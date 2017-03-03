Dünyanın en yüksek depolama alanına sahip flaş belleği Türkiye’de

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5 - 9 Ocak 2017 tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) tanıtılan Kingston’ın "DataTraveler Ultimate GT" flaş belleği ülkemizde satışa sunuldu. 1 TB ve 2 TB depolama seçenekleriyle kategorisinde dünyanın en yüksek kapasitesine sahip ürünü olma ünvanını elinde bulunduran bellekler, USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) performansı sunuyor.Ayrıca Bkz. "İlk milli hava trafik kontrol simülatörü hayata geçirildi"
72 mm x 26.94 mm x 21 mm boyutlarında, darbelere karşı dayanıklı çinko alaşımlı metal gövdeye sahip taşınabilir cihazlarda 500 binin üzerinde fotoğraf, 160 sinema filmi ya da 70 saatlik 4K kalitesinde video saklanabiliyor. Mobil veri ihtiyaçlarının sınırlarını zorlayan "DataTraveler Ultimate GT"nin Türkiye fiyatları ise bir hayli yüksek. 5 yıl garanti ve ücretsiz destek sunan Kingston, 1 TB kapasiteli modeli 3785 TL + KDV‘den ve 2 TB kapasiteli modeli ise 6310 TL + KDV‘den satışa sunduğunu duyurdu.
Kingston DataTraveler Ultimate GT teknik özellikler:
- Kapasite1 : 1TB, 2TB
- Hız : USB 3.1 Gen. 13
- Boyutlar : 72mm x 26.94mm x 21mm
- Çalışma sıcaklığı : -25°C to 60°C
- Saklama sıcaklığı : -40°C to 85°C
- Garanti : Ücretsiz teknik destekle birlikte 5 yıl garanti
- Uyumluluk : Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Mac OS v.10.9.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OSTM
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hocam max 4 yılı var. tabi ülkemizdeki kur böyle devam ederse bu 20 yılı bulur.