Dünyanın en yüksek depolama alanına sahip flaş belleği Türkiye’de

5 - 9 Ocak 2017 tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) tanıtılan Kingston’ın "DataTraveler Ultimate GT" flaş belleği ülkemizde satışa sunuldu. 1 TB ve 2 TB depolama seçenekleriyle kategorisinde dünyanın en yüksek kapasitesine sahip ürünü olma ünvanını elinde bulunduran bellekler, USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) performansı sunuyor.

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Kingston DataTraveler Ultimate GT teknik özellikler:



- Kapasite1 : 1TB, 2TB

- Hız : USB 3.1 Gen. 13

- Boyutlar : 72mm x 26.94mm x 21mm

- Çalışma sıcaklığı : -25°C to 60°C

- Saklama sıcaklığı : -40°C to 85°C

- Garanti : Ücretsiz teknik destekle birlikte 5 yıl garanti

- Uyumluluk : Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Mac OS v.10.9.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OSTM



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72 mm x 26.94 mm x 21 mm boyutlarında, darbelere karşı dayanıklı çinko alaşımlı metal gövdeye sahip taşınabilir cihazlarda 500 binin üzerinde fotoğraf, 160 sinema filmi ya dakalitesinde video saklanabiliyor. Mobil veri ihtiyaçlarının sınırlarını zorlayan "DataTraveler Ultimate GT"nin Türkiye fiyatları ise bir hayli yüksek. 5 yıl garanti ve ücretsiz destek sunan Kingston, 1 TB kapasiteli modeli‘den ve 2 TB kapasiteli modeli ise‘den satışa sunduğunu duyurdu.