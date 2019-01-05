Dünyanın en zorlu off road maratonu Dakar 2019 başlıyor

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Peugeot 3008DKR

Dünyanın en zorlu off road maratonu olarak kabul edilen Dakar Rallisi’ne sayılı günler kaldı. 6 Ocak Pazar günü başlayacak Dakar Rallisi her zaman olduğu gibi bu yıl da meraklılarına görsel şölen sunacak. Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu ralli bu yıl Peru’da düzenlenecek.

41. yılını kutlamaya hazırlanan Dakar Rallisi bu yıl ilk kez tek bir ülkede gerçekleşecek. Ralliye katılan pilotlar Peru ve çevresinde yaklaşık 3 bin kilometre boyunca hiç karşılaşmadıkları kadar kum tepesiyle tanışacaklar. Özellikle 4. ve 5. günleri yarışçıları zorlayacak olan rallinin yaklaşık yüzde 70’i kum alanlardan oluşacak.

20 Dakar şampiyonluğu bulunan Carlos Sainz, Cyril Despres ve Stephane Peterhansel bu yıl yeni takımları X-raid MINI JCW Team ile otomobil kategorisinde şampiyonluk kovalayacak. Bu kategoride Dakar’ı daha önce iki kez kazanan Nasser Al-Attiyah ve Giniel de Viliers de zaferin peşini bırakmayacak. Dünya Ralli Şampiyonası’nın efsane pilotu Sebastian Loeb de ralliye bağımsız olarak katılarak Peugeot 3008DKR’nin direksiyonunda yarışacak.

Ford Otosan'dan Dakar'a iki özel prototip

Kamyon kategorisinde Ford Trucks tarafından desteklenen ralli takımı VDR Truck Racing, Dakar 2019 Rallisi’nde ilk kez Ford Trucks kamyonları ile yarışacak. Ford Otosan mühendislerinin dünyanın en zorlu yarışı için tasarladığı iki özel prototip Ford Trucks kamyonu, Dakar 2009 yarışının birincileri Yves Rutten ve Peter Van Delm kullanacak.

Bu sene 17 kadın pilotun mücadele edeceği Dakar Rallisi 6 - 17 Ocak tarihleri arasında Peru'da düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Dakar 2018'de kameralara yansıyan renkli görüntüleri aşağıdaki galeride bulabilirsiniz.