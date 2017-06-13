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Dünyanın en ince iki boyutlu mıknatısı

Bilim adamlarının geliştirdiği dünyanın ilk iki boyutlu mıknatısı daha güçlü ve daha hızlı bilgisayarlara giden yolda önemli bir kilometre taşı olabilir.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Dünyanın en ince iki boyutlu mıknatısı
   

2004 yılında grafenin keşfedilmesiyle birlikte iki boyutlu maddelerin geliştirilmesinde adeta bir patlama yaşandı. İki boyutlu izolatörler, yarıiletkenler ve süper iletkenler birbiri ardına geliştirilirken iki boyutlu mıknatısın da geliştirilmesinin mümkün olabileceği tartışılıyor ancak bazı bilim insanları bunu reddediyordu. MIT(Massachusetts Institute of Technology)’deki yoğun madde fizikçisi Pablo Jarillo-Herrero ve Washington Üniversitesi’nden bir diğer fizikçi Xiaodong Xu ise dünyanın ilk iki boyutlu ve aynı zamanda en ince mıknatısını geliştirerek önemli bir başarıya imza attı.

İki fizikçi birbirlerinden habersiz bir şekilde 2D mıknatıslar üzerine çalışıyordu. Daha sonra bir araya gelen ikili tek bir atom mekanizmasında bile manyetizmasını koruyabileceğine inandıkları krom triiyodid bileşiği üzerinde yoğunlaştılar. ‘Scotch bant metodu’ ile bileşiğin katmanlarını yavaş yavaş soyan fizikçiler, bir atom kalınlığındaki krom triiyodidin halen manyetik bir yapıya sahip olduğunu keşfetti.

Bilgisayar ve İki Boyutlu Maddeler Arasındaki İlişki Nedir? 

İki boyutlu iletkenler, mıknatıslar ve izolatörler, mevcut bilgisayar bileşenlerinde yer alarak bilgisayarlara ve diğer elektronik aletlere kazandırabilecekleri yeni özellikler(hız, güvenlik, uzun süreli kullanım, düşük maliyet, daha ince ve küçük olma gibi) nedeniyle son zamanlarda ön plana çıkmış durumda. Hatta bazı uzmanlar bilgisayar işlemcilerinde silisyum yerine grafeni düşünüyor ancak grafenin henüz kısıtlı bir üretim/kullanım hacmine sahip oluşu bu düşüncelerin yaygın olarak kullanılmasına imkan sağlamıyor.

Henüz iki boyutlu maddelerin devrelerde, bilgisayar bileşenlerinde ve teknolojinin diğer bütün noktalarında kullanımı için önümüzde uzun bir yol olsa da bilim adamlarının başka hangi maddeleri iki boyutlu olarak geliştireceklerini keşfetmesiyle ve tüketici elektroniğine yönelik anahtar ürünler ortaya koymasıyla birlikte bu sektör birden hız kazanarak teknoloji alanında şaşırtıcı işlere imza atabilir.


https://www.engadget.com/2017/06/12/2D-magnet-computing-graphene/ Yorum Yaz
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neden hiç e3 haberi gelmiyor bsc çalışıyor mu?multiplayer 8 tane video yaptı ne dh ne bsc hiç kıpırdama yok özellikle bsc artık oyun dünyasında varlığı ve yokluğu belirsiz bir site oldu.
neden hiç e3 haberi gelmiyor bsc çalışıyor mu?multiplayer 8 tane video yaptı ne dh ne bsc hiç kıpırdama yok özellikle bsc artık oyun dünyasında varlığı ve yoklu...
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odeon99 1 yıl


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burakk, 1 yıl
Ya şimdi, teknik olarak iki boyutlu olmuyor bu.
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Omisis046 1 yıl burakk,
burakk,
Ya şimdi, teknik olarak iki boyutlu olmuyor bu.

O kadar ince ki sanki iki boyutlu deniyor.
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javaprof 1 yıl en beğenilen
neden hiç e3 haberi gelmiyor bsc çalışıyor mu?multiplayer 8 tane video yaptı ne dh ne bsc hiç kıpırdama yok özellikle bsc artık oyun dünyasında varlığı ve yokluğu belirsiz bir site oldu.
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