Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın en hızlı ekran kartı Donanım Haber'de

8 yıl
38b
1
144
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus tarafından "sınırlı sürüm, sınırsız güç" sloganıyla lanse edilen ve tüm dünyada sadece 1000 adet satılacak olan ROG Radeon HD 5970 Ares, Türkiye'de ilk defa Donanım Haber'e geldi. Radeon HD 5870 GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı, her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Grafik işlem birimleri 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan kart 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 3200x paralel işlem birimine sahip.

Özel olarak hazırlanan baskılı devresi ve daha önceki haberlerimizde de belirttiğimzi gibi 6 ay süren çalışma sonucunda ortaya konnan soğutucusuyla Ares'in, yüksek çalışma hızlarına rağmen referans tasarımlı Radeon HD 5970'ten daha serin ve daha sessiz çalıştığını belirten Asus, Ares'in hemen her kulvarda yeni rekorlara imza atacağını belirtiyor. Hız aşırtmacıların ihtiyaç duyduğu gücü sağlamak adına üzerinde 3 adet güç konnektörü (2x 8pin ve 6pin) bulunan Ares, Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine de destek sunuyor.

Özel taşıma çantasına sahip olan Ares, Avrupa'da 1100+ Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla listelere girmiş durumda. Sınırlı sayıda üretilen Ares'in Türkiye'deki ilk incelemesi çok yakında Donanım Haber'de olacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
X-FI 8 yıl
ya son resimdeki kart bende var bozuk :D Ati Rage 128 Pro 64mb değilmi o ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 8 yıl
Gpular aralarında acaba 5970 deki gibi x8-x8 şeklindemi haberleşiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CATBALCA 8 yıl
Görmemişin ...... olmuş tutmuş ...... sürmüş hesabı bi de baradakla : ) ne gerek var ! Bakın bize geldi alın bu da ispatı şeklinde .Sanki kişisel blog. Yapın testi bilgilendirin güzelce olsun bitsin ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-19232E7C9 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Buyrun bu da benden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Mukteda 8 yıl
adem hocam senin kupaya kimse para vermez ama 275 e iyi para veren çıkar. 2. elde iyi gidiyor sonuçta
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_bluescream_ 8 yıl

ADEM 1990

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




Buyrun bu da benden.

adaş ya işi blıo
aynı barktan yollada 285 le bi foto çekek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 8 yıl
OFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF CANIMMM SIKILDI DH Yİ ANASAYFA YAPTIM BU İNCELEMEYİ KAÇIMAYIM DİE TIK YOK :(
MESUT ABİ SENDEN TESTİ
RECEP ABİ SNDE KARTA Bİ EL ATARSIM ARTIK :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 8 yıl

xxxartistxxx

OFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF CANIMMM SIKILDI DH Yİ ANASAYFA YAPTIM BU İNCELEMEYİ KAÇIMAYIM DİE TIK YOK :(

MESUT ABİ SENDEN TESTİ
RECEP ABİ SNDE KARTA Bİ EL ATARSIM ARTIK :)


Tebrikler DH..
Amacınıza ulaştınız.
İnsanları forumun başına diktiniz..
İnsanlara güzelce eziyet etmeyi başardınız.
Bravo...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÜŞAVİR 8 yıl

fx57
Asus, yeni modelin pek çok rekoru egale edeceğini belirtiyor.


Egale etmesinden ziyade yeni rekorlar kırması daha önemli ve beklenen şey olmalı. Kaldı ki egale etmekte zor olsa gerek.

Egale etmek; fransızca kökenlidir. Etmek yardımcı fiiliyle birlikte eşitleme, derecesine ulaşma, eşit duruma getirme anlamındadır. (Uludağ sözlük)

Egale; “Bir rekoru yinelemek” anlamındaki egale etmek birleşik fiilinde geçen bir söz. (Türk Dil Kurumu -Büyük Türkçe Sözlük-)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 8 yıl
Bakır boruların kalınlığını görünce korktum.
Bu kart ne kadar ısınıyordur kimbilir?( Yakında donanimhaber bilir)
bence tek fan yetersiz kalır soğutmada.

Bn çok fazla ısınacağını zannetmiyorum çünkü soğutucu yapımında çok yoğun olarak hatta nerdeyse heryerinde bakır kullnaılmış ve gördüğüm en büyük ekran kartı soğutucu fanı bnce default hızlarda 70 derecenin üzreine çıkmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patronage 8 yıl
bu karta bakır yakışmaz usta
altın olması lazımdı xD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 8 yıl
fotoşap
:)
BŞİ DİKKATİMİ ÇEKTİ NEDEN 5970 GPU SUNDAN 2 TANE DEİLDE 5870 FPU SUNDAN 2 TANE ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dante 8 yıl

xxxartistxxx

fotoşap
:)
BŞİ DİKKATİMİ ÇEKTİ NEDEN 5970 GPU SUNDAN 2 TANE DEİLDE 5870 FPU SUNDAN 2 TANE ?




5870'in GPU'su, 5970'in tek GPU'sundan daha hızlıdır. Yani 2 x 5870 GPU her zaman daha iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SJess 8 yıl
Kart mart bahane DonanımHaber bardağı ile Çay içmek Şahane...:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibonline 8 yıl
benim gözüm kupa bardakta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
38018 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, Donanım Haber ve asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl ASUS ARES "Dünyanın en hızlı Ekran Kartı(?)" Test Masamızda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim