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    Anlık Bildirim

    Ankara'ya metrobüs geliyor: Elektrikli otobüsler çalışacak

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenikent-Ulus-Karapürçek Metrobüs Hattı’nda test sürüşlerine başladı. Proje tamamlandığında elektrikli otobüslerle günde 200 bin yolcuya hizmet verecek.
    Ankara'ya metrobüs geliyor: Elektrikli otobüsler çalışacak Tam Boyutta Gör
    Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenikent-Ulus-Karapürçek Metrobüs Hattı’nda test sürüşlerine başladı. Test sürüşleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’da metrobüs dönemi için ilk adımı attık. Yenikent-Ulus-Karapürçek Hattı’nda test sürüşüne başladık. Çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri ile Ankara’mızı geleceğe taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.

    Günde 200 bin yolcu taşıyacak

    An itibarıyla 25 metrelik dizel otobüs, mevcut yol hattında test ediliyor ve yakında elektrikli model de test edilecek. Proje tamamlandığında ise ayrılmış yol kesimlerinde metrobüs hattı işleyecek. İlk etapta 200 bin yolcuyla hizmete başlayacak e-BRT projesinin 2035 yılında 300 bin Başkentliye hizmet vereceği öngörülürken, projenin güzergahı da Yenikent Merkez, Ayaş Yolu, İstanbul Yolu, Yenimahalle Kavşağı, Ulus ve Karapürçek Mahallesi olarak belirlendi.

    Ankara'ya metrobüs geliyor: Elektrikli otobüsler çalışacak Tam Boyutta Gör

    Test sürüşleri yapılan metrobüs projesi ile ilgili açıklamada bulunan EGO Genel Müdür Yardımcısı Taylan Engin, şu bilgileri verdi:

    “Bu araç 25 metre uzunluğunda. Şu an diesel olan aracın testini yapıyoruz. Projemizde elektrikli bir sistem tasarladık. Ancak aracı ve aracın kapasitesini test etmek adına bu aracı kullandık. Bu aracın en büyük özelliği teknolojik donanımın yenilenmiş olması ve aynı zamanda yolcu kapasitesinin yüksek olması. Proje tarafına da geçtiğimizde Karapürçek’e kadar ayrılmış bir yol şeridin de çalışacak elektrikli e-BRT (Bus Rapid Transit) sistemini kullanacağız. Şu an proje aşamasında aracı yolcularımızla test ediyoruz ve onların şikâyet ve memnuniyetlerini alıyoruz. Umarım Ankara’ya güzel bir yüksek kapasiteli taşıma hizmeti daha kazandırmış olacağız.”

    Elektrikli otobüsler çalışacak

    E-BRT hattında çalışacak araç filosu başlangıçta 25-36 metre uzunluğundaki 30 adet lastik tekerlekli tramvay modeli diye tabir edilen elektrikli otobüslerden oluşacak. Hatta çalışacak otobüsler; demiryolu tasarım standardı, tren kontrol sistemi ve yüksek sürüş konforuna sahip olacak. Otobüsler, kendisine ayrılmış yol şeridinde hareket edecek. Sıfır emisyonlu, yüksek manevra kabiliyetine sahip, katener hattına ihtiyaç duymayan ve akıllı güç yönetimi teknolojisiyle donatılmış araçlar, yüksek kapasiteli batarya sistemiyle başlangıç ve son duraklarda tesis edilecek şarj üniteleri ile 12 dakikada şarjını tamamlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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