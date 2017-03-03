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İlk milli hava trafik kontrol simülatörü hayata geçirildi

TÜBİTAK ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi ortaklığıyla yerli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk milli hava trafik kontrol simülatörü, Esenboğa Havalimanı’nda kullanılmaya başlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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TÜBİTAK'a bağlı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) mühendisleri tarafından geliştirilen, HAVELSAN’ın kurulum çalışmalarını üstlendiği ve Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) destek verdiği proje kapsamında ilk yerli kava kontrol simülatörü hayata geçirildi. Yayınlanan açıklamaya göre "atcTRsim" isimli sistemde yol kontrol radar, yaklaşma ve 360 derece görüntü imkanı sağlayan meydan kontrol simülatörleri bulunuyor.
Ayrıca Bkz. "Türk kardeşlerden yerli üretim kamera sabitleme sistemi"
Üstelik genişleyebilir yapıda kurulan teknolojik altyapı sayesinde yeni havalimanlarının üç boyutlu modelleri ve hava sahasında gerçekleştirilecek tüm değişiklikler sisteme kolaylıkla entegre edilebiliyor. Temel eğitimlerin yanı sıra ileri düzey hava trafik kontrolör eğitimleri için de kullanılacak olan "atcTRsim", Esenboğa Havalimanı Eğitim ve Simülatör Tesisleri’nde görevine başladı.

Yerli üretim olması sebebiyle aradaki diğer şirketleri çıkaran ve böylelikle maliyetleri düşüren projenin HAVELSAN’a devredilerek ürün haline getirildiği, ilerleyen dönemlerde benzer simülatörlerin kurulumunu HAVELSAN’ın gerçekleştireceği dile getirildi.

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FatihAsl 2 yıl
Bunda ne oyun oynanır
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t ulpa r 2 yıl
işte bu.sürekli gelişen güçlü TÜRKİYE
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axaxa 2 yıl
Böyle şeyler yapın işte.
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SUAVI 2 yıl
Arka plandaki goruntuyu nasil saglamislar acaba. Yakin mesafe projesiyon? Arkadan aydinlatmali?
Birde hocanin ayaginin oldugu yerde zemindeki o kadar beyaz bant nedir?
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kadirirdem 2 yıl
Hayırlı olsun ülkemiz için...
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9600_G_T 2 yıl
Diger hava kontrol kuleleri ucak indiremiyormu
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eSSelamuAleykum 2 yıl
Bu ülkeden bi cacık olmaz.
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FatihAsl 2 yıl
Bunda ne oyun oynanır
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