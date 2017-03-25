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Dünyanın en popüler programları listesine Google Chrome damgası

Avast'ın araştırmasına göre Google Chrome yalnızca dünyanın bir numaralı tarayıcısı değil aynı zamanda en popüler masaüstü programı olmuş durumda. İlk 10'a girmeyi başaran diğer isimler haberimizde...
2 yıl
7,3b
1
34
Diğer Yazılım
Onur Seven
Haber Editörü
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Dünyanın en popüler programları listesine Google Chrome damgası
Güvenlik şirketi Avast tarafından sağlanan verilere göre Google Chrome yalnızca dünyanın bir numaralı tarayıcısı değil, dünyanın en popüler masaüstü uygulaması olmayı başarmış durumda. Yılın ilk çeyreğinde Avast çalıştıran makinelerde yüklü bir rapor analiz yazılımı, şu anda Google Chrome'un en çok kurulu olan PC programı olduğunu ve bunu Adobe Reader ve Flash Player'ın (ActiveX sürümü) takip ettiğini gösteriyor.
Google Chrome'un en büyük rakibi olan Mozilla Firefox listenin dördüncü sırasında yer alırken bunu Flash Player eklentisi, Skype ve VLC yazılımları takip ediyor. WinRAR, Java ve Adobe Air ise ilk 10'a girmeyi başaran diğer programlar olarak sıralanmış durumda.
Ayrıca Bkz. "İşte Google'a göre piyasadaki en güvenli akıllı telefonlar"
Avast'a göre, ortalama bir PC kullanıcısı 49 yüklü programa sahip ve bunların yarısından çoğunda Google Chrome varsayılan tarayıcı olarak kullanılıyor. Üçüncü taraf bir araştırma şirketi olan Net Applications, Chrome'un masaüstü pazarın yüzde 60'ını ele geçirmeye yakın olduğunu belirtiyor.

Güncel olmayan uygulamalar

Bu uygulamaların birçoğu düzenli olarak güncelleme almasına karşın, kullanıcıların önemli bir kısmı en yeni sürümleri yüklemiyor. Bu da onları savunmasız bırakırken, bilgisayarlarının saldırılara maruz kalmasına neden oluyor.
Avast konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Firefox, Flash veya Java gibi en popüler, kritik ve güvenlikle ilgili uygulamaların %52'sinden fazlası tüm dünyadaki kullanıcılar tarafından güncellenmiyor. Bunun nedeni kullanıcıların güncellemeleri görmezden gelmeleri. Bu sadece saldırganların güncelliğini yitirmiş yazılım açıklarından yararlanmanın kapılarını açmakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcılar en son çıkan yazılımlar aracılığıyla sunulan en yeni özelliklerden ve hata düzeltmelerinden mahrum kalırlar" dedi.
Dünyanın en popüler programları listesine Google Chrome damgası
Java, en az güncellenen 10 program listesinin başında yer alırken hemen ardından Flash Player'ın ActiveX sürümü, FoxIt Reader, GOM Media Player ve Nitro Pro yazılımları geliyor. Google Chrome'da olduğu gibi yerleşik bir güncelleme motoruyla gelen programların bu listede yer almadığını görüyoruz.
Popüler tarayıcı Chrome'un güncel uygulamalarla ilgili grafiğin tepesinde yer aldığını belirtelim. Avast yüklü olan sistemlerin en az yüzde 88'inin tarayıcının en yeni sürümünü çalıştırdığı bildiriliyor. Opera, yüzde 84 ile ikinci, Microsoft'un Skype yazılımı ise yüzde 76 ile üçüncü sırada yer almayı başarmış durumda.

https://blog.avast.com/cs/top-10-nejzastaralejsich-programu-na-vasem-pc Yorum Yaz
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Barni Moloztaş 2 yıl en beğenilen
CHROME İÇİN RAM ALDIM
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Escapetolife 2 yıl
Bu liste 90'lar sonu 2000 başları yapılsaydı winamp 1 numara olurdu.
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emre1393 2 yıl
winrar 8. sırada, yazık lan, herkesin kullanıp da kimsenin satın almadığı tek program herhalde.
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Creav 2 yıl
firefox candır gerisi heyecandır. inatla kullanmaya devam edeceğim eski alışkanlıklar bırakılamıyor.
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mcrew 2 yıl
windows masaüstü uygulamasında en çok kullanılan 10 uygulamanın 5 i google ürünü
1 tane microsoft yazılımı var skype
o da microsoft un satın aldığı bir program
google ın artık masaüstünde windows a rakip sağlam bir yazılım çıkarması lazım
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ARTHUR. 1 yıl mcrew
Gerek yok hocam zaten önümüzdeki yıllarda windows tarih olur diye düşünüyorum, androidli bilgisayarlara alışmamız çok kolay olur aslında .
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Provisioner 2 yıl
Eski nuh nebi yadigarı pc de chrome acmak benim için gta 5 acmak gibiydi 1.5 gb ram in 1 gb ini yer donar coker ilik kanseri ederdi yeni pc ye gectigimden beri hic yaşamadığım kadar iyi chrome deneyimi yaşadım kısacası pc iyiyse chrome bence önce gelmeli.
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Kulak Misafiri 2 yıl
Bence Adobe damga vurmuş gibi geldi.
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ByBaterist 2 yıl
winamp candır.
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Ejihov 2 yıl
Hem de 7zip daha güzel sıkıştırıyor. Daha çok dosyayı açıyor falan filan. Herkese tavsiye ederim. Korsan Minecraft oynamıyorsanız java falan kurmayın gereksiz program.
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esmerbuyucu 2 yıl
7zip programından bir haber kişiler hala winrar kuruyor demek.
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gcb1903 2 yıl
Listemizde 2 tane program başarılı bence.
Firefox ve VLC.
Şöyle düşünün. 1. olan Chrome Google pompalaması. 2 Adobe ürünü Nescafe gibi üçü bir arada adıyla birleşmiş. Aynı şey Winrar için de geçerli. Java ve flash player mecburi zaten. Skype ise yüklü geliyor Windows ile.
Lakin Firefox ve VLC çok daha güçlü ve kurumsal rakiplerinin arasında " gerçek bir tercih " ile ancak kurulabiliyor.
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mozk 2 yıl
Tarayıcıda firefox, insan alışkanlıklarını kolay kolay bırakamıyor. Yıllardır firefox kullanıyorum eklentileriyle birlikte. Winrar adobe reader flas java bunlar pc nin temel taşları zaten. Ücretsiz kolayca herkesin bulabilecegi programlar.
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al-ozaria 2 yıl
Google'ın güzide net sayfası yani herkesin ana sayfası olan arama motoru olmasaydı, Chrome denen yaratık 1000 yıl geçse Firefox'un önüne geçemezdi. Peh tarayıcıymış. Chrome kullanıcılarının %70'inin ilk işi edge açıp Chrome indirmek. Bu 70 aynı zamanda sorsan Firefox'un ne programı olduğunu dahi bilmeyen 70.
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