Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2018'de elektrikler kesildi

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Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES fuarında dün gece elektrik kesintisi yaşandı. Yoğun yağmur yağışının neden olduğu bir sorundan dolayı fuar alanı karanlığa gömüldü.

Robotların, otonom otomobillerin, uçan taksilerin ve yapay zeka teknolojilerinin sergilendiği fuarda elektriklerin kesilmesi bir hayli ironik oldu. Çarşamba günü yerel saatle 11.15’te Las Vegas’ta geniş çaplı kesinti meydana geldi. Acil durum aydınlatması ve kablosuz internet bağlantısı haricinde her şeyin enerjisi kesildi. Kesinti yaklaşık 3 saat sürdü.

Las Vegas, yaklaşık 3 aydır yağış görmüyordu. Fuarın başlamasıyla birlikte şiddetli bir yağış bastırdı. Fuarın ikinci gününde çatıdan sızan yağmurdan zarar gören Google fuarda kendine ayrılan bölümü ziyarete kapatmak zorunda kalmıştı.

Yoğun yağmurdan etkilenen Las Vegas’ta ziyaretçiler fuar dışında büyük sıkıntı yaşadı. Şehir içi ulaşımda trafik sıkıntısı yaşandı.



Arkasında büyük organizatörlerin olduğu ve dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak gösterilen CES 2018'de böyle bir amatörlüğün yaşanması bir hayli ilginç.



