Dünyanın en uzun elektrikli otobüsü tanıtıldı! Kolombiya'daki Metrobüs hattında kullanılacak

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Teknoloji ve otomotiv şirketlerinin 1 Nisan şakası kapsamında hayali ürünlerini paylaştığı şu günlerde BYD’den de pek çok kişinin şaka zannettiği bir açıklama geldi. Öyle ki Çinli otobüs üreticisi paylaşımının altına “Bu 1 Nisan şakası değildir” notunu eklemek zorunda kaldı. BYD, dünyanın en uzun “tamamen elektrikli” otobüsünü görücüye çıkardı.

BYD K12A ismini taşıyan toplu ulaşım otobüsü, aynı zamanda dünyanın ilk dört tekerlekten çekiş (4WD) sistemine sahip elektrikli otobüsü olarak tanıtıldı. Söz konusu sistemin 2WD – 4WD arasında rahatça geçiş yapabildiği, bu sayede farklı yol koşullarına son derece uygun olduğu ve enerji sarfiyatını düşürebildiği açıklandı.

Tek şarjla 300 km menzil

BYD’nin Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre, elektrikli K12A’nın uzunluğu tam 27 metre. İki ayrı körükle birbirine bağlanan üç parçadan oluşan otobüsün 250 yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğu açıklandı. Batarya kapasitesi ve motor gücü henüz açıklanmayan K12A’nın tek şarjla 300 km sürüş menziline sahip olacağı ve maksimum 70 km/s hıza çıkabileceği belirtildi.

Kolombiya'da Metrobüs olarak kullanılacak

K12A’nın tanıtımını Çin’in Shenzhen şehrinde yapan BYD, otobüsün Kolombiya’daki TransMilenio BRT (Bus Rapid Transit) Sistemi için geliştirildiğini belirtti. Yani BYD K12A, Kolombiya’da Metrobüs olarak kullanılacak.

İstanbul’daki Metrobüs hattında en çok Mercedes Capacity modeli kullanılıyor. 535 adetlik filonun neredeyse yarısını oluşturan bu araçlar 165 yolcu kapasitesine sahip. Ayrıca İstanbul’daki Metrobüs filosunda henüz bir elektrikli araç bulunmuyor. Filodaki araçlar, sayıları ve yolcu kapasiteleri şöyle: