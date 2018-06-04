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Dünyanın en pahalı otomobil satışı gerçekleşti; tam 70 milyon dolar

Sadece 36 adet üretilen ve gücü, güzelliği, pistlerdeki başarısı nedeniyle koleksiyonerlerin en gözde parçalarından olan 1963 Ferrari GTO'lardan biri 70 milyon dolara satıldı.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Dünyanın en pahalı otomobil satışı gerçekleşti; tam 70 milyon dolar
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Dünyanın şimdiye kadarki en pahalı otomobil satışı gerçekleşti. CNBC tarafından yapılan habere göre, 1963 model Ferrari tam 70 milyon dolara satıldı. Bu rakamın şimdiye kadar bir otomobil için ödenen en yüksek bedel olduğu iddia ediliyor.

Dünyanın önde gelen koleksiyonerlerinden Ferrari uzmanı Marcel Massini’nin iddiasına göre, yalnızca 36 adet üretilen 1963 model Ferrari GTO’lardan bir tanesi özel bir anlaşma ile geçtiğimiz günlerde satıldı. Koleksiyonerler arasında son derece değerli olan Ferrari modelinin yeni sahibi Alman koleksiyoner David MacNeil oldu. MacNeil, aynı zamanda otomobil paspasları üreten WeatherTech şirketinin de kurucusu.

Koleksiyonerlerin en gözde parçalarından 

Ferrari GTO modelleri gücü, güzelliği, pistlerdeki başarıları ve son derece nadir bulunmaları nedeniyle koleksiyonerlerin en gözde parçaları arasında yer alıyor. Bundan önce bir otomobil için ödenen en yüksek bedel 52 milyon dolardı. Bu rakam, 2013 yılında satılan bir başka 1963 Ferrari GTO için verilmişti. Bundan bir yıl sonra yine bir GTO modeli 38 milyon dolara satılmıştı.

Hiç kaza yapmamış 

70 milyon dolara satılan bu Ferrari GTO modelinin 1964 yılında yapılan Tour de France rallisinde birinci, Le Mans’ta ise dördüncü olduğu söyleniyor. Gümüş ve sarı renklere sahip olan aracın bu başarılarına rağmen diğer GTO’lardan farklı olarak hiç kaza yapmadığı iddia ediliyor.


https://www.cnbc.com/2018/06/01/this-ferrari-just-became-the-most-expensive-car-ever-sold.html Yorum Yaz
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Fx_57,5 11 ay en beğenilen
vay babayın kemüğüne
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haberelectro 11 ay
Ve bu dünyada açlıktan ölen insanlar var.
2 Yanıt Yanıtla +28
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tostumm 11 ay haberelectro
Açlıktan ölen kaç insana yardım ettin merak ettim. Öte yandan yardım etsen bile bir süre sonra yardımı kesince yine açlıktan ölür o kişi, bugün dünyadaki bütün parayı herkese eşit miktarda dağıtsan bir süre sonra yine birileri fakirleşmeye birileri de zenginleşmeye başlar. Fakirlik kader değildir. Zeki olmayan, tembel, yeteneksiz, mantıksız..... insan işidir. Bunlardan biri bile üzerinde yoksa en azından yaşayacak kadar hayatını sürdürebilirsin. Çocukları saymıyorum onlar anne ve babaları yüzünden o durumdalar ve tabi ileri derecede engelliler de dahil edilemez.
Açlıktan ölen kaç insana yardım ettin merak ettim. Öte yandan yardım etsen bile bir süre sonra yardımı kesince yine açlıktan ölür o kişi, bugün dünyadaki bütün...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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profpide 11 ay
başlığı görünce ben de saraya ne almışlar gene diye düşünmüştüm
(ödeyecek biz olduğumuz için
)

neyse bu sefer biz ödemiyormuşuz, ödeyen istediği fiyata alsın
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P3rF3cT55 11 ay
Bari tam modelini yazsaydınız. Bu model 250 gto diye geçer. Bunun dışında 488 gto gibi güncel gto larda var ferrarinin ürettiği
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Cihat_, 11 ay
çok özel ve zevkli bir araç eyvallah ama 70m dolar etmez.
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Manchester United 11 ay
Ne para be.
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TSY 11 ay
oda bişeymi bende zanettim gerçekten pahalı en pahalısı bizde dünya kıskanıyor şuan.
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ufuk-34JD58 11 ay TSY
bu işte bak.dünyanın en pahalı arabaları.ayakta uyutan marka
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MyWorldLife 11 ay
Passat 2.0 TDI diye girmiştim konuya ama
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pcwolf28 11 ay
80 milyona satın alındığını yazan yabancı bir site de var, ismi Google yazarsanız görürsünüz.
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ufuk-34JD58 11 ay
dünyanın en pahalı 2 arabasını geçen seçimde, isveçte yerli araba diye tıra yükleyip buraya getirip 2 babayiğit mütayite satıp yerli araba projesini buzdolabına kaldırmamışmıydık

5 yılda 1 100 milyon dolar harcar yine yaparız
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Fashionality 11 ay
klasik zenginin mali zugurdun cenesi hadisesi... ha tabi o parayla yapilabilecek en azindan insanlik icin daha hayirli olabilecek bir cok sey vardir orasi ayri...
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lapatid 11 ay
şu makine kırmızı olmalıymış be
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