Yeni jet motoru süpersonik yolculuğun anahtarı olabilir: RDE motorlar geliyor

- Rotating Detonation Engine (RDE- Dönen Detonasyon Motoru) nedir?
- Peki bu motorlar nasıl çalışıyor?
- Ne kadar hızlı olacaklar?
- Aşılması gereken engeller var
- Peki Türkiye?
- Yorumlar
2023 yılında birkaç kez duyduğumuz RDE motorların tamamı roketler ve mevcut jet motoru türleri de dahil olmak üzere mevcut tahrik sistemlerinin menzil ve hız sınırlamalarını aşarak yüksek miktarda itki üretmek için kullanılacak. Bununla birlikte, eğer şirketler bu motorları çalıştırmakta başarılı olurlarsa, Rotating Detonation Engine (RDE- Dönen Detonasyon Motoru) havacılıkta çok daha geniş bir role sahip olabilir. Örneğin süpersonik hava yolculuğu bu motorlar ile canlandırılabilir.
Rotating Detonation Engine (RDE- Dönen Detonasyon Motoru) nedir?
RDE motorları sesüstü hızda akış içinde yanma prensibi ile çalışan basınç artışlı yanma motorları olarak tanımlanabilir. Basınç artışlı yanma motorları, geleneksel roket ve gaz türbini motorlarının aksine daha verimli bir şekilde çalışırlar. Pistonlu motorlara benzer bir şekilde yanma reaksiyonu sabit bir hacimde çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşir.
Peki bu motorlar nasıl çalışıyor?
Havacılıkta yanma, gerçekleşme hızına göre ikiye ayrılır. Ses hızından düşük hızlarda gerçekleşen yanma “deflagrasyon”, sesüstü hızlarda gerçekleşen yanma ise “detonasyon” olarak adlandırılıyor.
Ramjetler ve darbeli detonasyon motoru (Pulse Detonation Engine - PDE) gibi bazı jet türevleri de kompresörler ve türbinler olmadan çalışırlar ancak bunlarda motorun eksenel olarak uzun olması gerekiyor. RDE motorlarda ise geçiş dairesel yönde olduğu için daha kompakt ürünler ortaya konabiliyor.
Ne kadar hızlı olacaklar?
Basit ve ve kompakt olan bir RDE’nin yapımının da ucuz ve yakıt verimli olacağı belirtiliyor. Bu bağlamda ilk RDE’ler ile füzelerin ses hızının 5 (Mach 5 yada 6,125 km/s) katına kadar hızlarda uçması sağlanabilir.
Ancak RDE motorları tek başına kullanmaya gerek yok. Mesela GE Aerospace’in versiyonu Mach 5'ten daha hızlı uçan hipersonik füzeleri hızlandırmak için bir ramjet ile kullanılmak üzere tasarlandı. Çin, Mach 16 diyor ancak bu motor için bilgiler oldukça sınırlı. Bu hıza nasıl ulaşılacağı belirsiz.
Öte yandan mühendisler uzunca bir süre RDE motorları inşa etmek için gerekli araçlardan yoksundu. Bilgisayar modellemesindeki gelişmeler, aşırı sıcaklıklara dayanabilen yeni alaşımlar ve 3 boyutlu baskı olarak bilinen eklemeli üretimle bu durum değişti.
Bir uçağa güç sağlamak için RDE motoru kullanılacaksa öncelikle detonasyon sürecinin başlaması için motora yeterli miktarda havanın girmesi gerekecek. Bunun anlamı şu: kalkışta ve belirli bir hıza ulaşana kadar yardıma ihtiyaç var. Bu devasa bir sorun değil, zira hibrit çözüm örnekler bulunuyor.
Dolayısıyla geleneksel bir jetin içine RDE yerleştirebilecek bir düzenleme de mümkün olmalı. Ekstra olarak RDE, art yakıcıdan da daha az yakıt tüketecek. Hatta önemli ölçüde de daha sessiz olacak. Bu durum askeri kullanım için büyük bir sorun teşkil etmese de sivil kullanım için önemli. İlk ve tek ticari süpersonik uçağı olan Concorde'un bu yüksek sesi onun ticari hayatının sonunu getirmişti.
Şimdilerde Boom, yakında küçük bir prototipi test uçuşuna hazırlanıyor. Başarılı olması halinde firma, Mach 1.7 hız yapabilen Overture adında 80 kişilik bir uçak inşa edecek. Boom bunu Concorde'dan daha ekonomik ve sessiz bir şekilde, art yakıcılara ihtiyaç duymayan özel olarak tasarlanmış girişlere ve egzoz nozullarına sahip geleneksel jetler kullanarak yapabileceğini iddia ediyor. Bu uçakta kullanılacak motor hakkında ilgili Overture haberimizde bilgilere yer vermiştik.
Aşılması gereken engeller var
Benzer şekilde, modern tasarım teknikleriyle bir RDE'nin sesi de azaltılabilir. Ancak ses hızından daha hızlı hareket eden bir uçağın arkasından gelen kaçınılmaz sonik patlama ile başa çıkmak başka bir konu. Araştırmacılar bunun da azaltılabileceğine ancak tamamen engellenemeyeceğine inanıyor. Mühendisler, bir uçağın gövdesi ve kanatlarında değişiklik yaparak, ses patlamasının aşağıdaki zemin üzerindeki etkisini azaltabileceklerine inanıyorlar.
Bu tür çalışmalar, gelecekteki süpersonik yolcu uçaklarının Concorde gibi sadece okyanuslar üzerinde ses hızının ötesinde uçmakla sınırlı kalıp kalmayacağının belirlenmesine yardımcı olacak diyebiliriz. Ancak havacılıkta şimdiye kadar yapılan çoğu gelişmenin öncelikle askeri alanda kullanıldığını da unutmamalıyız. Jet motorları ilk olarak 1940'larda savaş uçaklarında kullanılmaya başlanmıştı ancak sivil havacılıktaki pervaneli uçakların yerini büyük ölçüde almaları 1950'lerin sonlarını bulmuştu.
Peki Türkiye?
Türkiye’den açık bir şekilde RDE motorlu bir ürünün yolda olduğunu söyleyen bir kurum bulunmuyor ancak bu alanda çalışmalar da yok değil. Bu alanda TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN’ın çalışmaları var. Sadece RDE motorlarda değil, Sramjet gibi hipersonik motorlar üzerinde de çalışmalar var. Birkaç yıl önce Roketsan Scramjet motorlar için yanma odası geliştirdiğini açıklamıştı. Ayrıca hipersonik seyir füzelerinde RDE motorların kullanılabileceğini belirtmişti. Ancak bu konularda yeni bilgiler yok.
Daha da önemlisi ve somut olan gelişme ise geçtiğimiz yıl… 2022 yılında TÜBİTAK SAGE’de gerçekleşti. TÜBİTAK SAGE, Sürekli Döngülü Detonasyon Motoru (SDDM) Testi ile RDE alanında önemli bir başarıma ulaştıklarını açıklamıştı. Bu testte gerçekleştirilen ateşlemenin 10 saniye sürdüğü belirtilmişti.Kaynakça https://savunmasanayiidergilik.com/tr/HaberDergilik/Donen-detonasyon-motoru-teknolojiler https://www.economist.com/science-and-technology/2023/12/19/a-new-type-of-jet-engine-could-revive-supersonic-air-travel https://newatlas.com/military/ge-uses-rotating-detonation-for-new-hypersonic-missile-engine/ https://www.defenceturk.net/tubitak-sageden-surekli-dongulu-detonasyon-motoru Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.