılan. Yakında android'den de kaldırırlar geri tuşunu
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TheLastNinja 2 yıl
Alışmamış g-t'te don durmazmış. Alışmak kötü bir şey yani.
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Şeker Hapı 2 yıl
alt + yön tuşu ile gidiliyor eklentiye gerek yok
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eklenti, google chrome ve
6 etiket daha geri git backspace go back with backspace Tarayıcılar Yazılım Cihan Pehlivan
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