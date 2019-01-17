Şimdi de GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı söylentileri

Işın izleme tabanlı Turing ekran kartlarını GeForce RTX 2060 ile noktalayan Nvidia yakın zamanda ışın izlemeyen bir seriye başlayacak. TU11x grafik çekirdeği barındıran ekran kartları GTX 11xx serisi yolda.

GeForce GTX 1160 Ti özellikleri

Turing mimarisinin alt sınıfı durumunda olacak TU11x birimi RT çekirdekleri barındırmıyor. Turing Shaders olarak adlandırılan grafik çekirdekleri temel olarak CUDA ile aynı. Diğer taraftan Tensor çekirdekleri ile yapay zekâ teknolojilerine kapılar kapatılmamış.

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Daha önce GeForce GTX 1160 ekran kartı gündeme gelmişti. Şimdi ise GTX 1160 Ti gündemde. 1536 Turing çekirdeği barındıran ekran kartı 6GB GDDR6 belleği 192-bit bellek veri yolunda çalıştırıyor. Her iki ekran kartı da TU116 grafik birimini temel alıyor.

Nvidia’nın bu kartları 300$ bandının altında konumlandıracağı ifade ediliyor. Bu segmentte hali hazırda GTX 1060 6GB ekran kartı yer alıyordu. Yine GTX 1070 ekran kartı da indirimlerle bu banda girebiliyordu.

GTX 11xx serisi bir nevi meydanı boş bırakmama amacı taşıyor. RTX ekran kartlarının görece yüksek fiyat etiketleri, yeni mimariyi isteyen ancak ışın tabanlı izleme teknolojisine para verme gereği hissetmeyen kullanıcıları tereddüte düşürüyordu. Nvidia bu hamleyle hem safları sıklaştıracak hem de Radeon RX 590 modeline cevap vermiş olacak.