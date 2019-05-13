Ekran teknolojileri uzun zamandır gelişme aşamasında. Özellikle katlanabilir telefonlarla birlikte, akıllı telefon üreticileri de yeni ekran teknolojileri için kapsamlı çalışmalar yapmak zorundalar. Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ise çok daha ilginç bir gelişme paylaştı. Dünyanın en küçük pikseli üretildi. Günümüz akıllı telefonlarında bulunanlardan milyon kat daha küçük.

Merkezinde altın küre var

Üretilen pikselin merkezinde altın küre var. Sadece birkaç nanometre boyutunda olan altın küre polimer bir kapsül ile kaplanıyor. Daha sonrasında yansıtıcı yüzeye yerleştiriliyor. Altın kürenin yüzeyinde bulunan polimer kaplama elektrik akımına bağlı olarak renk değiştirebiliyor. Böylece dünyanın en küçük pikseli oluşuyor.

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Araştırmacıların belirttiğine göre bu piksel yapısı gün ışığında da net bir şekilde görülüyor. Ayrıca renk değişiminden sonra elektrik vermenize gerek yok. Yani geçiş yaptığı rengi tekrar değiştirmek istemediğiniz sürece enerji harcanmamış oluyor.

Yeni piksel teknolojisi çok daha geniş ve esnek yüzeylere imkan tanıyacak. Kullanım alanları için verilen örnekler oldukça fazla. En öne çıkanlar ise kamuflaj giysilerine veya binalara uygulanabilmesi. Bina kısmı önemli çünkü yeni piksel teknolojisinin ucuz bir çözüm olması sebebiyle buna olanak tanıyacağı söylendi. Tamamı bu piksellerle kaplı binalar renklerini değiştirebilirler.

https://newatlas.com/smallest-pixels-gold-flexible-display/59638/