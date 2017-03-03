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Dünyanın en yüksek depolama alanına sahip flaş belleği Türkiye’de

Kingston Digital, 1 TB ve 2 TB kapasiteye sahip "DataTraveler Ultimate GT"yi Türkiye’de satışa sundu. Depolama alanıyla dikkat çeken flaş belleğin ülkemiz fiyatı ise adeta dudak uçuklatıyor.
2 yıl
8,5b
1
34
Çevre Birimleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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5 - 9 Ocak 2017 tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) tanıtılan Kingston’ın "DataTraveler Ultimate GT" flaş belleği ülkemizde satışa sunuldu. 1 TB ve 2 TB depolama seçenekleriyle kategorisinde dünyanın en yüksek kapasitesine sahip ürünü olma ünvanını elinde bulunduran bellekler, USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) performansı sunuyor.
Ayrıca Bkz. "İlk milli hava trafik kontrol simülatörü hayata geçirildi"
72 mm x 26.94 mm x 21 mm boyutlarında, darbelere karşı dayanıklı çinko alaşımlı metal gövdeye sahip taşınabilir cihazlarda 500 binin üzerinde fotoğraf, 160 sinema filmi ya da 70 saatlik 4K kalitesinde video saklanabiliyor. Mobil veri ihtiyaçlarının sınırlarını zorlayan "DataTraveler Ultimate GT"nin Türkiye fiyatları ise bir hayli yüksek. 5 yıl garanti ve ücretsiz destek sunan Kingston, 1 TB kapasiteli modeli 3785 TL + KDV‘den ve 2 TB kapasiteli modeli ise 6310 TL + KDV‘den satışa sunduğunu duyurdu.

Kingston DataTraveler Ultimate GT teknik özellikler:


- Kapasite1 : 1TB, 2TB
- Hız : USB 3.1 Gen. 13
- Boyutlar : 72mm x 26.94mm x 21mm
- Çalışma sıcaklığı : -25°C to 60°C
- Saklama sıcaklığı : -40°C to 85°C
- Garanti : Ücretsiz teknik destekle birlikte 5 yıl garanti
- Uyumluluk : Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Mac OS v.10.9.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OSTM
 

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zwanzig 2 yıl
Boyutları çok küçük olsa bir nebze mantıklı olurdu ancak bu paraya benzer boyutlarda ancak kat be kat daha hızlı SSD alınır.Mis gibi kullanılır.
2 Yanıt Yanıtla +19
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Guest-C6B037E8D 2 yıl dark_hell_86
dark_hell_86
Bir ara 256 mb'lik fash bellek bulmuştum altın bulmuş gibi sevinmiştim o kadar değerli ve pahallıydıki 256 mb yahu içine dünyalar sığıyordu zamanında. Şimdi 2 gb flash bellek görse almaya tenezzül etmez çoğu kişi. :D 2 tb'lik flash belleklerde 5-10 yıla herkesin cebinde olan ucuz bir ürüne dönüşür.

hocam max 4 yılı var. tabi ülkemizdeki kur böyle devam ederse bu 20 yılı bulur.
dark_hell_86Bir ara 256 mb'lik fash bellek bulmuştum altın bulmuş gibi sevinmiştim o kadar değerli ve pahallıydıki 256 mb yahu içine dünyalar ...
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Havya Makinesi 2 yıl
aliexpress den 3tb getiren var :P
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DH Misafiri 2 yıl
Okuma yazma hızları nedir ?
mesela 220MB okuma yapıp 200MB yazma gibi
ama "Hız : USB 3.1 Gen...." gibi olmayanından :)
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aycibin 2 yıl
bu tip ürünlere almak için değil de piyasanın nereye gideceğini öğrenme gözüyle bakmak yorumlamak lazım.demekki 250-500GB flaş'lar 1-2 seneye ulaşılır fiyatlara gelecek
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evandevan5a1 2 yıl
bence pahalı ama bunu saklıyacak kaybetmemek için de bir teknoloji üretmek lazım
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yirthan 2 yıl
Bu da bir şey mi çinliler 10 yıl önce 1tb lik usb bellek satıyordu...
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dostum kertenkele 2 yıl
Zahmet etmiş gelmiş taaa buralara kadar
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djvietnam 2 yıl
dünyada TÜRKİYE den başka hiç bir ülkede bu kadar pahalı satılamaz emin olun
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Mr. Jingles 2 yıl
O parayı hakedecek bir ürün değil. Maliyeti ne kadar sanki yahu. Taş çatlasın 200 dolar olsun belki o kadar bile değil sonra gel 6000 liraya sat. Çöp!
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E_Aydin35 2 yıl
Kimler hangi ihtiyacını karşılamak için bu kadar para verir bilinmez tabi ama sadece ufak boyutu için o kadar verilir mi tartışılır açıkcası. :)
Ancak teknolojik açıdan önemli bir gelişmeyi temsil ettiği kesin. Böyle bir kapasiteyi böyle bir boyuta sığdırmak işte buna teknoloji denir.. :)
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axaxa 2 yıl
Fiyata bak
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pirefokkes 2 yıl
4k hızı verilmemiş tabi kim bilir nedir daha yeni voyager gtx 256 aldım attoda 30meg 4k alıyor ondan 3 tane daha alırım yine de 2kat daha ucuza çıkar.
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