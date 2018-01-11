Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2018'de elektrikler kesildi

Robotların, otonom otomobillerin, uçan taksilerin ve yapay zeka teknolojilerinin sergilendiği fuarda elektriklerin kesilmesi bir hayli ironik oldu. Çarşamba günü yerel saatle 11.15’te Las Vegas’ta geniş çaplı kesinti meydana geldi. Acil durum aydınlatması ve kablosuz internet bağlantısı haricinde her şeyin enerjisi kesildi. Kesinti yaklaşık 3 saat sürdü.
Las Vegas, yaklaşık 3 aydır yağış görmüyordu. Fuarın başlamasıyla birlikte şiddetli bir yağış bastırdı. Fuarın ikinci gününde çatıdan sızan yağmurdan zarar gören Google fuarda kendine ayrılan bölümü ziyarete kapatmak zorunda kalmıştı.
Yoğun yağmurdan etkilenen Las Vegas’ta ziyaretçiler fuar dışında büyük sıkıntı yaşadı. Şehir içi ulaşımda trafik sıkıntısı yaşandı.
Arkasında büyük organizatörlerin olduğu ve dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak gösterilen CES 2018'de böyle bir amatörlüğün yaşanması bir hayli ilginç.
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Belki bu olay rezilliktir ama genel olarak adamların alt yapıları bizimkinden, hatta çoğu batı avrupa ülkesinden iyi.
Bazı doğa olaylarını bize ve avrupaya göre uç noktalarda yaşadıkları için öyle de olmak zorunda. Mesela evlerin sığınakları filan oluyor bazı eyaletlerde. Zira hortum filan çok sık görülüyor. Kar fırtınaları filan da öyle.
Bu sene özellikle çok yağış ve soğuk aldılar.Floridanın bazı yerlerinde kar bile yağmış. Çok garip bir sene oluyor. Avrupa kıtasında sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde. Yağış hiç almıyoruz. Böyle giderse yazın çok kötü geçecek kuraklıktan dolayı. Konu biraz dağıldı ama vegasdaki şiddetli yağmuru duyunca değinmek istedim.
'' buna kargalar bile güler ''
'' bakara makara ''
olmadı bunlar ya... HA KEDİ !
'' trafoya kedi girmiş yhhaa ''
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