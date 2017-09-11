Dünyanın ilk VR beyin ameliyatı videosu

The Royal London Hastanesi'ndeki nörocerrahi ekibi, hayatı tehdit eden beyin anevrizmalarını tedavi etmek için ameliyat geçiren bir hastanın ameliyat esnasında çekilen 360 VR videosunu paylaştı.

Dünyada bir ilk özelliği taşıyan bu videoyu izleyiciler, doktorların kafalarına taktıkları aksiyon kamerası ile gerçek bir ameliyat deneyimi yaşayacaklar.

360 derece çekim yapabilen kameranın kullanıldığı ameliyatı, dilediğiniz şekilde izleyebilirsiniz. Ayrıca videonun VR desteğinin olmasıyla birlikte sanal gerçeklik gözlüğüyle oldukça gerçekçi bir deneyim yaşayabilirsiniz.

İşte dünyada bir ilk özelliği taşıyan o video:

http://mashable.com/2017/09/11/vr-brain-surgery-360/?utm_cid=hp-r-1#2nbAYx7PCkqx