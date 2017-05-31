ABD’nin casus uydusu Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaklaşıyor

Bu ayın başına kadar ABD ordusu casus uyduların fırlatılması için Lockheed Martin ve Boeing şirketleriyle anlaşıyordu ancak son casus uydu fırlatma görevi için SpaceX ile anlaşılmış ve 1 Mayıs tarihinde NROL-76 adlı casus uydu uzaya fırlatılmıştı. Fırlatıldığı andan itibaren amatör uydu gözlemcileri tarafından inceleme altına alınan uydu geçtiğimiz hafta ilk kez yörüngede tespit edilmişti. Şimdi ise uydunun tahmini güzergahı ile ilgili yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Amatör uydu gözlemcisi Marco Langbroek, NROL-76’nın tahmini güzergahını modelledi ve uydunun cumartesi ve Pazar günleri Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS)’na oldukça yaklaşacağını ve ISS’in neredeyse 20 kilometre yakınından geçeceğini açıkladı. Tabi Langborek’in de özelikle belirttiği gibi NROL-76’nın yolculuk verilerine göre oluşturulmuş bir tahmin bu ve casus uydu her an yönünü değiştirerek bambaşka bir noktaya gidebilir ancak yine de ABD’ye ait bir casus uydunun ISS’e ne amaçla yaklaşacağı tartışılmaya başladı bile.

İstasyondaki İş Birliğine Zarar Verebilir

Kimileri Ulusal Keşif Bürosu tarafından hazırlanan ve isteği doğrultusunda fırlatılan casus uydunun diğer uyduları incelemek ve yeni teknolojilerini test etmek için ISS’in yakınından geçeceği ihtimalini dile getirse de Rusya, Japonya, Avrupa ve diğer ülkelerdeki uzay ajansları arasındaki uluslararası iş birliğinin ve şeffaflığın sembolü olan bir uzay istasyonunda NASA’nın değil de ABD ordusunun olan bir casus uydunun çalışmalar yapmasının iş birliğini zedeleyebileceği düşünülüyor.

Tabi bütün bu tartışmalar henüz kesinlik kazanmayan ihtimaller üzerinden ilerliyor. Langbroek de nelerin olup biteceğinden emin olmadığını ve kendisinin de kesin bir şey söyleyemediğini dile getirirken önümüzdeki cumartesi ve pazar günlerinde NROL-76’nın gerçekten ISS’in yakınından geçip geçmeyeceğini göreceğiz.

https://www.cnet.com/news/spacex-spy-satellite-usa-276-nrol-76-international-space-station-nasa/