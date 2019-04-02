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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın en uzun elektrikli otobüsü tanıtıldı! Kolombiya'daki Metrobüs hattında kullanılacak

Çinli otobüs üreticisi BYD, Kolombiya'daki Metrobüs hattında kullanılmak üzere geliştirdiği 27 metrelik çift körüklü elektrikli otobüsünü görücüye çıkardı. Elektrikli BYD K12A özellikleri haberimizde:
1 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Dünyanın en uzun elektrikli otobüsü tanıtıldı! Kolombiya'daki Metrobüs hattında kullanılacak
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Teknoloji ve otomotiv şirketlerinin 1 Nisan şakası kapsamında hayali ürünlerini paylaştığı şu günlerde BYD’den de pek çok kişinin şaka zannettiği bir açıklama geldi. Öyle ki Çinli otobüs üreticisi paylaşımının altına “Bu 1 Nisan şakası değildir” notunu eklemek zorunda kaldı. BYD, dünyanın en uzun “tamamen elektrikli” otobüsünü görücüye çıkardı.

BYD K12A ismini taşıyan toplu ulaşım otobüsü, aynı zamanda dünyanın ilk dört tekerlekten çekiş (4WD) sistemine sahip elektrikli otobüsü olarak tanıtıldı. Söz konusu sistemin 2WD – 4WD arasında rahatça geçiş yapabildiği, bu sayede farklı yol koşullarına son derece uygun olduğu ve enerji sarfiyatını düşürebildiği açıklandı.

Tek şarjla 300 km menzil 

BYD’nin Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre, elektrikli K12A’nın uzunluğu tam 27 metre. İki ayrı körükle birbirine bağlanan üç parçadan oluşan otobüsün 250 yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğu açıklandı. Batarya kapasitesi ve motor gücü henüz açıklanmayan K12A’nın tek şarjla 300 km sürüş menziline sahip olacağı ve maksimum 70 km/s hıza çıkabileceği belirtildi.

Kolombiya'da Metrobüs olarak kullanılacak 

K12A’nın tanıtımını Çin’in Shenzhen şehrinde yapan BYD, otobüsün Kolombiya’daki TransMilenio BRT (Bus Rapid Transit) Sistemi için geliştirildiğini belirtti. Yani BYD K12A, Kolombiya’da Metrobüs olarak kullanılacak.

İstanbul’daki Metrobüs hattında en çok Mercedes Capacity modeli kullanılıyor. 535 adetlik filonun neredeyse yarısını oluşturan bu araçlar 165 yolcu kapasitesine sahip. Ayrıca İstanbul’daki Metrobüs filosunda henüz bir elektrikli araç bulunmuyor. Filodaki araçlar, sayıları ve yolcu kapasiteleri şöyle:


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Galatas4ray 1 ay en beğenilen
Baktılar sıkıntılı hemen türkiyeye satarlar nasılsa eski aldıgımız metrobüsler elimizde patladı.
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mladenbmv 1 ay
bence metrobüs yerine metro yapsalar yol dahada genişler araçlar için hem daha fazla yolcu taşınır kaza oranı düşer.metrobüslerde her ay bir sürü kaza oluyor hele kışın tramvayda sıkıntı olmaz.hem daha uzun ömürlü yarın öbür gün insansız tramvaylar gelicek ama metrobüste yapamazsınız bunu.
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ceo-tr 1 ay
yap hava rayı metrobüs hattına. altta kalan metrobüs hattını trafikte iki şeride de ilave et. hem metrobüs yerine kullanacağın sistem olur. hem trafik rahatlar.
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jiraiya06 1 ay
Ekram bey getirin şunları Türkiye'ye
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Musty3535123 1 ay
bune aga, bununla uğraşana kadar izban türü bir hat kur geç.
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interwap 1 ay Musty3535123
İzban hatının kurulum maliyeti çok fazla ve çok yer (3 şeritli yol kadar) işgal ediyor.
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Galatas4ray 1 ay en beğenilen
Baktılar sıkıntılı hemen türkiyeye satarlar nasılsa eski aldıgımız metrobüsler elimizde patladı.
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agent1453 1 ay Galatas4ray
Elde patlayanlar en son yatıyordu,ne oldukları hakkında bilginiz var mı?
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