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Nokia X6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Nokia’nın bu yıl önemli silahlarından biri olmaya aday X6 tanıtıldı. Segmentine göre başarılı bir donanıma sahip Nokia X6 özellikleri ve fiyatını haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl
9,1b
1
31
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıla hızlı bir giriş yapan HMD Global telefon tanıtımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kez sırada Nokia X6 var. Çin’de resmiyet kazanan telefon ortaya seviyeye dikkat çekici özelliklerle geliyor.

Nokia X6 özellikleri ve fiyatı

5.8 inçlik ekranında 2280x1080 piksel çözünürlük sunan telefon, Nokia markasının çentiğe geçişinin ilk adımı olacak. İnce kenarlar ile Nokia X6 agresif bir ekran tasarımına sahip olmuş. Görüntü oranı 19:9 olurken metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı tercih edilmiş. 

Yonga seti tarafında özelleştirilmiş çekirdeklere sahip Snapdragon 636 kullanan telefon fiyat segmentinde kendini öne çıkarmayı başarıyor. Telefon 4GB/6GB RAM ve 32GB/64GB kapasite ile destekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi’nin 5 yıllık telefon planı belli oldu"

Arka kısımda 16MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera HDR desteği sunuyor. Ayrıca yapay zeka teknolojileri ile ortama göre en iyi sahne ayarlamaları yapılabiliyor. Ön kısımda 16MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası mevcut.

Telefonun 3060mAh kapasiteli bataryası Quick Charge 3.0 desteği ile geliyor ve yarım saatte yüzde 50 doluluk oranına ulaşıyor. Kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkacak olan Nokia X6'nın 4GB RAM/32GB kapasiteli modeli 204$ civarında. 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi 236$ civarında iken 6GB RAM/64GB depolama kapasitesi ise 266$ civarında. 

 

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balcis 1 yıl en beğenilen
üstte çentik altta çene.
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DaggeredByRuhtan 1 yıl
xiaomi varken bunu kim alır diyenler bir dağılsın artık be kardeşim yeter
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Gofretcocuk54 1 yıl
Nokia Mı kaldı xiaomi var artık
1 Yanıt Yanıtla +7
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Kerim_61_34_ 1 yıl
Xiaomi önce kamera ve mikrofonları düzeltsin.
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Carlsberg7539 1 yıl
Parası olmayan da xiaomi diye vik vik ötüyo :d abi iphone klonu bi telefonun fanı olmak nasıl bi vizyonsuzluk hayır param yok diyemiyo nokiaya çamur atıyo, komikmiş :D
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ø 1 yıl
ben beğendim
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silver1978 1 yıl
265$ dolar * 4,44 usd = 1176,60 TL + KDV +ÖTV+ ve aklıma gelmeyen vergiler ile 4500 tl den satılır artık.
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Redunay 1 yıl
Vasat bir tasarım
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lazloo 1 yıl
Şaomi kim la! Gitsin kumda oynasın.
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ToisAndro 1 yıl
Yaw hala Apple ın çentiği tasarladığını diğer firmaların kopyaladığını iddia edenler var. Biraz akıl mantık. Bu telefonların tasarlanması, testleri, seri üretimi uzun bir süre. Apple piyasaya iphone x modelini sürdükten kısa süre sonra diğer firmalar sürdü. Demek ki bunun argesi iphone x den önce başladı.
Aynı şeyi ilk ipad çıktığında da tableti ilk Apple tasarlamış gibi konuşanlar oldu. Halbu ki Bill Gates yıllar önce tablet bilgisayarların önümüzdeki 10 yıl içinde tüm evlere gireceğini söylediği konuşmayı dinlemiştim ve bunu biliyordu da neden tablet üretmedi demiştim kendi kendime.
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Lene 1 yıl
ŞAYOMİ Varken bunu ne yapsın millet
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Kafam Kasınıyor 1 yıl
kizakli olan modelin ciktigi zaman acilan bi konu sandim
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DaggeredByRuhtan 1 yıl
xiaomi varken bunu kim alır diyenler bir dağılsın artık be kardeşim yeter
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