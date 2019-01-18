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Dünyanın ilk Super X-Fi kulaklıkları duyuruldu

Kulağın haritasını çıkararak sesi optimize eden Super X-Fi teknolojisi ilk kez Creative SXFI AIR kulaklık modeli için sunuluyor. Kulaklık çoklu hoparlör tecrübesi yaşatacak.
4 ay
7,6b
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8
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Creative firmasının üst seviye çoklu hoparlör sistemlerindeki ses kalitesini kulaklıklara sunduğu Super X-Fi teknolojisi ilk ürünlerini verdi. SXFI AIR ve SXFI AIR C modelleri Super X-Fi tabanlı ilk kulaklıklar oldu.

SXFI AIR özellikleri ve fiyatı

Holografik ses tanımlaması yapılan Super X-Fi teknolojisi kullanıcının kulak ve kafa yapısını haritalayarak sesi optimize ediyor. Böylece ses sanki dışarıdan geliyormuş hissiyatı oluşturuluyor. Super X-Fi teknolojisi pek çok ödül aldı.

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SXFI AIR modeli 50mm neodim sürücüler barındırıyor. Bluetooth ve USB bağlantıları sayesinde geniş bir platform desteği sunan model USB üzerinden düşük gecikmeli 7.1 kanal ses verebiliyor.

Dış kısmında dokunmatik kontrolleri olan model ayrıca hafıza kartı üzerinden müzik de oynatabiliyor. Ayrıca 16 milyon renk destekli RGB halka da görünüme ayrı bir hava katıyor. SXFI AIR modeli için 149 Pound fiyat etiketi belirlenmiş.

SXFI AIR C USB ise sadece USB bağlantısı sunuyor. Dokunmatik kontroller, SD kart yuvası ve Bluetooth bağlantısı mevcut değil. Fiyatı 119 Pound olarak açıklandı.

 

https://www.techpowerup.com/251604/creative-unveils-worlds-first-super-x-fi-headphones Yorum Yaz
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İtalyada ilticacı 4 ay
ses kalitesi güzelse mdr1000x'ten geçebilirim sony zaten çok ağır 2 saatten sonrası bayıyor kulaklarim ağrıyor qq35 ll güzel cihaz, bakınıyorum...
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frostburn 4 ay
bununla birlikte dahili ses kartı ve 3d binaurial audio destekli amp , head-track desteği içeren 50nm driverlı bir kulaklık için gayet rekabetçi bir fiyatla piyasaya çıkıyorlar.Eğer ilk incelemeler olumlu çıkarsa iyi satacaktır fiyatından ötürü.Mesela rakibi dolby dimension 600 dolar ve 40 nm
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frostburn 4 ay
yaklaşık 5-6 aydır takip ettiğim bir teknoloji hatta buraya konusunu da açmıştım.
bu kulaklığın henüz incelemesi yok ama bu teknolojiye sahip sxfi amp hakkındaki incelemeler biraz orta kıvam..Ben bu teknolojinin aynı zamanında çıkan kinect , parmakla mouse imleci kullanma gibi kısa ömürlü kalacağını düşünüyorum.
Temel sebebi bu ölçüm ve kalibrasyonların çok kişiye özel olması ve mikrofon ile 13+2 ses sistemi olmadan yapılacak sadece kulak kepçesinin fotoğrafı ile etkili bir 3d kalibrasyonu yapmanın ütopiden ileriye gidememesi.
sony de 360 audio adı altında bunu bir ses standardına oturtmak istiyor ama bence onlar da pek başarılı olamayacak.
bence hdmi 2.1 destekli ve snapdragon işlemcili bluetooth 5 de içeren sony hw700ds yeni modelini çıkartsınlar rahat edelim.
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SEO-Uzmanı 4 ay
teknik özelliğin "T" si bile olmayan bir haber !
yaw gidin web sitenizin adını değiştirin artık !
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StreamRolleR 4 ay
Elveda emektar Z5500.
RIP Beats Audio..
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the_dedektif 4 ay
119 pound ise X10 = 1189 TL
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CWaRRioR 4 ay
Oyunculara özel versiyonu da olmalı bence. Konsollara kabloyla bağlanmamalı. Ayrıca Amp versiyonunun da bluetooth'u olmalıydı.
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Seyrim 4 ay
Deneyimlemeyi isterim.. Anlatıldığı gibiyse süper..
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