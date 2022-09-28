Yeni 2023 BMW XM tanıtıldı: Şimdiye kadarki en güçlü M modeli

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Alman otomotiv devi BMW, bundan yaklaşık bir yıl önce yeni XM konseptini tanıtarak bizleri şaşırtmayı başarmıştı. Keskin çizgilere sahip agresif tasarımıyla dikkat çeken model şimdi de üretim versiyonuyla karşımızda. M1'in ardından gelen ikinci bağımsız M modeli olan 2023 BMW XM, özel olarak PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistemle donatılmış.

2023 BMW XM, özellikleriyle neler sunuyor?

Yeni BMW XM'in dış tasarımına baktığımızda konseptteki genel hatların korunduğunu görebiliyoruz. Kaslı motor kaputunun hemen altında büyük böbrek ızgara dikkat çekiyor. Yatay çizgilere sahip ızgarada farklı renklere sahip iki ayrı çerçeve kullanılmış. Bölünmüş far tasarımında üstteki gündüz LED'lerinin tasarımı konsepttekiyle aynı. Tamponda ise parlak siyah detaylar ve hava girişlerinden oluşan sportif bir hava hakim.

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Hibrit SUV'a profilden baktığımızda ilk göze çarpan detay 23 inçlik devasa jantlar oluyor. Bunun dışında camları boydan boya çevreleyen kalın krom parçalar, çamurluk ve eteklerdeki parlak siyah eklentiler ve farklı tasarıma sahip kapı kolları da dikkat çeken detaylar arasında. Arkada ise fren lambasına sahip küçük bir spoyler, ince LED stoplar ve dörtlü egzoz çıkışı bulunuyor.

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Kaputun altında güçlü kombinasyon

2023 BMW XM'in kabuğunun altında şirketin yeni S68 motoru bulunuyor. 4.4 litre twin turbo V8 motor tek başına 5.400 dev/dak'da 483 beygir güç ve 1.600 dev/dak'dan itibaren 650 Nm tork üretiyor. 8 ileri otomatik şanzımana entegre edilen elektrik motoru ise 194 beygir güç ve 280 Nm tork desteği sağlıyor. İki motor birleştiğinde ortaya toplamda 644 beygir güç ve 800 Nm tork değerleri çıkıyor.

Elektrikli destekli SUV bu değerlerle 0-100 km/s hızlanmasını 4,3 saniyede tamamlıyor. Son hız ise 250 km/s ile sınırlı ancak M Sürücü Paketi ile bu sınır 270 km/s'e çıkarılabiliyor. BMW XM'deki elektrik motoru 25.7 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip lityum iyon batarya paketinden güç alıyor. 140 km/s hıza kadar saf elektrikli sürüş modunda kullanılabilen SUV, bu modda WLTP'ye göre 82-88 km aralığında menzil sunuyor.

BMW XM, sürekli dört tekerlekten çekiş sistemiyle çalışıyor ancak 4WD Sport modu seçildiğinde tork dağılımı arka aksa öncelik veriyor. Bunun dışında M sport diferansiyel ve elektronik olarak kontrol edilen viraj denge çubukları ve arka aks yönlendirme sistemi de yine hibrit SUV'un özellikleri arasında.

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748 beygirlik versiyon: XM Label Red

2023'ün sonbahar aylarında BMW XM'in Label Red isimli özel bir versiyonunu da göreceğiz. BMW M departmanından çıkan en güçlü seri üretim aracı olacağı belirtilen bu SUV, daha güçlü içten yanmalı motoru ile toplamda 748 beygir güç ve 1000 Nm tork sunacak. Bu modeldeki elektrik motoru aynı değerlere sahip fakat benzinli motor tek başına 585 beygir güç ve 750 Nm tork sunabiliyor.

BMW XM, güçlü olduğu kadar ağır bir araç. 2750 kg ağırlığıyla BMW'nin şimdiye kadar ürettiği en ağır model olma özelliği taşıyor. Ağırlık dağılımı ise 50:50'ye yakın bir şekilde ayarlanmış. Aslında bu ağırlık SUV'un büyük V8 motorunu, elektrik motorunu, bataryasını ve ölçülerini hesaba kattığımızda kulağa çok da abes gelmiyor. Zira XM; 5110 mm uzunluğa, 2005 mm genişliğe, 1755 mm yüksekliğe ve 3105 mm aks mesafesine sahip büyük bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni BMW XM'in ABD'deki fiyatı 159 bin dolar olarak açıklandı. Daha sonra aileye eklenecek olan Label Red versiyonu ise 185 bin dolara satışa sunulacak. Sizler BMW XM'in tasarımı ve özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Yeni 2023 BMW XM tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri