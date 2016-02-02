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Dünyanın en değerli şirketi artık Apple değil!

Dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında birinciliğe yükselen Google'ın ana şirketi Alphabet, teknoloji devi Apple'ı geride bırakarak bir dönemi sonlandırmış oldu.
3 yıl
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Onur Seven
Haber Editörü
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Dünyanın en değerli şirketi artık Apple değil!
Google'ın ana şirketi Alphabet, en son kazanç raporu ile birlikte dünyanın en değerli şirketi haline gelerek Apple'ı geride bırakmayı başardı. Apple 535 milyar dolarlık toplam değeriyle ikinci sırada yer alırken Alphabet şu anda 558 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Bu durum Google'ın ilk kez dünyanın en değerli şirketi unvanına sahip olmasını sağladı. Apple 2011 yılında enerji devi Exxon'u geride bırakarak zirveye yerleşmeyi başarmıştı.

Göz alıcı 2015 finansal sonuçları

Finans dünyasının tepesindeki Alphabet'in ani yükselişi büyük oranda şirketin dün yayınlanan 2015 yılı mali sonuçlarına dayanıyor. Dördüncü çeyrek ve 2015 yılı toplam finansal raporlar yayınlandıktan sonra Alphabet hisseleri yüzde 8 oranında yükseldi. Google 2015 yılında geçen yılın yüzde 13 üzerinde olmak üzere 74.5 milyar kazanç bildirdi. Bunun 21.3 milyar doları dördüncü çeyrekte kaydedilmiş durumda ve bu dönemdeki kar oranı ise 4.9 milyar dolar.

Şirketin 2015 yılı toplam karı 23.4 milyar dolarak açıklandı ancak Alphabet, aya yolculuk, Google Fiber, Nest, Project Loon, ve sürücüsüz otomobil projeleri için 3.6 milyar dolarlık bir kayıp yaşamış durumda.

Beklenildiği gibi Alphabet gelirlerinin büyük bir bölümünü arama devi Google oluşturuyor. Dördüncü çeyrekte kaydedilen toplam 21.3 milyar dolarlık gelirin yaklaşık 19 milyar dolarlık kısmı Google'ın reklam işlerinden gelmiş durumda. Ayrıca şirket geçen yıl toplam 53,600 olan personel sayısının büyüyerek 61,814'e yükseldiğini söylüyor. Finans analistleri ise yükselme eğilimi olduğunu, yeni yapıda şeffaflık arttıkça Alphabet hisselerinin artmaya devam edeceğini ifade ediyorlar.


http://techcrunch.com/2016/02/01/alphabet-becomes-the-most-valuable-company-in-the-world/?ncid=txtlnkusaolp00000595#.fkk3le:4WQF Yorum Yaz
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FlyingUnderpants 3 yıl en beğenilen
Ha gayret Apple fan boylari. Standart bir telefona 3,500TL odeyen, 4,000'de oder. Soyleyin Apple'a zam yapsin, tekrar liderlige tasiyin babanizin firmasini.
1 Yanıt Yanıtla +37
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eulogy 3 yıl
Ekrem71'den bu habere karşı misilleme haberi bekliyoruz.
"Apple bilerek ikinciliğe düştü.
Google hile yaptı.
Finans dünyası apple'ın değerini yanlış belirliyor"
Gibi şeyler olur mesela.
Ekrem71'den bu habere karşı misilleme haberi bekliyoruz."Apple bilerek ikinciliğe düştü.Google hile yaptı.Finans dünyası apple'ın değerini yanlı...
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2 Yanıt Yanıtla +30
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murettep 3 yıl
türkiyenin gayri safi yurt içi hasılasının 3/4 ü kadar. memleket iyiye gidiyo elhamdülillah.
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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haberelectro 3 yıl
Apple hakettigini buluyor.
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future81 3 yıl
apple ile samsungu kıyaslamak yanlış apple sadece teknoloji üzerine bir şirket pc , işketim sitemi , mobil cihazlar ... Ama samsung dünya çapında mobil cihazlardan agır endüstriye insaattan ilaç sanayiine kadar inanılmaz bir yelpazeye sahip bunu ayıralım apple işletim sistemi dışında o paraları hakeden bir cihaz değil o donanıma androidi koy cihazın açılması 5 dk sürer apple sadece işletim sistemi donanım satabilitesi ile işi götürüyor ... samsung tauchviz gibi bir saçmasapan bir arayüz kullanıcagına basit özellestirme ile stok android ile gelse çok daha iyi iş yapar ... Bir diğer konuda samsung donanım konusunda çok çok ilerde adamlar işlemci nanometre lerini inanılmaz seviyelere indirdiler bir çok konuda da öncü her elektronik sisteme entegre işlemci çip geliştirmekte apple cihazlardada samsung çipleri bulunuyor tamamlayıcı olarak vs. diyeceğim oki donanım çok farklı bir durum inanımaz maliyetler söz konusu bazıları yok işletim sistemi çok maliyetli filan demiş sadece gülüyorum :) işletim sistemi maliyetli değil sadece çok kapsamlı uzmanlık ve tecrübe isteyen bir durum ve tabiki zaman apple mac den gelen bir mimari var son olarak apple her yıl yaklaşık 100 milyon ıphone satıyor hatta üzerinde tonla tedarikçi ile çalısıyor mıontajı foxconna yaptırıyor madem donanım ucuz işlemci üretmek basit kur bir fabrika yap ; o işler öyle basit değil malesef bunlar büyük şirketler 5 -10 yıl sonrasının planlamasını yapıyorlar ... saygılar
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kılıç-61 3 yıl
Ekrem nerde gören varmı?
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kadirirdem 3 yıl
İPhone 7 geliyor fiyat muhtemelen 4 bin TL hadi yardirinda geçsin google i hadi...
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wolf silver 3 yıl
Rahmetli Sağ olsaydı
" siz sayı saymayı bilmiyorsunuz" der. Böyle diyebilir. Elinizle siper yapın yada telefonu Sağ elinizle kullanın diyen adam bunu da diyebilir.
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muratai 3 yıl
Apple in nakit parasini eklememisler sirket degerine. Onu ekleseler google filan kalmaz. Haber tarafli ve uydurma.
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tachyon 3 yıl
Sabahtan beri bütün teknoloji ve haber sitelerinde bu haber yayınlanınca adamların kimyası bozuldu. Acıyorum valla fanboy olmak ta zor iş kardeşim. Stabilitesi yerlerde sürünen ve paso resetleyen iPhone 6S'i mi savunsun, servise gidip te randevu alamayan yüzlerce kullanıcının serzenişine kulak mı tıkasın, yoksa Apple'ın piyasa değerinin azaldığına mı yansın. Zor işiniz be kardeşim harbiden zor.
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dr20mouse 3 yıl
Apple'cılar geride kalıyor olmadı şimdi bu hemen size yeni kapitalist oyuncakları üretsinler size seri olarak satın alın. Kırın parçalayın dağıtın yemeğini yapın suda kaynatın motosiklet zincirine bağlayın ne olur diye inceleyin. Elementlerin atomlarını parçalamaktan daha yararlı iphone parçalamak zaten ya.
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OverClocK1ng 3 yıl
Orijinalden alıntı: kılıç-61
Kafana takma ekrem herturlu intikamini alir uydurma sallama konusunda uzman

Uydurma sallama demeyelim de, kendisinden yorum katma diyelim.
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