Dünyanın en popüler programları listesine Google Chrome damgası

Güvenlik şirketi Avast tarafından sağlanan verilere göre Google Chrome yalnızca dünyanın bir numaralı tarayıcısı değil, dünyanın en popüler masaüstü uygulaması olmayı başarmış durumda. Yılın ilk çeyreğinde Avast çalıştıran makinelerde yüklü bir rapor analiz yazılımı, şu anda Google Chrome'un en çok kurulu olan PC programı olduğunu ve bunu Adobe Reader ve Flash Player'ın (ActiveX sürümü) takip ettiğini gösteriyor.

Google Chrome'un en büyük rakibi olan Mozilla Firefox listenin dördüncü sırasında yer alırken bunu Flash Player eklentisi, Skype ve VLC yazılımları takip ediyor. WinRAR, Java ve Adobe Air ise ilk 10'a girmeyi başaran diğer programlar olarak sıralanmış durumda.

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Avast'a göre, ortalama bir PC kullanıcısı 49 yüklü programa sahip ve bunların yarısından çoğunda Google Chrome varsayılan tarayıcı olarak kullanılıyor. Üçüncü taraf bir araştırma şirketi olan Net Applications, Chrome'un masaüstü pazarın yüzde 60'ını ele geçirmeye yakın olduğunu belirtiyor.

Güncel olmayan uygulamalar

Bu uygulamaların birçoğu düzenli olarak güncelleme almasına karşın, kullanıcıların önemli bir kısmı en yeni sürümleri yüklemiyor. Bu da onları savunmasız bırakırken, bilgisayarlarının saldırılara maruz kalmasına neden oluyor.

Avast konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Firefox, Flash veya Java gibi en popüler, kritik ve güvenlikle ilgili uygulamaların %52'sinden fazlası tüm dünyadaki kullanıcılar tarafından güncellenmiyor. Bunun nedeni kullanıcıların güncellemeleri görmezden gelmeleri. Bu sadece saldırganların güncelliğini yitirmiş yazılım açıklarından yararlanmanın kapılarını açmakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcılar en son çıkan yazılımlar aracılığıyla sunulan en yeni özelliklerden ve hata düzeltmelerinden mahrum kalırlar" dedi.

Java, en az güncellenen 10 program listesinin başında yer alırken hemen ardından Flash Player'ın ActiveX sürümü, FoxIt Reader, GOM Media Player ve Nitro Pro yazılımları geliyor. Google Chrome'da olduğu gibi yerleşik bir güncelleme motoruyla gelen programların bu listede yer almadığını görüyoruz.

Popüler tarayıcı Chrome'un güncel uygulamalarla ilgili grafiğin tepesinde yer aldığını belirtelim. Avast yüklü olan sistemlerin en az yüzde 88'inin tarayıcının en yeni sürümünü çalıştırdığı bildiriliyor. Opera, yüzde 84 ile ikinci, Microsoft'un Skype yazılımı ise yüzde 76 ile üçüncü sırada yer almayı başarmış durumda.

https://blog.avast.com/cs/top-10-nejzastaralejsich-programu-na-vasem-pc