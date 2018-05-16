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Dünyanın ilk 1TB hafıza barındıran akıllı telefonu ile tanışın

Akıllı telefonlarda depolama yarışı bitmiyor. Huawei’nin 512GB depolama barındıran Mate RS akıllı telefon modelinden sonra 1TB bellekli Smartisan R1 de sahneye çıktı.
1 yıl
7,4b
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde Çinli akıllı telefon üreticilerin ardı ardına sektörde ilklere imza attığını görüyoruz. Kamera konusunda ilk kez 3 sensör kombinasyonu çıkaran Çin şimdi de 1TB dahili hafıza rekorunu kırdı.

Akıllı telefonlarda depolama kapasitesi bugün belirli bir seviyenin altında artık kabul görmüyor. 32GB standart hale gelirken 64GB kapasite de uygun seçenekler arasında. Bununla birlikte 128GB ve üzerine çıkıldıkça maliyet de artıyor.

Smartisan R1 özellikleri ve fiyatı

Çinli Smartisan firmasının R1 adındaki amiral gemisi 1TB dahili hafızaya yer vererek bir rekora imza attı. Daha önce 512GB kapasite ile rekor kıran Huawei Mate RS Porsche Design’dan sonra yine bir Çinli firma kapasite rekorunu eline aldı.

1TB kapasite UFS 2.1 standardı ile oldukça yüksek veri aktarım hızları sunuyor. Bugün hafıza kartları bile genelde 128GB kapasitenin üzerinde tercih edilmezken 1TB depolama alanı oldukça geniş bir kullanım sunacak.

Ayrıca Bkz. "Nokia X6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Smartisan R1 bunun haricinde de bir amiral gemisi özelliklerine sahip. 6.17 inçlik ekranında 2242x1080 piksel çözünürlük sunan telefon 18.7:9 görüntü oranına sahip. Üst orta kısımda yer alan küçük çentik sayesinde agresif bir ekran kasa oranına ulaşılmış. Oran yüzde 84 civarında geziniyor.

Gorilla Glass 3 ile korunan ön ekranın yanında arka ekran da 3D cam ile kaplanmış. Metal çerçeve ise 7000 serisi alüminyumdan imal edilmiş. Parmak izi okuyucu logonun altına entegre edilmiş.

 

Dünyanın ilk 1TB hafıza barındıran akıllı telefonu ile tanışın
Tam Boyutta Gör

Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan modelde 6GB/8GB RAM ve 1TB’a kadar depolama kapasitesi seçenekleri sunuluyor.

Kamera 

Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde OIS destekli Sony IMX363 sensör ve 20MP çözünürlüğünde 6 katmanlı Sony IMX350 sensör kullanılmış. Daha iyi ışık alan sensörler oldukça yüksek fotoğraf performansına imza atıyor. Ön kamera ise 24MP çözünürlüğünde ve yapay zeka ile desteklenmiş.

Telefonun 3600mAh kapasiteli bataryası Quick Charge 4+ desteği sunuyor. Ayrıca USB Tip-C üzerinden Power Delivery 3.0 ile 10W seviyesinde enerji çıkışı da alabiliyorsunuz. Display Port 1.4 desteği olan telefon 3.5mm kulaklık jakını kaldırmış.

Eğer 1TB depolama alanı isterseniz 8GB RAM ile birlikte 1390$ civarı bir para ödemek zorundasınız. 6GB RAM + 64GB kapasite 549$, 6GB RAM + 128GB kapasite 627$, 8GB RAM + 128GB kapasite ise 705$ civarında ediyor.

 


https://www.gizmochina.com/2018/05/15/smartisan-r1-is-official-the-first-smartphone-with-1tb-of-storage/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
vjdrsjejv 1 yıl en beğenilen
Telefonlu harddisk
1 Yanıt Yanıtla +9
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ssbrutality 1 yıl
Araya 512 GB da sıkıştırsalarmış. 128 den direk 1 TB ye zıplamış.
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Mr. Jingles 1 yıl
Genelde artık bilinmeyen markalar adlarını duyurmak için bu tarz telefonlar yapıyorlar. Yakında ilk dört kameralı telefonu da bunlar yaparlar. Çünkü normal bir modelle dikkat çekemeyecekleri için varolan özelliğin kapasitesini artırıp aslında bir halta yaramayan telefonu çok matah bir ürünmüş gibi tanıtıyorlar. 10000 mah pilli telefonu da aynı şekilde Çinliler yapmıştı sanırım. Böyle ilginç yollara sürekli başvuruyorlar.
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PC_Meraklısı 1 yıl
Depolama 1tb yazıp 1gb çıkmasın
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brnk 1 yıl
Gereksiz buna güvenip yedek falan alınmaz 30-40 gb oyun yok zaten mobilde film falanda dolmaz 😄
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volga tuygun 1 yıl
"Huawei Mate RS Porsche Design " Şşşt! Huawei kendine gel RS = Audi ( Özellikle RS 6 ) PORSCHE design da ne oluyor??? :)
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Kerim5100 1 yıl volga tuygun
Porsche RS takısını Audi'den çok daha önce kullanmaya başladı. RennSport'dan geliyor ve ilk model 1970 Carrera RS'ti.
Audi'de ilk RS modeli 1994'de çıktı (RS2 "Nogaro")
1 Yanıt Yanıtla +3
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WaxKitten 1 yıl
Bunla ne güzel torrent arşivi film arşivi yapılır be. Az enerji 7/24 torrent

veya mümkünse medya istasyonu
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Orta Seviye Gitarist 1 yıl WaxKitten
Sonra batarya ölür
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Elsa 1 yıl
Güzel ssd
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YediGüzelAdam 1 yıl
1TB harici hepsi makul ve güzel fiyatlar smartisan ın ürünleri de güzel ürünlerdir. Diğer markalarda olmayan masaüstüne benzer bir kullanım sunuyor. Umarım 1TB ı ilk olmak vr reklam amacıyla çok düşük sayıda üretmişlerdir satılacağını düşünmüyorum.
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Gofretcocuk54 1 yıl
Xiaomi yapsa alırım
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ssbrutality 1 yıl
Araya 512 GB da sıkıştırsalarmış. 128 den direk 1 TB ye zıplamış.
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TearsForFears 1 yıl
6/64 olan 550 dolarmış iyi fiyat
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