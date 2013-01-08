Dünyanın ilk 4K çözünürlüğe sahip OLED TV'sini CES 2013'te

Sony, geçtiğimiz hafta gündeme gelen 4K çözünürlüğündeki(3840 x 2160) OLED TV'sinin prototipinin kapalı gösterimini CES 2013'te gerçekleştirdi.





Dünyanın ilk 4K çözünürlüğündeki OLED TV olma özelliğini taşıyan bu televizyon 56 inç’li bir ekran boyutuna sahip. Henüz konsept aşamasında olsa da televizyon arenasındaki standartları bir üst seviyeye çeken Sony’nin Oled TV’sinde "Oksit Yarı İletken TFT" ve "Super Top Emission" teknolojilere yer verdiği belirtiliyor.





Şuan için televizyonun kontrast oranı, yenileme hızı, gövde kalınlığı ve güç tüketimi gibi teknik özelliklerini paylaşmayan Sony'nin ürünü ne zaman ve nasıl bir fiyatlandırmayla sunacağı da bilinmiyor.

http://www.theverge.com/2013/1/7/3845586/sony-4k-oled-tv-confirmed