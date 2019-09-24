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    Galaxy S10 modelleri, yeni güncelleme ile Note 10 kamerasının özelliklerini alıyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S10 serisi için dağıtmaya başladığı yeni güncellemelerle birlikte bu cihazlara Note 10'un AR ve kamera özelliklerini getiriyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy S10 modellerinden birini kullanıyorsanız size iyi bir haberimiz var. Samsung bugün göndermeye başladığı en son yazılım güncellemesi ile birlikte Galaxy S10 modellerine Note 10'daki yeni kamera özelliklerini getiriyor. Hatta bu güncelleme Note 10 ile birlikte sunulan PC için Dex desteğini ve en yeni güvenlik yamasını da içeriyor.

    Kısa süre içinde tüm kullanıcılara dağıtılacak

    Firmware güncellemesi tüm Exynos destekli seriler, yani Galaxy S10e, S10 ve S10+ modelleri için yapıldı ve şu anda belirli pazarlarda yayınlandı. Sırasıyla G970FXXU3ASIG , G973FXXU3ASIG ve G975FXXU3ASIG sürüm numaralarıyla gelen bu güncellemelerin zaman içinde tüm dünyadaki kullanıcılara dağıtılacağını da belirtelim. Şimdilik Almanya ve İsviçre'deki kullanıcılara sunulmuş durumda.
    Bu güncelleme ile birlikte Galaxy S10 modellerinin kamerasına gelen yeniliklerin ise canlı odak, video kaydında canlı odak, ön kamera için gece modu, AR Doodle ve super steady video kaydı olduğu belirtiliyor. PC için DeX ve Dinamik Kilit ekranının da (ekran her açıldığında kilit ekranı duvar kağıdını değiştiren bir özellik) güncellemenin bir parçası olduğunu söylemeden geçmeyelim.


    https://www.engadget.com/2019/09/23/samsung-galaxy-s10-gets-note-10-features/ Yorum Yaz
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