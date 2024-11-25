Elektrikli araçlarda batarya değiştirme maliyeti hızla düşüyor: İşte fiyatlar

- Batarya fiyatlarında şaşırtıcı düşüş
- Batarya değişim fiyatları
- Bataryaların kullanım ömrü oldukça uzun
- Yorumlar
Batarya fiyatlarında şaşırtıcı düşüş
Goldman Sachs’ın son raporuna göre, 2026 yılına kadar batarya fiyatlarının kWh başına 80 dolara düşmesi bekleniyor. Bu, 2023’teki fiyatların neredeyse yarısı kadar bir maliyeti ifade ediyor. Bu düşüş, elektrikli araçların yanı sıra lityum iyon bataryalar kullanan birçok enerji ve teknoloji projesi için büyük bir dönüm noktası olacak. 2012 yılında kWh başına fiyat 400 dolar, 2024'te ise yaklaşık 110 dolar seviyesindeydi.
Batarya değişim fiyatları
Goldman Sachs'ın raporuna göre 2030'daki tahmini paket fiyatı kWh başına 64 dolar seviyesine inecek. Ancak bu rapor, diğer benzer raporlardan daha yüksek bir tahminde bulunuyor. Bazı analist firmaları kWh başına fiyatların 35 dolara kadar düşebileceğini savunuyor. Tüm raporların ortalamasını aldığımızda 2030 için tahminlerin kWh başına ortalama 50 dolar aralığına geleceği öngörülüyor diyebiliriz.
Bu da bir içten yanmalı motorun değiştirilmesi ile eşit. JD Power, motor değiştirmenin dört silindirli bir ünite için 4.000 dolardan, yüksek performanslı bir ünite için ise 10.000 dolardan fazlaya mal olabileceğini söylüyor. Bu fiyatların ileride nasıl gelişeceği ise henüz belli değil.
Bataryaların kullanım ömrü oldukça uzun
Sanılanın aksine elektrikli araçlarda batarya ömrü hiç de kısa değil. Bu yanılgı aslında üreticilerin verdiği garantiden kaynaklanıyor olabilir. Üreticilerin çoğu batarya paketinin ömrü için 8 yıl veya 120 bin kilometre garantisi veriyor. Ancak örneğin Tesla sahipleri genel olarak rahatlıkla 320 bin kilometreleri aşabiliyor. Hatta 4 batarya değişimi ve neredeyse 2 milyon kilometre yapan Model S örneği de var. Bu, uç bir örnek olsa da doğru kullanımda batarya ömrünün 8 yılı kolaylıkla aşabileceğini görüyoruz.
300 binden fazla elektrikli araç veri tabanına sahip olan Recurrent'ın verilerine göre, tüm yıl ve modellerde elektrikli araç bataryalarının sadece yüzde 2,5'i değiştirilmiş durumda. Bu değişimlerin çoğu dokuz yıldan daha eski araçlarda gerçekleşti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.