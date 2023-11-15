Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ford Trucks, yeni F-LINE serisi kamyonlarını tanıttı

    Tasarımında F-MAX'ten ilham alan yeni F-LINE serisi, yol kamyonları, inşaat kamyonları ve çekiciler olmak üzere yüksek performans sunan 3 segmentten oluşuyor.     
    Ford Trucks, yeni F-LINE serisi kamyonlarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Ford Trucks, yeni kamyon serisi F-LINE'ı Antalya’da düzenlediği lansmanda tanıttı. Tasarım ve geliştirmesinde Ford Trucks imzası taşıyan F-LINE serisi; bağlı araç teknolojileri ve gelişmiş güvenlik özelliklerinin yanı sıra konforu ve modern tasarımıyla da dikkat çekiyor.

    ‘Her Yükte Birlikte’ anlayışıyla hareket eden Ford Trucks, pazar taleplerini ve müşteri gereksinimlerini dikkate alarak F-LINE serisini tasarladı. Müşteri deneyiminin her aşamasında verimlilik, memnuniyet ve güvenilirlik sunmaya odaklanan seri; yenilikçiliği ve çok yönlülüğü ile şirketin ağır ticari araç endüstrisinde daha geniş bir müşteri yelpazesine hizmet etmesini sağlıyor.

    Seri; yol kamyonları, inşaat kamyonları ve çekiciler olmak üzere yüksek performans sunan 3 segmentten oluşuyor. Ford Trucks’ın “en verimli taşıma çözümleriyle değer yaratmak” vizyonuyla ürün ve hizmetlerinde yenilikler sunduklarını vurgulayan Ford Trucks Lideri Emrah Duman, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

    “Türkiye ve bulunduğumuz tüm uluslararası pazarlarda başarılarımız yıldan yıla artarak devam ediyor. Ürün portföyümüzde yaptığımız yenilikler ve sunduğumuz teknolojilerle markamızı geleceğe taşımayı sürdürüyoruz. Müşteri ihtiyaçlarına göre tasarlanan yeni F-LINE serisiyle hem konfor hem de araç performansını artıran yenilikler sunuyoruz. Bağlı araç teknolojisi ve gelişmiş güvenlik sistemleri ile daha konforlu bir sürüş deneyimini müşterilerimizle buluşturuyoruz. Ford Trucks olarak, müşterilerimiz için verimlilik yaratmaya, performans ve yeni nesil teknolojileri sunmaya devam edeceğiz”

    Ford Trucks, yeni F-LINE serisi kamyonlarını tanıttı
    F-LINE serisinde de sunulan ConnecTruck ile müşteriler diledikleri zaman web portal aracılığıyla veya cep telefonlarından araçlarına bağlanabiliyorlar. Araçlarını harita üzerinden takip ederek anlık canlı araç verilerine, geçmişe dönük araç kullanım raporlarına ulaşabiliyorlar. Bağlantılı araç teknolojileri sayesinde araçların çalışma süresini %100’e çıkartacak, uzaktan teşhis ve yazılım güncellemesi gibi optimum performans sağlayacak verimlilik çözümleri sunuyor. Ford Trucks bu teknoloji ile araç verilerini anlık olarak uzaktan takip ediyor; kestirimci arıza algoritmaları ile araçlar yolda kalmadan müdahale ederek operasyon sürelerinin artırılmasını hedefliyor.

    F-MAX’ten ilham alan tasarım

    Tasarımında F-MAX’ten ilham alan F-LINE serisinin kabin ve dış görünümü ergonomi, konfor ve verimliliği artırmak üzere geliştirildi.

    İç tasarımda maksimum konfor ve kalite öne çıkarken, dış tasarım şık, dinamik ve dikkat çekici bir görünüm sağlıyor. Sürücülerin araç içinde birçok fonksiyonu yönetebileceği 9 inç multimedya ekranı, yenilenmiş koltuk kumaşları, yeni direksiyon ve kumanda butonları sürüş konforunu artırıyor. Yenilenen ızgara, tampon, farlar, çamurluk, kapı ve ayna kaplamaları güç ve stili bir araya getirirken aynı zamanda yenilenen tasarımla araca giriş ve çıkışı da kolaylaştırarak ergonomiyi destekliyor.

    En son teknolojilerle güçlendirilmiş güvenli sürüş

    F-LINE serisi ayrıca güvenlik teknolojileriyle güçlendirilmiş, en üst düzeyde sürüş keyfini temsil ediyor. Kör Nokta Uyarı Sistemi, Geri Görüş Kamerası, Trafik Levhası Tanıma Sistemi, Lastik Basıncı Takip Sistemi, Acil Fren Anında Yanan Lambalar ve Alkol Kilidi Hazırlığı ile güvenli bir yolculuk sağlıyor.

    Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Yardımı, Dur-Kalk Özellikli Akıllı Adaptif Hız Kontrol Sistemi, Otomatik Yanan Uzun Far ve Şerit Takip Uyarı Sistemi sürücüler için daha güvenli ve daha keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

    Ford Trucks, 2040 itibarıyla ürün portföyünün tamamen sıfır emisyonlu araçlardan oluşacağını taahhüt ediyor. Şirket bu hedef doğrultusunda ağır ticari araçlarda ‘Generation F’ adıyla, sıfır emisyonlu, bağlantılı ve otonom teknolojilerle başlattığı dönüşüm yol haritasını izliyor.

    F-LINE serisi Şubat 2024 itibarıyla hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda satışa sunulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sakroileit hasta yorumları radyatör patlaması iphone saat rengi soluk obd2 ecu bağlantı sorunu çözümü eczacılıktan tıpa geçiş var mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B13VGK-489TR
    MSI KATANA 17 B13VGK-489TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız