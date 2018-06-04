Dünyanın en pahalı otomobil satışı gerçekleşti; tam 70 milyon dolar

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Dünyanın şimdiye kadarki en pahalı otomobil satışı gerçekleşti. CNBC tarafından yapılan habere göre, 1963 model Ferrari tam 70 milyon dolara satıldı. Bu rakamın şimdiye kadar bir otomobil için ödenen en yüksek bedel olduğu iddia ediliyor.

Dünyanın önde gelen koleksiyonerlerinden Ferrari uzmanı Marcel Massini’nin iddiasına göre, yalnızca 36 adet üretilen 1963 model Ferrari GTO’lardan bir tanesi özel bir anlaşma ile geçtiğimiz günlerde satıldı. Koleksiyonerler arasında son derece değerli olan Ferrari modelinin yeni sahibi Alman koleksiyoner David MacNeil oldu. MacNeil, aynı zamanda otomobil paspasları üreten WeatherTech şirketinin de kurucusu.

Koleksiyonerlerin en gözde parçalarından

Ferrari GTO modelleri gücü, güzelliği, pistlerdeki başarıları ve son derece nadir bulunmaları nedeniyle koleksiyonerlerin en gözde parçaları arasında yer alıyor. Bundan önce bir otomobil için ödenen en yüksek bedel 52 milyon dolardı. Bu rakam, 2013 yılında satılan bir başka 1963 Ferrari GTO için verilmişti. Bundan bir yıl sonra yine bir GTO modeli 38 milyon dolara satılmıştı.

Hiç kaza yapmamış

70 milyon dolara satılan bu Ferrari GTO modelinin 1964 yılında yapılan Tour de France rallisinde birinci, Le Mans’ta ise dördüncü olduğu söyleniyor. Gümüş ve sarı renklere sahip olan aracın bu başarılarına rağmen diğer GTO’lardan farklı olarak hiç kaza yapmadığı iddia ediliyor.

https://www.cnbc.com/2018/06/01/this-ferrari-just-became-the-most-expensive-car-ever-sold.html