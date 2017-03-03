İlk milli hava trafik kontrol simülatörü hayata geçirildi

TÜBİTAK'a bağlı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) mühendisleri tarafından geliştirilen, HAVELSAN’ın kurulum çalışmalarını üstlendiği ve Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) destek verdiği proje kapsamında ilk yerli kava kontrol simülatörü hayata geçirildi. Yayınlanan açıklamaya göre "atcTRsim" isimli sistemde yol kontrol radar, yaklaşma ve 360 derece görüntü imkanı sağlayan meydan kontrol simülatörleri bulunuyor.

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Yerli üretim olması sebebiyle aradaki diğer şirketleri çıkaran ve böylelikle maliyetleri düşüren projenin HAVELSAN’a devredilerek ürün haline getirildiği, ilerleyen dönemlerde benzer simülatörlerin kurulumunu HAVELSAN’ın gerçekleştireceği dile getirildi.

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Üstelikkurulan teknolojik altyapı sayesinde yeni havalimanlarının üç boyutlu modelleri ve hava sahasında gerçekleştirilecek tüm değişiklikler sisteme kolaylıkla entegre edilebiliyor. Temel eğitimlerin yanı sıra ileri düzey hava trafik kontrolör eğitimleri için de kullanılacak olan "atcTRsim", Esenboğa Havalimanı Eğitim ve Simülatör Tesisleri’nde görevine başladı.