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Dünyanın en sessiz odası ünvanı Microsoft'a geçti

3 yıl
8,4b
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30
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en sessiz odası ünvanı Microsoft'a geçti

Sesler her ne kadar insan için önemli olsa da sessiz ortamlar da büyük önem taşıyor. Guinness Rekorlar Kitabı bu anlamda en sessiz ortam rekoru barındırıyor ve bu rekorun yeni sahibi Microsoft oldu.

Microsoft'un Washington'da bulunan Building 87 kampüsündeki ses teknolojileri test odası dünyanın en sessiz odası ünvanını elde etti. Microsoft bu odada Surface tabletlerin ses donanımlarını test ediyor, Cortana dijital asistanı ile ilgili çalışmalar yapıyor. Yankısız oda olarak da bilinen bu odada tüm inşaat ve dekorasyon yankıyı engelleyecek şekilde tasarlanmış. Binadan ayrı bir tasarımı ve dinamiği olan odanın altında yaylar bulunuyor ve zemin ile irtibatını kesiyor. 

Normal şartlarda iki insanın birbiriyle standart bir diyaloğunun 60dB gürültü çıkardığı belirtiliyor. Savrulan yaprakların gürültüsü 20dB seviyesinde. Hızlı nefes alıp verişlerin sesi ise 10dB gürültü çıkarıyor. Microsoft'un odasının gürültü seviyesi ise -20dB gibi şaşırtıcı bir seviyede.

Dünyada sessizlik odaklı herhangi bir nesnenin en fazla -23dB seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Teorik olarak ortaya konan bu seviye Brown hareketi olarak da bilinen bir sıvı veya gaz içerisindeki partiküllerin hareketinin çıkardığı gürültüyü temel alıyor. Microsoft şu anda bu seviyeye en çok yaklaşan değere sahip. Yeni oda için kaynak linkinde bir tanıtım sayfası da hazırlanmış durumda. 

Daha önce rekor -9dB ile Minnesota'da yine akustik üzerine çalışmalar yapan bir laboratuvara aitti. Gürültü seviyesi 0dB'nin altına düştükçe artık insanın kalp atışını bile çok net bir şekilde duyabileceği ortamlar meydana geliyor. Uzmanlar bu tür odalarda insanların en fazla 20 dakika kalabildiğini ve sonrasında zihin karışıklığı yaşadıklarını belirtiyor.  

http://news.microsoft.com/stories/building87/audio-lab.php Yorum Yaz
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Nightmare70 3 yıl en beğenilen
"Kafa dinlemek istiyorum" diyen varsa gideceği en iyi yer bu oda
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QuexSeeL 3 yıl
-9 dan -20 ye zıplamışlar, teorik sınır -23dB muazzam bir başarı valla.
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silversmith 3 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

O sessizlikte insanın kafayı sıyırması normal.
Hatta damardaki kan akışı bile duyulabiliyormuş nasıl bir sessizlikse artık. O odaya girip tecrübe etmeyi isterdim ama.

Hele o kafayı sıyırdığımız andaki çıkan sesi düşünmek bile istemiyorum!
Mr. JinglesO sessizlikte insanın kafayı sıyırması normal.Hatta damardaki kan akışı bile duyulabiliyormuş nasıl bir sessizli...
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Patren 3 yıl
yalan ya 30 dk kalsan orda ne olcak
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tricore 3 yıl


amma fantastiksiniz haa yok kalbinin sesini duyunca kafayı yiyormussun yok böbreklerin tıkırdayınca ... ya bırakın alın bu adam saatlerce durdu bir cacık olmadı
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esmerbuyucu 3 yıl
Tamam da o odada uyuyamazsınız. Uyumak için anca gazozunuza uyku hapı katılması lazım.
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aticus3 3 yıl
1 Dk. sessizlik lütfen.

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byakrep 3 yıl
Microsoft kendini aşmış. O odada bulunmayı, o sessizlik deneyimini hissetmek isterdim.
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E_Aydin35 3 yıl
Gerçekten etkileyici, özellikle kalp atış hızımı duyup hissedecek olmam, veya insan organizmasının akışındaki sese tanık olmak çok farklı bir deneyim olurdu.. :)
Bu arada Microsoft'u tebrik etmek gerek, teknolojik anlamda teknik derinlikler içeren bu tarz testler yapması güzel. :)
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silversmith 3 yıl
Bence apartman daireleri metre kare değil de db başına fiyatlandırılmalı! Süper lüks yerine süper sessiz daireler!

Ultra lüksü ise hiç anlamıyorum,

-Düşünsenize gökdelende oturuyorum diye biri güya böbürleniyor.

-Ağabey kaçıncı kat?

-Giriş katı


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ciroer 3 yıl
offf bıraksalar ne uyurum beeee
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cengizhan72 3 yıl
kadirirdem
Orda uyumak isterdim...

Kalp gürültüsünden uyuyamazdın emin ol :D
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V4LKyR 3 yıl
OverClocK1ng
Hızlı nefes alıp verişlerin sesi ise 10dB gürültü çıkarıyor. Microsoftun odasının gürültü seviyesi ise -20dB gibi şaşırtıcı bir seviyede.
Niye? Odadakiler nefes almıyorlar mıymış ?

ASdklajskldasjkldjasşl :D:D harbiden ha!
Odaya giren insanlar da nefes alıyor sonuçta? O zaman desibel bi 10dB bi -20dB oluyor demekki.
10dB -20dB 10dB -20dB insan böyle böyle kafayı yer tabi.
Biliyorsunuz desibel birimi logaritmik bir birimdir, kilogram falan ile karıştırmayın.
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cntrl 3 yıl
Donanım haber olarak en gürültülü odayı da siz yapın reklam olur hilti ler benden
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