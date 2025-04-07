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    Samsung, 2025 QLED, Neo QLED ve OLED TV'lerini piyasaya sürdü

    Samsung, Güney Kore'de 2025 TV serisini piyasaya sürdü. CES 2025'te duyurulan bu yeni seride 4K QLED TV, Neo QLED 4K TV, Neo QLED 8K TV ve 4K OLED TV modelleri yer alıyor.
    Samsung 2025 TV serisi fiyatları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Samsung, 2025 yılı için yeni TV modellerini Güney Kore’de piyasaya sürdü. Şirket, gerçek yapay zeka TV döneminin geldiğini söylüyor. Yeni Samsung televizyonlar, yalnızca eğlence cihazları değil, kullanıcıların ihtiyaçlarını, zevklerini ve niyetlerini tahmin ederek kişiselleştirilmiş deneyim sunacak.

    Samsung'un yeni TV serisinde bu yıl 61 model bulunuyor. S90F OLED TV, 43 inç’ten 83 inç’e kadar çeşitli boyutlarda sunuluyor. Neo QLED TV serisi artık 100 inç ve 115 inç boyutlarında mevcut. Moving Style standı artık Samsung'un yeni UHD, QLED, Neo QLED ve OLED TV'leriyle çalışıyor. Ayrıca, raflı ve rafsız, siyah ve beyaz renkte kol ve standart stiller dahil olmak üzere çeşitli stand türleri var.

    Daha önce Samsung'un Lifestyle TV serisiyle sınırlı olan Art Store, artık QLED ve Neo QLED TV serilerinde. Bu yılın amiral gemisi Samsung TV'si QN990F ve The Frame TV'nin üst seviye versiyonu The Frame Pro, daha da sofistike kurulum ve stil için Wireless One Connect Box'a sahip. Parlamayı ve ışık yansımalarını büyük ölçüde azaltan Glare Free teknolojisi, geçen yıl amiral gemisi OLED TV modeli S90D ile sınırlıydı. Bu yıl tüm Neo QLED 8K TV'ler ve bazı Neo QLED 4K TV'ler (QNF90 ve QNF95) dahil olmak üzere Neo QLED TV modellerine geldi. Bu yılın amiral gemisi OLED TV'si S95F, yansıma önleyici teknolojiye sahip.

    Samsung, üst düzey akıllı telefonlarında olduğu gibi yeni TV'lerine de 7 büyük Tizen güncellemesi sunmayı vadediyor.

    Samsung 2025 TV modelleri ve fiyatları

    Samsung 2025 Neo QLED, OLED 4K TV fiyatları Tam Boyutta Gör

    • QNF990 Neo QLED 8K TV: Amiral gemisi TV modeli 75 inç, 85 inç ve 98 inç olarak mevcut. Fiyat; 6792 dolar - 32.399 dolar arasında.
    • QN900F Neo QLED 8K TV: 75 inç 4253 dolar ve 85 inç 6246 dolar
    • SF90 OLED 4K TV: 55 inç (1631 dolar), 65 inç (2314 dolar), 77 inç (3883 dolar) ve 83 inç (5801 dolar)
    • SF85F QLED 4K TV: 55 inç (1085 dolar), 65 inç (1904 dolar), 77 inç (3405 dolar) ve 83 inç (4429 dolar)
    • QNF95 Neo QLED 4K TV: 75 inç ve 85 inç modelleri mevcut (Fiyat açıklanmadı)
    • QNF90 Neo QLED 4K TV: 43 inç, 49 inç, 55 inç, 65 inç, 75 inç ve 98 inç modelleri mevcut (Fiyat açıklanmadı)
    • QNF9X Neo QLED 4K TV: 75 inç ve 85 inç modelleri mevcut (Fiyat açıklanmadı)
    • QNF87 Neo QLED 4K TV: 75 inç ve 85 inç modelleri mevcut (Fiyat açıklanmadı)
    • QNF85 Neo QLED 4K TV: 55 inç, 65 inç, 75 inç ve 85 inç modelleri mevcut (Fiyat açıklanmadı)
    • QNF83 Neo QLED 4K TV: 65 inç, 75 inç ve 85 inç modelleri mevcut (Fiyat açıklanmadı)
    • QNF80 Neo QLED 4K TV: 49 inç, 55 inç, 65 inç, 75 inç ve 85 inç modelleri mevcut (Fiyat açıklanmadı)
    • QNF75 Neo QLED 4K TV: 65 inç, 75 inç ve 85 inç modelleri mevcut (Fiyat açıklanmadı)
    • QNF70 Neo QLED 4K TV: 55 inç, 65 inç, 75 inç ve 85 inç modelleri mevcut (Fiyat açıklanmadı)
    • QNFE1 Neo QLED 4K TV: 65 inç, 75 inç ve 85 inç modelleri mevcut (Fiyat açıklanmadı)
    • QFE1 QLED 4K TV: 55 inç, 65 inç, 75 inç ve 85 inç modelleri mevcut (Fiyat açıklanmadı)
    • QF8A QLED 4K TV: 49 inç, 55 inç, 65 inç, 75 inç ve 85 inç modelleri mevcut (Fiyat açıklanmadı)
    • QF7A QLED 4K TV: 43 inç, 49 inç, 55 inç, 65 inç, 75 inç ve 85 inç modelleri mevcut (Fiyat açıklanmadı)
    • Frame (LS60D) QLED TV: 43 inç (983 dolar), 49 inç (1324 dolar) ve 55 inç (1358 dolar) modelleri mevcut
    • Frame Pro (KQ65L) QLED TV: 65 inç (2211 dolar), 75 inç (3030 dolar) ve 85 inç (3951 dolar) modelleri mevcut
    • Crystal UHD UF8500 4K TV: 43 inç, 49 inç, 55 inç, 65 inç, 75 inç ve 85 inç modelleri mevcut (Fiyat açıklanmadı)
    • Crystal UHD UF8000 4K TV: 43 inç, 49 inç, 55 inç, 65 inç, 75 inç ve 85 inç modelleri mevcut (Fiyat açıklanmadı)
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