Dünyanın ilk 1TB microSD kartı duyuruldu

Hafıza kartları sektöründe yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Daha hızlı Express standardının duyurulmasının ardından 1TB kapasite de kendisine yer bulmaya başladı. SD kartlardan sonra microSD kartlar da 1TB kapasiteye terfi etti.

En yüksek kapasitede

SanDisk ve Micron tarafından duyurusu yapılan microSDXC kartlar 1TB kapasite ile segmentinde rekor kırıyor. UHS-I performans standardı yanında akıcı uygulama başlatma A2 ve video oynatma V30 standartlarını da taşıyor.

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Yeni microSD kartların hızları firmaya göre değişiyor. SanDisk kartın yazma hızı 90MB/s, okuma hızı 160MB/s olarak gerçekleşiyor. Micron marka kartın ise yazma hızı 95MB/s seviyesini geçerken okuma hızı ise 100MB/s olarak ölçülmüş.

SanDisk 1TB microSDXC kartın fiyatı 449$ ve Nisan ayında piyasada olacak. Micron ise henüz bir fiyat açıklamadı ve yaz aylarına doru kartın piyasada olması bekleniyor.