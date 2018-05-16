Dünyanın ilk 1TB hafıza barındıran akıllı telefonu ile tanışın

Son dönemde Çinli akıllı telefon üreticilerin ardı ardına sektörde ilklere imza attığını görüyoruz. Kamera konusunda ilk kez 3 sensör kombinasyonu çıkaran Çin şimdi de 1TB dahili hafıza rekorunu kırdı.

Akıllı telefonlarda depolama kapasitesi bugün belirli bir seviyenin altında artık kabul görmüyor. 32GB standart hale gelirken 64GB kapasite de uygun seçenekler arasında. Bununla birlikte 128GB ve üzerine çıkıldıkça maliyet de artıyor.

Smartisan R1 özellikleri ve fiyatı

Çinli Smartisan firmasının R1 adındaki amiral gemisi 1TB dahili hafızaya yer vererek bir rekora imza attı. Daha önce 512GB kapasite ile rekor kıran Huawei Mate RS Porsche Design’dan sonra yine bir Çinli firma kapasite rekorunu eline aldı.

1TB kapasite UFS 2.1 standardı ile oldukça yüksek veri aktarım hızları sunuyor. Bugün hafıza kartları bile genelde 128GB kapasitenin üzerinde tercih edilmezken 1TB depolama alanı oldukça geniş bir kullanım sunacak.

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Smartisan R1 bunun haricinde de bir amiral gemisi özelliklerine sahip. 6.17 inçlik ekranında 2242x1080 piksel çözünürlük sunan telefon 18.7:9 görüntü oranına sahip. Üst orta kısımda yer alan küçük çentik sayesinde agresif bir ekran kasa oranına ulaşılmış. Oran yüzde 84 civarında geziniyor.

Gorilla Glass 3 ile korunan ön ekranın yanında arka ekran da 3D cam ile kaplanmış. Metal çerçeve ise 7000 serisi alüminyumdan imal edilmiş. Parmak izi okuyucu logonun altına entegre edilmiş.

Tam Boyutta Gör

Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan modelde 6GB/8GB RAM ve 1TB’a kadar depolama kapasitesi seçenekleri sunuluyor.

Kamera

Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde OIS destekli Sony IMX363 sensör ve 20MP çözünürlüğünde 6 katmanlı Sony IMX350 sensör kullanılmış. Daha iyi ışık alan sensörler oldukça yüksek fotoğraf performansına imza atıyor. Ön kamera ise 24MP çözünürlüğünde ve yapay zeka ile desteklenmiş.

Telefonun 3600mAh kapasiteli bataryası Quick Charge 4+ desteği sunuyor. Ayrıca USB Tip-C üzerinden Power Delivery 3.0 ile 10W seviyesinde enerji çıkışı da alabiliyorsunuz. Display Port 1.4 desteği olan telefon 3.5mm kulaklık jakını kaldırmış.

Eğer 1TB depolama alanı isterseniz 8GB RAM ile birlikte 1390$ civarı bir para ödemek zorundasınız. 6GB RAM + 64GB kapasite 549$, 6GB RAM + 128GB kapasite 627$, 8GB RAM + 128GB kapasite ise 705$ civarında ediyor.