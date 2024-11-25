Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli araçlarda batarya değiştirme maliyeti hızla düşüyor: İşte fiyatlar

    Elektrikli araçlar özelinde kullanıcıların ikilemde kaldığı batarya değiştirme maliyeti sorunu çok yakında ortadan kalkacak. 2030’a kadar batarya değişim maliyeti yüzde 50 düşecek.
    Elektrikli araçlarda batarya değiştirme maliyeti hızla düşüyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri, yüksek batarya maliyetleri ve kullanıcıların batarya değişim masraflarıyla ilgili endişeleriydi. Ancak bu durum hızla değişiyor. 2030’a gelindiğinde, bir elektrikli aracın batarya değişim maliyeti, içten yanmalı bir motorun tamir masrafından daha düşük olacak.

    Batarya fiyatlarında şaşırtıcı düşüş

    Goldman Sachs’ın son raporuna göre, 2026 yılına kadar batarya fiyatlarının kWh başına 80 dolara düşmesi bekleniyor. Bu, 2023’teki fiyatların neredeyse yarısı kadar bir maliyeti ifade ediyor. Bu düşüş, elektrikli araçların yanı sıra lityum iyon bataryalar kullanan birçok enerji ve teknoloji projesi için büyük bir dönüm noktası olacak. 2012 yılında kWh başına fiyat 400 dolar, 2024'te ise yaklaşık 110 dolar seviyesindeydi.

    Elektrikli araçlarda batarya değiştirme maliyeti hızla düşüyor Tam Boyutta Gör
    Fiyatlardaki bu keskin düşüş, elektrikli araçlar ile geleneksel benzinli araçların fiyat eşitliğini 2026 gibi erken bir tarihte mümkün kılabilir. Ancak asıl heyecan verici gelişme, bu düşüşün ikinci el elektrikli araçlar ve batarya değişim maliyetleri üzerindeki etkisi. Çoğu sürücü ikinci el elektrikli araç satın almaya sıcak bakmıyor, zira bataryanın durumu buradaki kararı etkiliyor. Neyse ki, batarya fiyatlarındaki bu düşüş, batarya değişimlerini son derece uygun hale getirerek ikinci elde elektriklinin gücünü artıracak.

    Batarya değişim fiyatları

    Goldman Sachs'ın raporuna göre 2030'daki tahmini paket fiyatı kWh başına 64 dolar seviyesine inecek. Ancak bu rapor, diğer benzer raporlardan daha yüksek bir tahminde bulunuyor. Bazı analist firmaları kWh başına fiyatların 35 dolara kadar düşebileceğini savunuyor. Tüm raporların ortalamasını aldığımızda 2030 için tahminlerin kWh başına ortalama 50 dolar aralığına geleceği öngörülüyor diyebiliriz.

    Elektrikli araçlarda batarya değiştirme maliyeti hızla düşüyor Tam Boyutta Gör
    Böylelikle 100 kWh'lik bir paket için değiştirme maliyetleri 4500 ila 5000 dolar veya daha standart 75 kWh'lik bir paket için 3.375 dolar seviyelerine inilecek. Bugün itibariyle, bir elektrikli araç bataryasının değiştirmenin maliyeti, paketin boyutuna ve aracın markasına ve modeline bağlı olarak 5.000 ila 16.000 dolar arasında değişiyor. Türkiye’deki fiyatlar için konuşmak zor, henüz elektrikli aracında batarya ömrünü doldurup değiştirme yapan çok fazla kişi yok. Ancak geçtiğimiz sene Tesla Model Y’nin batarya değişim maliyetinin yaklaşık 500 bin TL olduğu ifade edilmişti.

    Bu da bir içten yanmalı motorun değiştirilmesi ile eşit. JD Power, motor değiştirmenin dört silindirli bir ünite için 4.000 dolardan, yüksek performanslı bir ünite için ise 10.000 dolardan fazlaya mal olabileceğini söylüyor. Bu fiyatların ileride nasıl gelişeceği ise henüz belli değil.

    Bataryaların kullanım ömrü oldukça uzun

    Sanılanın aksine elektrikli araçlarda batarya ömrü hiç de kısa değil. Bu yanılgı aslında üreticilerin verdiği garantiden kaynaklanıyor olabilir. Üreticilerin çoğu batarya paketinin ömrü için 8 yıl veya 120 bin kilometre garantisi veriyor. Ancak örneğin Tesla sahipleri genel olarak rahatlıkla 320 bin kilometreleri aşabiliyor. Hatta 4 batarya değişimi ve neredeyse 2 milyon kilometre yapan Model S örneği de var. Bu, uç bir örnek olsa da doğru kullanımda batarya ömrünün 8 yılı kolaylıkla aşabileceğini görüyoruz.

    300 binden fazla elektrikli araç veri tabanına sahip olan Recurrent'ın verilerine göre, tüm yıl ve modellerde elektrikli araç bataryalarının sadece yüzde 2,5'i değiştirilmiş durumda. Bu değişimlerin çoğu dokuz yıldan daha eski araçlarda gerçekleşti. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone otomatik ses kısıyor benexol b12 ne zaman içilir ayaktan çıkan ayakkabıya çözüm fiorino teyp kodu nerede yazar en iyi dizel katkı maddesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 2
    Nothing Phone 2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3520
    Dell Inspiron 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız