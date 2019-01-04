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Sürücüsüz araçlar ABD'de saldırıya uğruyor; silahla ateş eden bile var!

Basında çıkan haberlere göre sürücüsüz araçlarını Arizona'da test eden Waymo'nun araçları defalarca saldırıya uğradı. Taş fırlatanlar, lastiklerini patlatanlar ve aracı yoldan çıkarmaya çalışanlar var
4 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Sürücüsüz araçlar ABD'de saldırıya uğruyor; silahla ateş eden bile var!
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Gelişen teknolojinin otomotiv sektörüne kattığı yeniliklerden biri olan sürücüsüz araçlar, kimileri tarafından tehlikeli olarak nitelense de gelişimine hızla devam ediyor. Bu alanda rekabet eden Waymo ve Uber gibi şirketler alınan izinler doğrultusunda sürücüsüz araçlarını pilot şehirlerde test ediyor. Fakat gelen haberlere göre bu süreç pek de sakin geçmiyor.

The New York Times tarafından yapılan haberde, sürücüsüz araçlarını Arizona’da test eden Waymo’nun bölgedeki insanlar tarafından defalarca saldırıya uğradığı belirtildi. Sürücüsüz araçlara yapılan onlarca saldırıdan bazılarının zararsız, bazılarının ise son derece tehlikeli olduğu dile getirildi. Öyle ki atılan taşlardan tutun da araçları yoldan çıkarmak için üzerine süren sürücülere kadar pek çok saldırı mevcut.

Ölümlü Uber kazasının etkisi büyük 

Polis kayıtlarına geçen saldırıların en tehlikelisi bunlar da değil. 37 yaşındaki bir adamın Waymo’nun sürücüsüz aracına silahla ateş ettiği, üstelik o esnada acil durumlar için araçta bulunan test sürücüsünün de içeride olduğu belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren Erik O’Polka isimli kişinin ifadesinde “Mart 2018’de Uber’in sürücüsüz aracı bir kişinin trajik bir biçimde ölmesine neden oldu. Sürücüsüz araçlardan nefret ediyorum” sözleri dikkat çekti. O'Polka'nın eşi ise "Kimse gelip de bize sürücüsüz araç programının bir parçası olmak istiyor musunuz diye sormadı" diyerek eşini savundu.

Waymo tarafından yapılan açıklamada bu saldırıların küçük bir azınlığı temsil ettiği, Arizona halkının çoğunluğunun sürücüsüz araçları sevdiği ve kullanmaya hevesli olduğu dile getirildi.


https://www.nytimes.com/2018/12/31/us/waymo-self-driving-cars-arizona-attacks.html Yorum Yaz
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lazloo 4 ay en beğenilen
Amerika nın Adana ilçesi.
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esmerbuyucu 4 ay
"Kimse gelip de bize sürücüsüz araç programının bir parçası olmak istiyor musunuz diye sormadı"
Sana soran kim.
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zQrba 4 ay
Adamlar sokağa arabayı salıp; bakalım kaza yapıyor mu, birini eziyor mu, ezerse ona göre geliştirelim sistemi diyor. Bunu da senin semtinde yapıyor, adamların durumu bu şuanda. Konuda hala anlamadan yorum yapan var.
Adamlar sokağa arabayı salıp; bakalım kaza yapıyor mu, birini eziyor mu, ezerse ona göre geliştirelim sistemi diyor. Bunu da senin semtinde yapıyor, adamların ...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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nitezze07 4 ay
orda ates edıyorlarsa burda tecavuz bile ederler
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DOMIX 4 ay
Erik O’Polka amcamız,
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Mr. Jingles 4 ay
Çomar her yerde çomardır.
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Seyrim 4 ay
Gelecekte çok saldırı olacak yapay zekalara.. Terminatör filmi gibi..
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alemburda34 4 ay
Adamlar bence bizim ülkemizin similasyonunu hazırlamışlar Türkiye'ye geldiğinde her duruma hazır olacak 😁
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Cute Hentai 4 ay
İnsanlar iyice yoldan çıkmış. :)
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pbmax 4 ay
Amerika önce kendi insanını mahveder. Sonra dünyayı...
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fuckulteli 4 ay
Böyle saldırılara bizde ve zihniyeti gerici doğu medeniyetlerinde çokça rastlarken batınınkilerde artık haber oluyor. Evrensel olarak; yozlaşmış, saldırgan hastalıklı tipler çokça gündeme geliyor. Gündeme gelmelerine neden olacak olayların içinde yer alıyorlar, tam olarak ne tetikliyor emin olamıyorum ama altında ciddi miktarda kendini duyurma, birey olarak dikkate alınma eğilimi olduğunu düşünüyorum.
Kimi arkadaşlarımız saldırganın eşinin "Kimse gelip de bize sürücüsüz araç programının bir parçası olmak istiyor musunuz diye sormadı" açıklamasıyla tatmin olup, bu saldırıyı haklı bir davranış olarak karşılamış. Hayır, bu haklı bir saldırı olamaz, saldırı haklı olamaz, madem sana sorulmadı ve sen çoğunluğun bunu istemediğini söylüyorsun yerel mahkemelere gidersin, şehrin yöneticilerine belediyelere gidersin. Haa yok bunlardan ayrı bir davranışın olacaksa milletin malına, canına kastedemezsin. En hafif şekilde sürücüsü aracın önünü engelle ama taş atmak silah kullanmak nedir!
Trafiğe sarhoş çıkanı kontrol ediyor musun, frenleri bakımsız olanı, aşırı hızlı gideni uyarıyor musun, kontrolsüz silah kullananları gözün görmüyor mu? Dünyanın her yerinde sıkıntılı tipler var lanet olsun! Bari birilerine zararları dokunmasa..
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selahattın ısık 4 ay fuckulteli
Sasilacak bir durum yok.
Bikkmsel makale merkrzide olsa abd ve tr dinyadakai en gerici ulkedir.(bilgisiz demiyorum bak)
Ates eden salataligi arastirsak belki doktorali akademisyendir..
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zQrba 4 ay
Adamlar sokağa arabayı salıp; bakalım kaza yapıyor mu, birini eziyor mu, ezerse ona göre geliştirelim sistemi diyor. Bunu da senin semtinde yapıyor, adamların durumu bu şuanda. Konuda hala anlamadan yorum yapan var.
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Spider_hip 4 ay zQrba
Tamam dediğiniz ufakta olsa bir yerde haklı bir bakış açısı. E peki bu manyağı ne yapacağız? Bakalım birini vuruyor mu? Gasp ediyor mu diye mi bekleyeceğiz? Belli ki pislik. Ben benim semtimde böyle silahlı hayvanları da istemiyorum.
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mahmut716 4 ay zQrba
bunun farklı versiyonu bizde baz istasyonudur. baz istasyonu radyasyon deyip, sonra da telefonum çekmiyor der.
sürücüsuz araç kazalarından birini izlemiştim, adam zifiri karanlıkta, yoldan bisikletiyle geçiyor. kaç tane insan o pozisyonda kazasız atlatabilirdi ? bunlar yeni gelişen teknolojiler, yan etkileri olacak maalsef.
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lazloo 4 ay en beğenilen
Amerika nın Adana ilçesi.
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isosonsuz 4 ay lazloo
Yav Adana’dan ne istiyorsun arkadaşım...;)
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waymo sürücüsüz araç, otonom araçlar ve
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