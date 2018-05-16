Nokia X6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu yıla hızlı bir giriş yapan HMD Global telefon tanıtımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kez sırada Nokia X6 var. Çin’de resmiyet kazanan telefon ortaya seviyeye dikkat çekici özelliklerle geliyor.

Nokia X6 özellikleri ve fiyatı

5.8 inçlik ekranında 2280x1080 piksel çözünürlük sunan telefon, Nokia markasının çentiğe geçişinin ilk adımı olacak. İnce kenarlar ile Nokia X6 agresif bir ekran tasarımına sahip olmuş. Görüntü oranı 19:9 olurken metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı tercih edilmiş.

Yonga seti tarafında özelleştirilmiş çekirdeklere sahip Snapdragon 636 kullanan telefon fiyat segmentinde kendini öne çıkarmayı başarıyor. Telefon 4GB/6GB RAM ve 32GB/64GB kapasite ile destekleniyor.

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Arka kısımda 16MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera HDR desteği sunuyor. Ayrıca yapay zeka teknolojileri ile ortama göre en iyi sahne ayarlamaları yapılabiliyor. Ön kısımda 16MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası mevcut.

Telefonun 3060mAh kapasiteli bataryası Quick Charge 3.0 desteği ile geliyor ve yarım saatte yüzde 50 doluluk oranına ulaşıyor. Kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkacak olan Nokia X6'nın 4GB RAM/32GB kapasiteli modeli 204$ civarında. 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi 236$ civarında iken 6GB RAM/64GB depolama kapasitesi ise 266$ civarında.