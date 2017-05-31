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ABD’nin casus uydusu Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaklaşıyor

Amatör uydu gözlemcilerine göre SpaceX’in bu ayın başında ABD ordusu için fırlattığı casus uydu Uluslararası Uzay İstasyonu’nun oldukça yakınından geçeceği tahmin ediliyor.
1 yıl
3,1b
1
5
Uzay
Furkan Babur
Yazar
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Bu ayın başına kadar ABD ordusu casus uyduların fırlatılması için Lockheed Martin ve Boeing şirketleriyle anlaşıyordu ancak son casus uydu fırlatma görevi için SpaceX ile anlaşılmış ve 1 Mayıs tarihinde NROL-76 adlı casus uydu uzaya fırlatılmıştı. Fırlatıldığı andan itibaren amatör uydu gözlemcileri tarafından inceleme altına alınan uydu geçtiğimiz hafta ilk kez yörüngede tespit edilmişti. Şimdi ise uydunun tahmini güzergahı ile ilgili yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı.

 

Amatör uydu gözlemcisi Marco Langbroek, NROL-76’nın tahmini güzergahını modelledi ve uydunun cumartesi ve Pazar günleri Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS)’na oldukça yaklaşacağını ve ISS’in neredeyse 20 kilometre yakınından geçeceğini açıkladı. Tabi Langborek’in de özelikle belirttiği gibi NROL-76’nın yolculuk verilerine göre oluşturulmuş bir tahmin bu ve casus uydu her an yönünü değiştirerek bambaşka bir noktaya gidebilir ancak yine de ABD’ye ait bir casus uydunun ISS’e ne amaçla yaklaşacağı tartışılmaya başladı bile.

İstasyondaki İş Birliğine Zarar Verebilir 

Kimileri Ulusal Keşif Bürosu tarafından hazırlanan ve isteği doğrultusunda fırlatılan casus uydunun diğer uyduları incelemek ve yeni teknolojilerini test etmek için ISS’in yakınından geçeceği ihtimalini dile getirse de Rusya, Japonya, Avrupa ve diğer ülkelerdeki uzay ajansları arasındaki uluslararası iş birliğinin ve şeffaflığın sembolü olan bir uzay istasyonunda NASA’nın değil de ABD ordusunun olan bir casus uydunun çalışmalar yapmasının iş birliğini zedeleyebileceği düşünülüyor.

Tabi bütün bu tartışmalar henüz kesinlik kazanmayan ihtimaller üzerinden ilerliyor. Langbroek de nelerin olup biteceğinden emin olmadığını ve kendisinin de kesin bir şey söyleyemediğini dile getirirken önümüzdeki cumartesi ve pazar günlerinde NROL-76’nın gerçekten ISS’in yakınından geçip geçmeyeceğini göreceğiz.


https://www.cnet.com/news/spacex-spy-satellite-usa-276-nrol-76-international-space-station-nasa/ Yorum Yaz
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derepaca 1 yıl en beğenilen
Biz hala taciz tecavüz haberleri; yutkunsam orucum gider mi.. he gider, uzaya gider..
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Kerim5100 1 yıl
Amerika bizi kıskanıyor. Bu yüzden yaptıklarımızı takip etmek için casus uydusu gönderdi...
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derepaca 1 yıl Kerim5100
Kerim5100
Amerika bizi kıskanıyor. Bu yüzden yaptıklarımızı takip etmek için casus uydusu gönderdi...


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derepaca 1 yıl en beğenilen
Biz hala taciz tecavüz haberleri; yutkunsam orucum gider mi.. he gider, uzaya gider..
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furkant1 1 yıl derepaca
derepaca

Biz hala taciz tecavüz haberleri; yutkunsam orucum gider mi.. he gider, uzaya gider..

Uzaya mekik yolladın da Islam mı engelledi gafil. Senin gibi teknolojiden anladığını zannedip ağzı boş laftan başka bişey yapmayanlar yüzünden teknoloji sitelerimiz saçma saçma polemik konularla dolu. Oruç konuları ramazan programlarında konuşuluyor teknoloji haberlerinin altında değil. Teknoloji haberlerinin altına alakasız yorumlar yazan sensin. Böyle devam et uzaya gitmene az kaldı.

Adminlere söylüyorum. Artık her haberin altında bu tip yorumlar var. Kalite kalmadı. "Alakasız yorum rapor et" diye bir buton yapılabilir. Belli bir raporlamadan sonra admin yorumu inceleyip engelleyebilir. Belli sayıda yorumu engellenen kullanıcılara da ilk önce ceza verilebilir, sonra ban atılabilir.
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