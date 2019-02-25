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Dünyanın ilk 1TB microSD kartı duyuruldu

MicroSD kartlarda en yüksek kapasiteye ulaşıldı. Hali hazırda destekleyen akıllı telefonlar ve taşınabilir cihazlarda 1TB depolama takviyesi mümkün olabilecek.
2 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Hafıza kartları sektöründe yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Daha hızlı Express standardının duyurulmasının ardından 1TB kapasite de kendisine yer bulmaya başladı. SD kartlardan sonra microSD kartlar da 1TB kapasiteye terfi etti.

En yüksek kapasitede

SanDisk ve Micron tarafından duyurusu yapılan microSDXC kartlar 1TB kapasite ile segmentinde rekor kırıyor. UHS-I performans standardı yanında akıcı uygulama başlatma A2 ve video oynatma V30 standartlarını da taşıyor.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm Quick Charge artık kablosuz"

Yeni microSD kartların hızları firmaya göre değişiyor. SanDisk kartın yazma hızı 90MB/s, okuma hızı 160MB/s olarak gerçekleşiyor. Micron marka kartın ise yazma hızı 95MB/s seviyesini geçerken okuma hızı ise 100MB/s olarak ölçülmüş.

SanDisk 1TB microSDXC kartın fiyatı 449$ ve Nisan ayında piyasada olacak. Micron ise henüz bir fiyat açıklamadı ve yaz aylarına doru kartın piyasada olması bekleniyor.

 

https://www.engadget.com/2019/02/25/1TB-microSD-cards-western-digital-micron Yorum Yaz
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expressimo 2 ay en beğenilen
10 seneye kalmaz ciklet parası olacak.
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Mr. Jingles 2 ay
Bundan 10 yıl önce Nokia N82’de 16 GB kart kullanıyordum da millet oha diyordu. Tabi o zamanlar daha millet en fazla 4-8 GB kart kullanıyordu. 1 TB HDD bile yoktu o zamanlar şimdi ise hafıza kartları 1 TB. Nereden nereye geldi teknoloji.
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scorpion20 2 ay Mr. Jingles
hey gidi günler hey
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medverdev 2 ay
bekleniyordu zaten o yüzden şaşırtmadı.
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homebird 2 ay
İlk aldığım micro sd 128 mb dı. O kadar veriyi nasıl şu küçücük şeyin içine sığdırmışlar diye hayret ettiğimi hatırlıyorum. :D
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fatsa52 2 ay
15 sene once 256 mb mp3 calarim vardi. 80 sarki atip cd calardan kurtuldugumuz icin seviniyorduk.
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Türbülans Havayolları A.Ş 2 ay fatsa52
2003 de lexar marka 1 gb lik compact flash karta bir asgari ucret para vermistim, o zaman da en fazla 256mb vardi..
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maximus01982 2 ay
Micro SD Express standardını destekleseydi en azından.
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Biyturs_OnSr 2 ay
Yok hala güvenemiyorum şu küçücük kartlara :) Her ne kadar fazla çıkarıp takmasam da her an bozulacakmış gibi hissettiriyor bana. Bundan dolayı da yedeği olmayan dosyaları microSD kartta tutmuyorum pek.
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fuckulteli 2 ay
SSD ve microSD lerin performans farkları boyutlarıyla ne kadar alakalı? SSD kadar hızlanmaları mümkün değil mi microSD lerin.
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ipli jeton 2 ay fuckulteli
SSD'lerde yer geniş olduğundan birden fazla yonga konup paralel erişimle(Raid 0 mantığı yani) hız katlanabiliyor. MicroSD kartta tek yonga oluyor. 160 MB okuyan yongadan 10 tanesini tek kontrolcüye yan yana bağlarsan GB seviyesinde okuma elde edersin.
Hızı kısıtlayan bir unsur da SD kartların 4 bitlik paralel bir arayüz kullanmaları. Paralel iletişim yüksek hızda signal skew dediğimiz, bitlerin eşzamanlılığının bozulması problemi yaratmaktadır.
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alidarkstone 2 ay
nanosd haberi yapmışlardı Huawei marka. Onlar çıkınca bunların yüzüne bakılmaz
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expressimo 2 ay en beğenilen
10 seneye kalmaz ciklet parası olacak.
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sniper23 2 ay
Bir zamanların hayalleri sonunda gerçek oldu.
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MWC2019, 1tb microsd ve
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