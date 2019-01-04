Sürücüsüz araçlar ABD'de saldırıya uğruyor; silahla ateş eden bile var!

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Gelişen teknolojinin otomotiv sektörüne kattığı yeniliklerden biri olan sürücüsüz araçlar, kimileri tarafından tehlikeli olarak nitelense de gelişimine hızla devam ediyor. Bu alanda rekabet eden Waymo ve Uber gibi şirketler alınan izinler doğrultusunda sürücüsüz araçlarını pilot şehirlerde test ediyor. Fakat gelen haberlere göre bu süreç pek de sakin geçmiyor.

The New York Times tarafından yapılan haberde, sürücüsüz araçlarını Arizona’da test eden Waymo’nun bölgedeki insanlar tarafından defalarca saldırıya uğradığı belirtildi. Sürücüsüz araçlara yapılan onlarca saldırıdan bazılarının zararsız, bazılarının ise son derece tehlikeli olduğu dile getirildi. Öyle ki atılan taşlardan tutun da araçları yoldan çıkarmak için üzerine süren sürücülere kadar pek çok saldırı mevcut.

Ölümlü Uber kazasının etkisi büyük

Polis kayıtlarına geçen saldırıların en tehlikelisi bunlar da değil. 37 yaşındaki bir adamın Waymo’nun sürücüsüz aracına silahla ateş ettiği, üstelik o esnada acil durumlar için araçta bulunan test sürücüsünün de içeride olduğu belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren Erik O’Polka isimli kişinin ifadesinde “Mart 2018’de Uber’in sürücüsüz aracı bir kişinin trajik bir biçimde ölmesine neden oldu. Sürücüsüz araçlardan nefret ediyorum” sözleri dikkat çekti. O'Polka'nın eşi ise "Kimse gelip de bize sürücüsüz araç programının bir parçası olmak istiyor musunuz diye sormadı" diyerek eşini savundu.

Waymo tarafından yapılan açıklamada bu saldırıların küçük bir azınlığı temsil ettiği, Arizona halkının çoğunluğunun sürücüsüz araçları sevdiği ve kullanmaya hevesli olduğu dile getirildi.

https://www.nytimes.com/2018/12/31/us/waymo-self-driving-cars-arizona-attacks.html