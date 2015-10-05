Dünyanın en sessiz odası ünvanı Microsoft'a geçti

Sesler her ne kadar insan için önemli olsa da sessiz ortamlar da büyük önem taşıyor. Guinness Rekorlar Kitabı bu anlamda en sessiz ortam rekoru barındırıyor ve bu rekorun yeni sahibi Microsoft oldu.





Microsoft'un Washington'da bulunan Building 87 kampüsündeki ses teknolojileri test odası dünyanın en sessiz odası ünvanını elde etti. Microsoft bu odada Surface tabletlerin ses donanımlarını test ediyor, Cortana dijital asistanı ile ilgili çalışmalar yapıyor. Yankısız oda olarak da bilinen bu odada tüm inşaat ve dekorasyon yankıyı engelleyecek şekilde tasarlanmış. Binadan ayrı bir tasarımı ve dinamiği olan odanın altında yaylar bulunuyor ve zemin ile irtibatını kesiyor.





Normal şartlarda iki insanın birbiriyle standart bir diyaloğunun 60dB gürültü çıkardığı belirtiliyor. Savrulan yaprakların gürültüsü 20dB seviyesinde. Hızlı nefes alıp verişlerin sesi ise 10dB gürültü çıkarıyor. Microsoft'un odasının gürültü seviyesi ise -20dB gibi şaşırtıcı bir seviyede.





Dünyada sessizlik odaklı herhangi bir nesnenin en fazla -23dB seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Teorik olarak ortaya konan bu seviye Brown hareketi olarak da bilinen bir sıvı veya gaz içerisindeki partiküllerin hareketinin çıkardığı gürültüyü temel alıyor. Microsoft şu anda bu seviyeye en çok yaklaşan değere sahip. Yeni oda için kaynak linkinde bir tanıtım sayfası da hazırlanmış durumda.





Daha önce rekor -9dB ile Minnesota'da yine akustik üzerine çalışmalar yapan bir laboratuvara aitti. Gürültü seviyesi 0dB'nin altına düştükçe artık insanın kalp atışını bile çok net bir şekilde duyabileceği ortamlar meydana geliyor. Uzmanlar bu tür odalarda insanların en fazla 20 dakika kalabildiğini ve sonrasında zihin karışıklığı yaşadıklarını belirtiyor.

http://news.microsoft.com/stories/building87/audio-lab.php