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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın en küçük piksel boyutuna sahip telefon kamerası yine Samsung’tan geldi

    Isocell Slim GH1 adıyla sunulan Samsung sensörü, 43,7 megapiksel çözünürlüğe sahip ve 0,7 mikrometrelik piksellerden oluşuyor. Bu pikseller, geceleri dörtlü olarak gruplanıp hassasiyeti arttırıyor.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Dünyanın en küçük piksel boyutuna sahip telefon kamerası yine Samsung’tan geldi
    Samsung’un en yeni akıllı telefon kamera sensörü, 5mm’den daha küçük bir genişliğe sahip fakat 43,7 megapiksellik çözünürlük sunuyor. Çoğu DSLR kameradan daha yüksek olan bu çözünürlük, bu boyuta sığdırıldığında piksel başına sadece 0,7 mikrometre düşüyor. Isocell Slim GH1 adlı sensörler, daha önce Samsung’un kırdığı 0,8 mikrometrelik piksel rekorunu da kırmayı başarıyor.
    Firmanın açıklamasına göre daha düzgün tasarımlara ve kompakt boyutta yüksek kaliteli fotoğraflara ulaşılmasını sağlayacak sensör, 2020’de telefonlara ulaşacak.
    Piksel boyutları ne kadar küçülürse küçülsün, sonuçta fiziği yenemeyen kamera lensleri, geceleri piksel başına düşen ışığın yetersiz olmasından ötürü rezalet bir performans sergiliyor. Bu durumu alt etmek için dört piksele ulaşan ışığı birleştirerek sentezlenmiş 12MP çözünürlüklü bir fotoğraf elde eden Samsung, ayrıca dâhili jiroskop tabanlı elektronik görüntü stabilizasyonu ve phase detect (faz algılamalı) otofokus sunuyor.
    Ayrıca Bkz. "Galaxy S10 modelleri, yeni güncelleme ile Note 10 kamerasının özelliklerini alıyor"
    Bu yılın sonlarında seri üretime girecek olan GH1 sensörü, 2020 yılında kompakt akıllı telefonları hedef alarak sunulacak. Eğer bu dönemde 43,7 megapiksel kameralı bir cihaz görürsek, içerisindeki sensörün büyük ihtimalle bu olduğunu varsayabiliriz.


    https://www.engadget.com/2019/09/24/samsung-image-sensor-tiny-pixels/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    OverClocK1ng 17 dk.
    12 yi 4 ile çarpınca nasıl 43.7 çıkıyor. Yeni bir hesap türü mü keşfedildi merak ettim. Söyler misiniz...
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    smart1978 20 dk.
    Orta seviye cihazlara gelecekmis ...
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