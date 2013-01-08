Dünyanın ilk 4K çözünürlüğe sahip OLED TV'sini CES 2013'te

Haber Editörü
Sony, geçtiğimiz hafta gündeme gelen 4K çözünürlüğündeki(3840 x 2160) OLED TV'sinin prototipinin kapalı gösterimini CES 2013'te gerçekleştirdi.
Dünyanın ilk 4K çözünürlüğündeki OLED TV olma özelliğini taşıyan bu televizyon 56 inç’li bir ekran boyutuna sahip. Henüz konsept aşamasında olsa da televizyon arenasındaki standartları bir üst seviyeye çeken Sony’nin Oled TV’sinde "Oksit Yarı İletken TFT" ve "Super Top Emission" teknolojilere yer verdiği belirtiliyor.
Şuan için televizyonun kontrast oranı, yenileme hızı, gövde kalınlığı ve güç tüketimi gibi teknik özelliklerini paylaşmayan Sony'nin ürünü ne zaman ve nasıl bir fiyatlandırmayla sunacağı da bilinmiyor.
http://www.theverge.com/2013/1/7/3845586/sony-4k-oled-tv-confirmed Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sony BVM-E250
Trimaster EL OLED 24.62" Master Monitor 23,400.00 USD 82.000 TL civarı alabilirsiniz.
Resolution - up to 1920 x 1080 (full hd)
Super Top Emission OLED Display Panel
bhphotovideo.com/...
Liste fiyatı
pro.sony.com/...
Fiyat: 80 bin TL
hepsisony.com/...
Peugeot RCZ fiyatı yani.
oyun 720p değildir inş. yine.
tv 4k oyun 1.3k :)
tamamen yazılımsal olacak bu, yazılımsal olarak yapılan iyileştirmelerin native 4K kalitesine yaklaşacağını beklemek biraz hayalcilik bence.ayrıca çok da iyi bi pazarlama taktiği, sonuçta insanlar 1080p yayınlar daha yeni yaygınlaşmışken 4K'nın yaygınlaşmasının uzun süreceğini biliyor ve bu eleştirlerin önüne geçip satış yapmak için kullanılan bi taktik.
Size katiliyorum, ve duyumlara gore bu ara form kisa surecek arkasindan 8K cikacak, aslinda simdiden 8K cikmis olsa belirli bir sure standart olurdu taki uzun bir sureye ve daha iyisi cikincaya kadar!!!
en.wikipedia.org/...