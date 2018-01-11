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Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2018'de elektrikler kesildi

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak gösterilen ve teknoloji devlerinin katıldığı CES 2018'de elektrik kesintisi yaşandı. Bir hayli ironik olan bu olay uzun bir süre unutulmayacaktır.
1 yıl
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Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2018'de elektrikler kesildi
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Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES fuarında dün gece elektrik kesintisi yaşandı. Yoğun yağmur yağışının neden olduğu bir sorundan dolayı fuar alanı karanlığa gömüldü.

Robotların, otonom otomobillerin, uçan taksilerin ve yapay zeka teknolojilerinin sergilendiği fuarda elektriklerin kesilmesi bir hayli ironik oldu. Çarşamba günü yerel saatle 11.15’te Las Vegas’ta geniş çaplı kesinti meydana geldi. Acil durum aydınlatması ve kablosuz internet bağlantısı haricinde her şeyin enerjisi kesildi. Kesinti yaklaşık 3 saat sürdü.

Las Vegas, yaklaşık 3 aydır yağış görmüyordu. Fuarın başlamasıyla birlikte şiddetli bir yağış bastırdı. Fuarın ikinci gününde çatıdan sızan yağmurdan zarar gören Google fuarda kendine ayrılan bölümü ziyarete kapatmak zorunda kalmıştı.

Yoğun yağmurdan etkilenen Las Vegas’ta ziyaretçiler fuar dışında büyük sıkıntı yaşadı. Şehir içi ulaşımda trafik sıkıntısı yaşandı.

Arkasında büyük organizatörlerin olduğu ve dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak gösterilen CES 2018'de böyle bir amatörlüğün yaşanması bir hayli ilginç.



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khytr89 1 yıl en beğenilen
Elektirik olmazsa hepsinin birer cop oldugu ortada ??
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isamorgil 1 yıl
bizde olsa değil eleştiri bildiğin deprem olurdu ABD de olunca gülüp geçtik :)
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Efe 1 yıl

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DH Misafiri 1 yıl
Arnoldu vali yaparsan olacağı bu. I'll be back
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huhuq 1 yıl
herşey elektriğe bağlı
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_CeKoCu_ 1 yıl
kedidir kedi :)
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sistemli adam 1 yıl
Ülkemizde olsa muhalif troll ler ülkemizi aşağılamak için 7/24 fazla mesai yaparlardı.
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Efe 1 yıl

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MustafaC53 1 yıl
oradaki rezilligi bile kendi ülkesine laf çakarak, anlatmaya çalışan ezikleri gördükce gülüyorum :D
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Greggs 1 yıl MustafaC53
MustafaC53
oradaki rezilligi bile kendi ülkesine laf çakarak, anlatmaya çalışan ezikleri gördükce gülüyorum :D

Belki bu olay rezilliktir ama genel olarak adamların alt yapıları bizimkinden, hatta çoğu batı avrupa ülkesinden iyi.
Bazı doğa olaylarını bize ve avrupaya göre uç noktalarda yaşadıkları için öyle de olmak zorunda. Mesela evlerin sığınakları filan oluyor bazı eyaletlerde. Zira hortum filan çok sık görülüyor. Kar fırtınaları filan da öyle.
Bu sene özellikle çok yağış ve soğuk aldılar.Floridanın bazı yerlerinde kar bile yağmış. Çok garip bir sene oluyor. Avrupa kıtasında sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde. Yağış hiç almıyoruz. Böyle giderse yazın çok kötü geçecek kuraklıktan dolayı. Konu biraz dağıldı ama vegasdaki şiddetli yağmuru duyunca değinmek istedim.
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kadirirdem 1 yıl
Orda da trafoya kedi girmiştir. :D
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Xloud 1 yıl
Büyük rezillik hemde 3 saat...
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artenis 1 yıl
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'' buna kargalar bile güler ''
'' bakara makara ''
olmadı bunlar ya... HA KEDİ !
'' trafoya kedi girmiş yhhaa ''
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tobepeople 1 yıl
Türkiye'de olsa talan ederlerdi reyonları :)
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