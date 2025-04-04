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    Pixel 10 serisinin kamera detayları ortaya çıktı: Temel modelde büyük değişim

    Google’ın yeni Pixel 10 serisine ait sızdırılan belgeler, özellikle kamera tarafında dikkat çekici değişiklikleri gün yüzüne çıkardı. Temel model ilk kez bağımsız bir telefoto kameraya kavuşuyor.

    Pixel 10 serisinin kamera detayları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Google’ın yeni nesil akıllı telefonlarıyla ilgili sızdırılan teknik belgeler, Pixel 10 ailesinin kamera donanımı hakkında önemli detayları ortaya koydu. Serideki en büyük değişim, temel model olan Pixel 10’da yaşanıyor. Google bu modelde, ilk kez bağımsız bir telefoto kameraya yer veriyor. Ancak bu yeniliğin bazı bedelleri de olacak gibi görünüyor.

    Pixel 10’un telefoto kamerası için Samsung’un 11 megapiksellik JJ1 sensörünü tercih ettiği belirtiliyor. Ne var ki bu sensör, Pro modellerdeki daha büyük sensörlere göre daha sınırlı performans sunabilir. Üstelik telefoto eklentisi, maliyeti dengelemek adına ana ve ultra geniş açılı kameralarda geri adım atılmasına yol açmış. Örneğin, önceki modelde kullanılan 1/1.31 inçlik Samsung GNV ana kamera yerini daha küçük GN8 sensörüne bırakıyor. Benzer şekilde, 48 MP’lik Sony IMX858 ultra geniş açılı kamera da 13 MP’lik IMX712 ile değiştirilmiş.

    Bu değişiklikler, Pixel 10’u kâğıt üzerinde daha fazla kameraya sahip gibi gösterse de, pratikte Pixel 9a’ya yakın bir performans çizgisine oturtabilir. Yani görünürdeki artış, kullanıcı deneyiminde düşüşe dönüşebilir.

    Diğer yandan Pixel 10 Pro ve Pro XL modelleri, donanım tarafında sadeliği tercih ediyor ve önceki nesildeki kamera sistemini aynen koruyor. Katlanabilir model olan Pixel 10 Pro Fold ise ana kamerada küçük bir güncelleme alıyor. Bu cihazda, 64 MP’lik Sony IMX787 yerine artık 50 MP’lik Samsung GN8 sensörü bulunacak. İlginç şekilde, bu değişim kağıt üzerinde bir yükseltmeden çok bir sadeleşme gibi görünüyor.

    Tüm bu yeniliklerin, Tensor G4 çipin geliştirilmiş yapay zekâ destekli görüntü işleme yetenekleriyle ne ölçüde telafi edileceği ise merak konusu. Google’ın yazılımsal dokunuşları sayesinde donanımdaki bu değişimlerin kullanıcı deneyimine nasıl yansıyacağı, tanıtım sonrası netleşecek.

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