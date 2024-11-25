Elektrikli araçlarda batarya değiştirme maliyeti hızla düşüyor: İşte fiyatlar

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araçların yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri, yüksek batarya maliyetleri ve kullanıcıların batarya değişim masraflarıyla ilgili endişeleriydi. Ancak bu durum hızla değişiyor. 2030’a gelindiğinde, bir elektrikli aracın batarya değişim maliyeti, içten yanmalı bir motorun tamir masrafından daha düşük olacak.

Batarya fiyatlarında şaşırtıcı düşüş

Goldman Sachs’ın son raporuna göre, 2026 yılına kadar batarya fiyatlarının kWh başına 80 dolara düşmesi bekleniyor. Bu, 2023’teki fiyatların neredeyse yarısı kadar bir maliyeti ifade ediyor. Bu düşüş, elektrikli araçların yanı sıra lityum iyon bataryalar kullanan birçok enerji ve teknoloji projesi için büyük bir dönüm noktası olacak. 2012 yılında kWh başına fiyat 400 dolar, 2024'te ise yaklaşık 110 dolar seviyesindeydi.

Tam Boyutta Gör Fiyatlardaki bu keskin düşüş, elektrikli araçlar ile geleneksel benzinli araçların fiyat eşitliğini 2026 gibi erken bir tarihte mümkün kılabilir. Ancak asıl heyecan verici gelişme, bu düşüşün ikinci el elektrikli araçlar ve batarya değişim maliyetleri üzerindeki etkisi. Çoğu sürücü ikinci el elektrikli araç satın almaya sıcak bakmıyor, zira bataryanın durumu buradaki kararı etkiliyor. Neyse ki, batarya fiyatlarındaki bu düşüş, batarya değişimlerini son derece uygun hale getirerek ikinci elde elektriklinin gücünü artıracak.

Batarya değişim fiyatları

Goldman Sachs'ın raporuna göre 2030'daki tahmini paket fiyatı kWh başına 64 dolar seviyesine inecek. Ancak bu rapor, diğer benzer raporlardan daha yüksek bir tahminde bulunuyor. Bazı analist firmaları kWh başına fiyatların 35 dolara kadar düşebileceğini savunuyor. Tüm raporların ortalamasını aldığımızda 2030 için tahminlerin kWh başına ortalama 50 dolar aralığına geleceği öngörülüyor diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Böylelikle 100 kWh'lik bir paket için değiştirme maliyetleri 4500 ila 5000 dolar veya daha standart 75 kWh'lik bir paket için 3.375 dolar seviyelerine inilecek. Bugün itibariyle, bir elektrikli araç bataryasının değiştirmenin maliyeti, paketin boyutuna ve aracın markasına ve modeline bağlı olarak 5.000 ila 16.000 dolar arasında değişiyor. Türkiye’deki fiyatlar için konuşmak zor, henüz elektrikli aracında batarya ömrünü doldurup değiştirme yapan çok fazla kişi yok. Ancak geçtiğimiz sene Tesla Model Y’nin batarya değişim maliyetinin yaklaşık 500 bin TL olduğu ifade edilmişti.

Bu da bir içten yanmalı motorun değiştirilmesi ile eşit. JD Power, motor değiştirmenin dört silindirli bir ünite için 4.000 dolardan, yüksek performanslı bir ünite için ise 10.000 dolardan fazlaya mal olabileceğini söylüyor. Bu fiyatların ileride nasıl gelişeceği ise henüz belli değil.

Bataryaların kullanım ömrü oldukça uzun

Sanılanın aksine elektrikli araçlarda batarya ömrü hiç de kısa değil. Bu yanılgı aslında üreticilerin verdiği garantiden kaynaklanıyor olabilir. Üreticilerin çoğu batarya paketinin ömrü için 8 yıl veya 120 bin kilometre garantisi veriyor. Ancak örneğin Tesla sahipleri genel olarak rahatlıkla 320 bin kilometreleri aşabiliyor. Hatta 4 batarya değişimi ve neredeyse 2 milyon kilometre yapan Model S örneği de var. Bu, uç bir örnek olsa da doğru kullanımda batarya ömrünün 8 yılı kolaylıkla aşabileceğini görüyoruz.

300 binden fazla elektrikli araç veri tabanına sahip olan Recurrent'ın verilerine göre, tüm yıl ve modellerde elektrikli araç bataryalarının sadece yüzde 2,5'i değiştirilmiş durumda. Bu değişimlerin çoğu dokuz yıldan daha eski araçlarda gerçekleşti.

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Elektrikli araçlarda batarya değiştirme maliyeti hızla düşüyor