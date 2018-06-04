Dünyanın en pahalı otomobil satışı gerçekleşti; tam 70 milyon dolar

Dünyanın önde gelen koleksiyonerlerinden Ferrari uzmanı Marcel Massini’nin iddiasına göre, yalnızca 36 adet üretilen 1963 model Ferrari GTO’lardan bir tanesi özel bir anlaşma ile geçtiğimiz günlerde satıldı. Koleksiyonerler arasında son derece değerli olan Ferrari modelinin yeni sahibi Alman koleksiyoner David MacNeil oldu. MacNeil, aynı zamanda otomobil paspasları üreten WeatherTech şirketinin de kurucusu.
Koleksiyonerlerin en gözde parçalarından
Ferrari GTO modelleri gücü, güzelliği, pistlerdeki başarıları ve son derece nadir bulunmaları nedeniyle koleksiyonerlerin en gözde parçaları arasında yer alıyor. Bundan önce bir otomobil için ödenen en yüksek bedel 52 milyon dolardı. Bu rakam, 2013 yılında satılan bir başka 1963 Ferrari GTO için verilmişti. Bundan bir yıl sonra yine bir GTO modeli 38 milyon dolara satılmıştı.
Hiç kaza yapmamış
70 milyon dolara satılan bu Ferrari GTO modelinin 1964 yılında yapılan Tour de France rallisinde birinci, Le Mans’ta ise dördüncü olduğu söyleniyor. Gümüş ve sarı renklere sahip olan aracın bu başarılarına rağmen diğer GTO’lardan farklı olarak hiç kaza yapmadığı iddia ediliyor.
https://www.cnbc.com/2018/06/01/this-ferrari-just-became-the-most-expensive-car-ever-sold.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
neyse bu sefer biz ödemiyormuşuz, ödeyen istediği fiyata alsın
5 yılda 1 100 milyon dolar harcar yine yaparız
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