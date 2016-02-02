Dünyanın en değerli şirketi artık Apple değil!

Google'ın ana şirketi Alphabet, en son kazanç raporu ile birlikte dünyanın en değerli şirketi haline gelerek Apple'ı geride bırakmayı başardı. Apple 535 milyar dolarlık toplam değeriyle ikinci sırada yer alırken Alphabet şu anda 558 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Bu durum Google'ın ilk kez dünyanın en değerli şirketi unvanına sahip olmasını sağladı. Apple 2011 yılında enerji devi Exxon'u geride bırakarak zirveye yerleşmeyi başarmıştı.





Göz alıcı 2015 finansal sonuçları





Finans dünyasının tepesindeki Alphabet'in ani yükselişi büyük oranda şirketin dün yayınlanan 2015 yılı mali sonuçlarına dayanıyor. Dördüncü çeyrek ve 2015 yılı toplam finansal raporlar yayınlandıktan sonra Alphabet hisseleri yüzde 8 oranında yükseldi. Google 2015 yılında geçen yılın yüzde 13 üzerinde olmak üzere 74.5 milyar kazanç bildirdi. Bunun 21.3 milyar doları dördüncü çeyrekte kaydedilmiş durumda ve bu dönemdeki kar oranı ise 4.9 milyar dolar.





Şirketin 2015 yılı toplam karı 23.4 milyar dolarak açıklandı ancak Alphabet, aya yolculuk, Google Fiber, Nest, Project Loon, ve sürücüsüz otomobil projeleri için 3.6 milyar dolarlık bir kayıp yaşamış durumda.





Beklenildiği gibi Alphabet gelirlerinin büyük bir bölümünü arama devi Google oluşturuyor. Dördüncü çeyrekte kaydedilen toplam 21.3 milyar dolarlık gelirin yaklaşık 19 milyar dolarlık kısmı Google'ın reklam işlerinden gelmiş durumda. Ayrıca şirket geçen yıl toplam 53,600 olan personel sayısının büyüyerek 61,814'e yükseldiğini söylüyor. Finans analistleri ise yükselme eğilimi olduğunu, yeni yapıda şeffaflık arttıkça Alphabet hisselerinin artmaya devam edeceğini ifade ediyorlar.





http://techcrunch.com/2016/02/01/alphabet-becomes-the-most-valuable-company-in-the-world/?ncid=txtlnkusaolp00000595#.fkk3le:4WQF