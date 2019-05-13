Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın en küçük pikseli üretildi

Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan çalışmayla dünyanın en küçük pikseli üretildi. Şu an cep telefonlarında bulunan piksellerden milyon kat daha küçük ve daha az enerji harcıyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
4,5b
1
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en küçük pikseli üretildi
Tam Boyutta Gör
Ekran teknolojileri uzun zamandır gelişme aşamasında. Özellikle katlanabilir telefonlarla birlikte, akıllı telefon üreticileri de yeni ekran teknolojileri için kapsamlı çalışmalar yapmak zorundalar. Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ise çok daha ilginç bir gelişme paylaştı. Dünyanın en küçük pikseli üretildi. Günümüz akıllı telefonlarında bulunanlardan milyon kat daha küçük.

Merkezinde altın küre var

Üretilen pikselin merkezinde altın küre var. Sadece birkaç nanometre boyutunda olan altın küre polimer bir kapsül ile kaplanıyor. Daha sonrasında yansıtıcı yüzeye yerleştiriliyor. Altın kürenin yüzeyinde bulunan polimer kaplama elektrik akımına bağlı olarak renk değiştirebiliyor. Böylece dünyanın en küçük pikseli oluşuyor.
Ayrıca Bkz. "Elon Musk, SpaceX’in internet dağıtıcı 60 uydusundan fotoğraflar paylaştı"
Araştırmacıların belirttiğine göre bu piksel yapısı gün ışığında da net bir şekilde görülüyor. Ayrıca renk değişiminden sonra elektrik vermenize gerek yok. Yani geçiş yaptığı rengi tekrar değiştirmek istemediğiniz sürece enerji harcanmamış oluyor.
Dünyanın en küçük pikseli üretildi
Yeni piksel teknolojisi çok daha geniş ve esnek yüzeylere imkan tanıyacak. Kullanım alanları için verilen örnekler oldukça fazla. En öne çıkanlar ise kamuflaj giysilerine veya binalara uygulanabilmesi. Bina kısmı önemli çünkü yeni piksel teknolojisinin ucuz bir çözüm olması sebebiyle buna olanak tanıyacağı söylendi. Tamamı bu piksellerle kaplı binalar renklerini değiştirebilirler.

https://newatlas.com/smallest-pixels-gold-flexible-display/59638/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
435 3 hf. en beğenilen
yüzyılın buluşlarından biri diyebilirim buna. sonunda görüntüleme teknolojisinin nereye gideceğini belirten bir keşif görmüş olduk.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 hf.
eğer gerçekten ucuzsa hep beklediğim ebook gen2 hayata geçebilir.
binalar rengi değiştirse ne olacak arkadaş, daha çok reklam olsun diye mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
combaba 3 hf.
bu kadar küçük bir sensörün kontrol edilebileceğini düşünmüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
435 3 hf. en beğenilen
yüzyılın buluşlarından biri diyebilirim buna. sonunda görüntüleme teknolojisinin nereye gideceğini belirten bir keşif görmüş olduk.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asusokan 3 hf.
gt 1030umla zaten piksel piksel yaşıyorum xd
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 3 hf.
İnsanlığın altına ihtiyacı her zaman devam edecek ve altın sınırlı kaynak olduğu için altın fiyatları orta ve uzun vadede her zaman artacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 hf.
aahım şahım da bir özellik yok
samsung c5-pro aynı özellikte geçen sene 1400 tl ye almıştım şimdiki fiyatı 2 olmuştur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ONIONBUD 3 hf.
La var ya, altın kaplama ekran olacak diyorlar.Kimsenin şeyinde diil. Zengin ülkeyiz vesselam .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 3 hf.
Kaç fps destekliyor? Ayrıca doğal olarak ekran koruyucuya gerek kalmıyor(sanırım).
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengiz7 3 hf.
Resimlerden de anlaşılabileceği gibi RGBA destekli bir pixel beklemeyin arkadaşlar :D
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kuzgun_ 3 hf. cengiz7
rgba hakkında bilgi verebilir misiniz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4462 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ekran, pixel ve
6 etiket daha katlanabilir ekran piksel dünyanın en küçük pikseli Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Onur Emre Karadağ
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Netflix, oyun duyuruları yapmak için E3 2019'a katılıyor 3 hf. Kia, bu yaz tanıtacağı yeni kompakt SUV'un ilk görüntülerini paylaştı 3 hf. Tanıtıma saatler kala OnePlus 7 Pro’dan yeni fotoğraflar 3 hf. iPad için Adobe Photohop beta kayıtları başladı 3 hf. Spotify Hikayeler özelliği faaliyete geçiyor 3 hf. Redmi Note 7 satış adedi Hindistan’da 2 milyonu geçti 3 hf. Yok böyle mikrofon | Rode Wireless Go aldım 3 hf. WhatsApp'da casus yazılım yüklenmesine izin veren güvenlik açığı bulundu 3 hf. Amazon siparişleri paketleme işini de robotlara veriyor 3 hf. Twitter, kullanıcı konum bilgilerini yanlışlıkla paylaştığını açıkladı 3 hf. 4 kameralı Huawei P20 Lite 2019 geliyor 3 hf. Meizu 16Xs ile ilgili detaylar netleşiyor 3 hf. Yerli Black Hawk helikopterin yerli motoru hazır 3 hf. Lenovo dünyanın ilk katlanabilir dizüstü konseptini duyurdu 3 hf. Sinek kuşundan ilham alan robot 3 hf. Galaxy Note 10 HTML5 sızıntısı ekran en-boy oranını ortaya çıkardı 3 hf. Pixel telefonlara trafik kazası algılama özelliği gelebilir 3 hf. Citroen 19_19 konsepti tanıtıldı: 20 dakika şarjla 600 km menzil 3 hf. Şeffaf güneş panelleri, pencerelere enerji toplama özelliği kazandıracak 3 hf. Yağlı yiyeceklerin depresyonu nasıl tetiklediği bulundu 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Dünyanın en küçük pikseli üretildi Sonraki Dayanıklılık odaklı Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2 duyuruldu 3 hf. Fikrin var ama bilgin mi yok? ATOM yanında 3 hf. Audi e-tron teslimatlarının gecikmesi müşterileri ayaklandırdı 3 hf. Notre Dame Katedrali için güneş enerjisi üreten çatı önerisi 3 hf. DJI OSMO Action detaylanıyor 3 hf. Nvidia yapay zekası röntgen analiz edecek 3 hf. Realme X resmi görselleri ortaya çıktı 3 hf. Xiaomi, Mi Express Kiosk ile otomattan telefon satacak 3 hf. Disney’in Hintli iştiraki Hotstar içerik platformu izlenme rekoru kırdı 3 hf. 2019 iPhone modellerinin arka tasarımını ortaya koyan kalıp fotoğrafları yayınlandı 3 hf. Giriş seviyesi Ryzen oyun oynatır mı? "HP 15 DB0023NT dizüstü incelemesi" 3 hf. Opel Grandland X'in 300 beygirlik hibrit versiyonu tanıtıldı 3 hf. Apple'a App Store'daki hakim durumunu kötüye kullandın davalarına kapı aralandı 3 hf. Google'ın Dijital Denge özelliği Pixel telefonları yavaşlatıyor olabilir 3 hf. Xiaomi E-Kitap okuyucu yolda 3 hf. Oppo Reno satışa sunuldu! Oppo Reno Türkiye fiyatı ve özellikleri 3 hf. Waze artık Pandora entegrasyonuna sahip 3 hf. Pokémon Dedektif Pikachu, şimdiye kadarki en başarılı oyun uyarlaması film olabilir 3 hf. Bu saat farklı | Çift ekranlı Ticwatch Pro 3 hf. Elektrikli Porsche Taycan'ın kabini ilk kez görüntülendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim