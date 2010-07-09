Dünyanın en hızlı ekran kartı Donanım Haber'de

Asus tarafından "sınırlı sürüm, sınırsız güç" sloganıyla lanse edilen ve tüm dünyada sadece 1000 adet satılacak olan ROG Radeon HD 5970 Ares, Türkiye'de ilk defa Donanım Haber'e geldi. Radeon HD 5870 GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı, her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Grafik işlem birimleri 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan kart 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 3200x paralel işlem birimine sahip.
Özel olarak hazırlanan baskılı devresi ve daha önceki haberlerimizde de belirttiğimzi gibi 6 ay süren çalışma sonucunda ortaya konnan soğutucusuyla Ares'in, yüksek çalışma hızlarına rağmen referans tasarımlı Radeon HD 5970'ten daha serin ve daha sessiz çalıştığını belirten Asus, Ares'in hemen her kulvarda yeni rekorlara imza atacağını belirtiyor. Hız aşırtmacıların ihtiyaç duyduğu gücü sağlamak adına üzerinde 3 adet güç konnektörü (2x 8pin ve 6pin) bulunan Ares, Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine de destek sunuyor.
Özel taşıma çantasına sahip olan Ares, Avrupa'da 1100+ Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla listelere girmiş durumda. Sınırlı sayıda üretilen Ares'in Türkiye'deki ilk incelemesi çok yakında Donanım Haber'de olacak.
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Buyrun bu da benden.
adaş ya işi blıo aynı barktan yollada 285 le bi foto çekek
MESUT ABİ SENDEN TESTİ
RECEP ABİ SNDE KARTA Bİ EL ATARSIM ARTIK :)
Tebrikler DH..
Amacınıza ulaştınız.
İnsanları forumun başına diktiniz..
İnsanlara güzelce eziyet etmeyi başardınız.
Bravo...
Egale etmesinden ziyade yeni rekorlar kırması daha önemli ve beklenen şey olmalı. Kaldı ki egale etmekte zor olsa gerek.
Egale etmek; fransızca kökenlidir. Etmek yardımcı fiiliyle birlikte eşitleme, derecesine ulaşma, eşit duruma getirme anlamındadır. (Uludağ sözlük)
Egale; “Bir rekoru yinelemek” anlamındaki egale etmek birleşik fiilinde geçen bir söz. (Türk Dil Kurumu -Büyük Türkçe Sözlük-)
Bn çok fazla ısınacağını zannetmiyorum çünkü soğutucu yapımında çok yoğun olarak hatta nerdeyse heryerinde bakır kullnaılmış ve gördüğüm en büyük ekran kartı soğutucu fanı bnce default hızlarda 70 derecenin üzreine çıkmaz
BŞİ DİKKATİMİ ÇEKTİ NEDEN 5970 GPU SUNDAN 2 TANE DEİLDE 5870 FPU SUNDAN 2 TANE ?
5870'in GPU'su, 5970'in tek GPU'sundan daha hızlıdır. Yani 2 x 5870 GPU her zaman daha iyidir.