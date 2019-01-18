Dünyanın ilk Super X-Fi kulaklıkları duyuruldu

Creative firmasının üst seviye çoklu hoparlör sistemlerindeki ses kalitesini kulaklıklara sunduğu Super X-Fi teknolojisi ilk ürünlerini verdi. SXFI AIR ve SXFI AIR C modelleri Super X-Fi tabanlı ilk kulaklıklar oldu.

SXFI AIR özellikleri ve fiyatı

Holografik ses tanımlaması yapılan Super X-Fi teknolojisi kullanıcının kulak ve kafa yapısını haritalayarak sesi optimize ediyor. Böylece ses sanki dışarıdan geliyormuş hissiyatı oluşturuluyor. Super X-Fi teknolojisi pek çok ödül aldı.

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SXFI AIR modeli 50mm neodim sürücüler barındırıyor. Bluetooth ve USB bağlantıları sayesinde geniş bir platform desteği sunan model USB üzerinden düşük gecikmeli 7.1 kanal ses verebiliyor.

Dış kısmında dokunmatik kontrolleri olan model ayrıca hafıza kartı üzerinden müzik de oynatabiliyor. Ayrıca 16 milyon renk destekli RGB halka da görünüme ayrı bir hava katıyor. SXFI AIR modeli için 149 Pound fiyat etiketi belirlenmiş.

SXFI AIR C USB ise sadece USB bağlantısı sunuyor. Dokunmatik kontroller, SD kart yuvası ve Bluetooth bağlantısı mevcut değil. Fiyatı 119 Pound olarak açıklandı.