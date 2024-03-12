Ankara'ya metrobüs geliyor: Elektrikli otobüsler çalışacak

Günde 200 bin yolcu taşıyacak
An itibarıyla 25 metrelik dizel otobüs, mevcut yol hattında test ediliyor ve yakında elektrikli model de test edilecek. Proje tamamlandığında ise ayrılmış yol kesimlerinde metrobüs hattı işleyecek. İlk etapta 200 bin yolcuyla hizmete başlayacak e-BRT projesinin 2035 yılında 300 bin Başkentliye hizmet vereceği öngörülürken, projenin güzergahı da Yenikent Merkez, Ayaş Yolu, İstanbul Yolu, Yenimahalle Kavşağı, Ulus ve Karapürçek Mahallesi olarak belirlendi.
Test sürüşleri yapılan metrobüs projesi ile ilgili açıklamada bulunan EGO Genel Müdür Yardımcısı Taylan Engin, şu bilgileri verdi:
“Bu araç 25 metre uzunluğunda. Şu an diesel olan aracın testini yapıyoruz. Projemizde elektrikli bir sistem tasarladık. Ancak aracı ve aracın kapasitesini test etmek adına bu aracı kullandık. Bu aracın en büyük özelliği teknolojik donanımın yenilenmiş olması ve aynı zamanda yolcu kapasitesinin yüksek olması. Proje tarafına da geçtiğimizde Karapürçek’e kadar ayrılmış bir yol şeridin de çalışacak elektrikli e-BRT (Bus Rapid Transit) sistemini kullanacağız. Şu an proje aşamasında aracı yolcularımızla test ediyoruz ve onların şikâyet ve memnuniyetlerini alıyoruz. Umarım Ankara’ya güzel bir yüksek kapasiteli taşıma hizmeti daha kazandırmış olacağız.”
Elektrikli otobüsler çalışacak
E-BRT hattında çalışacak araç filosu başlangıçta 25-36 metre uzunluğundaki 30 adet lastik tekerlekli tramvay modeli diye tabir edilen elektrikli otobüslerden oluşacak. Hatta çalışacak otobüsler; demiryolu tasarım standardı, tren kontrol sistemi ve yüksek sürüş konforuna sahip olacak. Otobüsler, kendisine ayrılmış yol şeridinde hareket edecek. Sıfır emisyonlu, yüksek manevra kabiliyetine sahip, katener hattına ihtiyaç duymayan ve akıllı güç yönetimi teknolojisiyle donatılmış araçlar, yüksek kapasiteli batarya sistemiyle başlangıç ve son duraklarda tesis edilecek şarj üniteleri ile 12 dakikada şarjını tamamlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.