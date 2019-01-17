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Şimdi de GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı söylentileri

Nvidia’nın yıl ortalarına doğru piyasaya süreceği GTX 11xx ekran kartı serisi netleşiyor. GTX 1160 ile birlikte GTX 1160 Ti ilk piyasaya çıkan ekran kartları olacaklar.
4 ay
8,9b
1
43
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Işın izleme tabanlı Turing ekran kartlarını GeForce RTX 2060 ile noktalayan Nvidia yakın zamanda ışın izlemeyen bir seriye başlayacak. TU11x grafik çekirdeği barındıran ekran kartları GTX 11xx serisi yolda.

 

GeForce GTX 1160 Ti özellikleri

 

Turing mimarisinin alt sınıfı durumunda olacak TU11x birimi RT çekirdekleri barındırmıyor. Turing Shaders olarak adlandırılan grafik çekirdekleri temel olarak CUDA ile aynı. Diğer taraftan Tensor çekirdekleri ile yapay zekâ teknolojilerine kapılar kapatılmamış.

 

Ayrıca Bkz. "Sony yeni bir orta seviye aynasız kamera duyurdu"

Daha önce GeForce GTX 1160 ekran kartı gündeme gelmişti. Şimdi ise GTX 1160 Ti gündemde. 1536 Turing çekirdeği barındıran ekran kartı 6GB GDDR6 belleği 192-bit bellek veri yolunda çalıştırıyor. Her iki ekran kartı da TU116 grafik birimini temel alıyor.

 

Nvidia’nın bu kartları 300$ bandının altında konumlandıracağı ifade ediliyor. Bu segmentte hali hazırda GTX 1060 6GB ekran kartı yer alıyordu. Yine GTX 1070 ekran kartı da indirimlerle bu banda girebiliyordu.

 

GTX 11xx serisi bir nevi meydanı boş bırakmama amacı taşıyor. RTX ekran kartlarının görece yüksek fiyat etiketleri, yeni mimariyi isteyen ancak ışın tabanlı izleme teknolojisine para verme gereği hissetmeyen kullanıcıları tereddüte düşürüyordu. Nvidia bu hamleyle hem safları sıklaştıracak hem de Radeon RX 590 modeline cevap vermiş olacak.

 

https://www.techpowerup.com/251606/nvidia-readies-geforce-gtx-1660-ti-based-on-tu116-sans-rtx Yorum Yaz
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Mutlak.Sıfır 4 ay en beğenilen
Amd'nın tanıttığı kartta ışın izleme teknolojisi (ray tracing) yok diye dillerinden düşürmeyenler al bak bunda da yokmuş. Bunu eleştirecek misin tabi ki eleştirmeyeceksin yaptığınız sadece fanboyluk sonra biz laf edince biz fanboy oluyoruz. Ne oldu Nvidia efendi satamadın mı kartları indiremedin mi fiyatlarını da hemen acele yeni seri getiriyorsun?
Amd'nın tanıttığı kartta ışın izleme teknolojisi (ray tracing) yok diye dillerinden düşürmeyenler al bak bunda da yokmuş. Bunu eleştirecek misin tabi ki eleşti...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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Mutlak.Sıfır 4 ay guzmann06
Siz önce gidin ekran kartı sıcaklıklarını araştırın malum halen daha Amd ısınıyor modundan çıkamamışsınız.
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guzmann06 4 ay Mutlak.Sıfır
350 dolara 1080 performansında kart çıkardı 275-300 doalra 1660 ti(gtx 1080 gücünde) 450 dolara (gtx 1080 ti gücünde kart çıakrınca) amd fişini çekicek. 700 dolara radeon al. fanboyun önden gidenisn rasyonellikten uzak yorum yapıyorsun.
350 dolara 1080 performansında kart çıkardı 275-300 doalra 1660 ti(gtx 1080 gücünde) 450 dolara (gtx 1080 ti gücünde kart çıakrınca) amd fişini çekicek. 700 do...
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3 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 2 ay
clickbait'tir belki farkedilmeyecek kadar küçük bir hata değil çünkü düzeltilirdi şimdiye kadar.
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dreamblue35 4 ay
benim anlamadığım bir konu var ! siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ? ulan iki tane dünyada grafik kartı üreten dev şirket var ve sen kalkmış bu bundan iyi bu ondan iyi diye boş beleş tartışmaya giriyorsun ! ya amd alacaksın eğer oyun veya diğer işlerin için bilgisayarına lazımsa yada nvidia varmı başka alternatifin ? yok ! ulan gidinde bir ekmek parası kazanın be ananızın babanızın himayesinden bir kurtulun da para kazanmak neymiş önce onu bi öğrenin kanı bozuklar başlayacağım sizin bu ukalaca tartışmalarınıza hangi evrende yaşıyorsunuz ulan burası türkiye bu kadar mı insanlar çevresinde olan bitene duyarsız kalır bu kadar mı bencil olur pazarda patlıcan patates biber kaç lira oldu haberiniz var mı ulan gelecek kaygısı olmayan ergenler ! ağzımı bozmuyorum yoksa bu içerik kısa sürede editörler tarafından silinir diye, o yüzden siz gidin bi para kazanmaya başladıktan sonra çarşı pazar gezin
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Alcan71 4 ay
Ulan kimse mi fark etmedi? Başlıktaki 1660 yanlışlıkla yazılmış :D
Başlık 1660 Ti, haber 1160 Ti :D
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snakefatih 4 ay
İşlemciler bir yandan ekran kartı bir yandan döviz diğer yandan vuran vurana
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HalilŞen2001 4 ay
Şu 1050 Tİ sutoğunu bitirsinler de ne geliyorsa gelsin laptop var 8000TL 1050Tİ var için de bu kadarda olmaz yahu
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mehmetkpm 4 ay
Bence böyle bir seri çıkabilir ancak çıkarsa da 2070 benzeri 1170 1180 1180ti gibi kartlar çıkmaz. 1160 gibi 2060 dan performans olarak bir tık daha alt kartlar çıkar.Yoksa nvidia kimseye rtx serisini satamaz.Çok fazla da araştırmayın kafayı yersiniz,fazla beklemeyin 2 ayda bir yeni kart çıkar oldu.Teknolojiye yetişemezsiniz.Bu serileri beklersiniz sonra yeni cıktı biraz fiyatı düşsün dersiniz bir bakmışsınız başka seri çıkıyor :d İstediğiniz kartı gözünüze kestirip indirimde alın.Alacağınız zamanda kulağınızı tıkayın çok araştırmayın.Keyif almasına bakın.
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-10uR- 4 ay
Insanoğlu doyumsuz sürekli istiyor hatırlıyorum oyun oynamaya ilk okula giderken delta force ile başlamıştım o zaman evde bilgisayarım yoktu internet kafede oynuyorduk sonra cs half-life ultima online filan derken üniversite nin ilk senesinde kendi pc im olmuştu pentium 4 fx5200 ekran kartı vardı undergorund most wanted filan oynuyordum ise başladıktan sonra yeni bir pc topladım aynı kasanın içine o zaman 9800gt vardı crysis çıktığı için gidip gtx660 almıştım sırf oyun için ama şimdi aile çocuk iş vs derken pek fazla oyun oynamaya vaktim olmuyor ancak kafa dağıtmak için 1-2 saat fırsat bulabilirsem hafta sonu stres atmak için oynuyorum hala seviyorum oyun oynamayı ama bu tüketim çılgınlığı yüzünden sürekli donanım güncelleme canımı sıkıyor çünkü sürekli birşeyler çıkıyor
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Guest-9CC7626BB 4 ay
beklemek en iyisi zaten RTX saçmalığı ki 2060 da bunun iyi bir sonucu olsaydı nvidia bu hamleyi yapmazdı. bu gelecek kartlar çok daha iyi olacaktır. bakalım fiyatlar nasıl olacak? böyle olursa bence 1160 1500-2000 arası olmalı. en fazla. daha üste çıkarsa hani 2000 de çok orta seviye için max 1800 olmalı. tabi bizim FIRSATÇILAR bakalım ne yapacaklar..
2. el piyasa 1060 1070 1080 herkes satmaya çalışır fiyatlar düşer şimdi
haliyle sıfır olanlarında fiyatları düşecektir.
şu lanet fiyatlar düşsünde hiçbirşey umrumda değil.
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-10uR- 4 ay Guest-9CC7626BB
Hocam mevcut sistem İşlemci İ7 4790 16GB ram Gtx 1050ti Var monitörüm 1080p ekran kartını değiştirebilirim ama ne alacağıma kararsızım bir 4-5 sene kafam rahat olsun istiyorum 1050ti yi alalı 1 sene oldu mantıklı olan nedir?
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cryman 4 ay
Gtx 1660 ti, RTX 2060 dan performans olarak geride iken nasil gtx 1080 i geciyor. Gtx 1080 vs rtx 2060 youtu.be/...
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Guest-9CC7626BB 4 ay cryman
orası daha belli olmaz ama RTX açınca bence 1160 dan geriye bile kalabilir.
şimdi 2060 ı alan adam RTX için alıyordur genellikle çünkü düz FPS için 3000 tl vermek saçmalık.
kartlar gelsin çıkar ortaya.
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-MoDeStUs- 4 ay
Zaten böyle kart geleceğini daha önceden söylemiştim.Nvidia rt istemeyen fp odaklı bakanlara yönelik çok iyi bir hamle yaptı.Bu kartlardan 3 tane çıkaraklardır.3000 serisine kadar rt li ve rt siz 2 serisiyle devam eder.
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