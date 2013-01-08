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Dünyanın ilk 4K çözünürlüğe sahip OLED TV'sini CES 2013'te

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Televizyonlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Sony, geçtiğimiz hafta gündeme gelen 4K çözünürlüğündeki(3840 x 2160) OLED TV'sinin prototipinin kapalı gösterimini CES 2013'te gerçekleştirdi.

Dünyanın ilk 4K çözünürlüğündeki OLED TV olma özelliğini taşıyan bu televizyon 56 inç’li bir ekran boyutuna sahip. Henüz konsept aşamasında olsa da televizyon arenasındaki standartları bir üst seviyeye çeken Sony’nin Oled TV’sinde "Oksit Yarı İletken TFT" ve "Super Top Emission" teknolojilere yer verdiği belirtiliyor.

Şuan için televizyonun kontrast oranı, yenileme hızı, gövde kalınlığı ve güç tüketimi gibi teknik özelliklerini paylaşmayan Sony'nin ürünü ne zaman ve nasıl bir fiyatlandırmayla sunacağı da bilinmiyor.

http://www.theverge.com/2013/1/7/3845586/sony-4k-oled-tv-confirmed Yorum Yaz
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Sony emin yolda ilerliyor
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K.can.tas 6 yıl
Çok pahalı olur Türkiye de
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xmasx 6 yıl
Ve sunu anlamiyorum cozunurluk artinca fiyat neden bu kadar artiyor, hadi bir kac teknoloji daha ekleyelim onlarda biraz fiyat arttirsin ama zannetmiyorum bu kadar pahali olabilcegini, sadece satista iyi kar elde etmen icin yapiyorlar, bastan sonra kadar yeni bisey yapmiyorlar ki!!!!!
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Percipience 6 yıl
Sony profesyonel film sektörü için 7 yıldır OLED ekran üretiyor. Sony OLED doğaldır, beyazlar beyazdır siyahlar siyahdır ve tüm renkler doğrudur. Samsung AMOLED benzer bir teknolojidir ÖZOLED gibi, ama Sony OLED değildir. İki ayrı teknolojiden söz ediyoruz. Hiç bir zaman Samsung OLED logosunu göremeyeceksiniz. AMOLED'de Beyazlar mavi ve gri gibidir. Renklerin hiç biri doğru değildir, milyonlarca alakasız renk karışımından çıkan sonucu düşünün. Galaxy Note serisinin kamerasını açın maviye, beyaza kırmızıya, yeşile, turuncuya tutun doğru olmayan renkler veriyor.

Sony BVM-E250
Trimaster EL OLED 24.62" Master Monitor 23,400.00 USD 82.000 TL civarı alabilirsiniz.
Resolution - up to 1920 x 1080 (full hd)
Super Top Emission OLED Display Panel

bhphotovideo.com/...

Liste fiyatı
pro.sony.com/...
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GoldPunch 6 yıl
Bu da başka bir versiyonu;

Fiyat: 80 bin TL

hepsisony.com/...

Peugeot RCZ fiyatı yani.


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e_capkan 6 yıl GoldPunch
GoldPunch

Bu da başka bir versiyonu;

Fiyat: 80 bin TL

hepsisony.com/...

Peugeot RCZ fiyatı yani.


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oyun 720p değildir inş. yine.
tv 4k oyun 1.3k :)
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sadaksoy 6 yıl
4K yayınını ne zaman göreceğizz..biz de henüz doğru dürüst yayın yokk..hala çamur gibi görüntülere mahkumkenn..
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Fiyatı da bir o kadar pahalı.
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xmasx 6 yıl
Bu arada bu 4K tv nin en buyuk ozelligi, hd olmayan kanal veya siradan kotu video kalitesinde olan ve hatta cep telefonunuzdan kaydettiginiz videolari 4K cozurlugene yukseltip goruntu iyilestirmeyi sagliyor! Yani siz herseyi en az full hd ve ustu izleceyecksiniz!!!! Nasil?????!!!!
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kralkarga 6 yıl xmasx
ozzy_carpe

Bu arada bu 4K tv nin en buyuk ozelligi, hd olmayan kanal veya siradan kotu video kalitesinde olan ve hatta cep telefonunuzdan kaydettiginiz videolari 4K cozurlugene yukseltip goruntu iyilestirmeyi sagliyor! Yani siz herseyi en az full hd ve ustu izleceyecksiniz!!!! Nasil?????!!!!

tamamen yazılımsal olacak bu, yazılımsal olarak yapılan iyileştirmelerin native 4K kalitesine yaklaşacağını beklemek biraz hayalcilik bence.ayrıca çok da iyi bi pazarlama taktiği, sonuçta insanlar 1080p yayınlar daha yeni yaygınlaşmışken 4K'nın yaygınlaşmasının uzun süreceğini biliyor ve bu eleştirlerin önüne geçip satış yapmak için kullanılan bi taktik.
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yaso1975 6 yıl
Olsun onuda alırız artık her sene yeni bir televizyon vay beee 20 yıl siyah beyaz 20 yıl tüplü şimdi her yıl yenilik 2000 den önce ölen insanlara yazık değilmi ya
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kralkarga 6 yıl
8K da vardı yanılmıyorsam, o zaman 4K'dan sonraki hedef de 8K olacak, 4K ara form olarak kalacak, bu nedenle 8K'yı beklemek daha mantıklı olmaz mı?
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Krone 6 yıl
4K OLED ? Gerçekten farksız görüntü gibi birşey galiba.
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xmasx 6 yıl kralkarga
kralkarga
8K da vardı yanılmıyorsam, o zaman 4K'dan sonraki hedef de 8K olacak, 4K ara form olarak kalacak, bu nedenle 8K'yı beklemek daha mantıklı olmaz mı?

Size katiliyorum, ve duyumlara gore bu ara form kisa surecek arkasindan 8K cikacak, aslinda simdiden 8K cikmis olsa belirli bir sure standart olurdu taki uzun bir sureye ve daha iyisi cikincaya kadar!!!
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Batuist 6 yıl
oled ve TFT aynı anda nasıl oluyor merak ettim...
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Prequel 6 yıl
4K ismi yatayda 4096 piksel olmasından geliyor. 16:9 en boy oranına uyarlandığında bu düşüyor ama bunun bir önemi yok, yine 4K sayılır.
en.wikipedia.org/...
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St Batuhan 6 yıl
Yahu 4k üzerine ne çok şey dönmüş burada :D cidden bir kişi super top emission kısmını sormuş, 4k ve ultrahd isim olarak eskidi hala aynı yerde kalmayalım, lütfen bu kısma yönelik bilgi alalım biraz da :) piksel ömrü muhabbeti vardı o konuya mı yarıyor bu teknik, ayrıca oksit yarı iletken tft'de nedir bu da merak konusu olmalı :)
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