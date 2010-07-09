Dünyanın en hızlı ekran kartı Donanım Haber'de

Asus tarafından "sınırlı sürüm, sınırsız güç" sloganıyla lanse edilen ve tüm dünyada sadece 1000 adet satılacak olan ROG Radeon HD 5970 Ares, Türkiye'de ilk defa Donanım Haber'e geldi. Radeon HD 5870 GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı, her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Grafik işlem birimleri 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan kart 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 3200x paralel işlem birimine sahip.

Özel olarak hazırlanan baskılı devresi ve daha önceki haberlerimizde de belirttiğimzi gibi 6 ay süren çalışma sonucunda ortaya konnan soğutucusuyla Ares'in, yüksek çalışma hızlarına rağmen referans tasarımlı Radeon HD 5970'ten daha serin ve daha sessiz çalıştığını belirten Asus, Ares'in hemen her kulvarda yeni rekorlara imza atacağını belirtiyor. Hız aşırtmacıların ihtiyaç duyduğu gücü sağlamak adına üzerinde 3 adet güç konnektörü (2x 8pin ve 6pin) bulunan Ares, Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine de destek sunuyor.

Özel taşıma çantasına sahip olan Ares, Avrupa'da 1100+ Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla listelere girmiş durumda. Sınırlı sayıda üretilen Ares'in Türkiye'deki ilk incelemesi çok yakında Donanım Haber'de olacak.