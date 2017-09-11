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Dünyanın ilk VR beyin ameliyatı videosu

The Royal London Hastanesi'ndeki nörocerrahi ekibi, dünyada bir ilki gerçekleştirdi. 360 derece çekim yapabilen kameraların kullanıldığı ve VR destekli ameliyatı haberimizden izleyebilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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The Royal London Hastanesi'ndeki nörocerrahi ekibi, hayatı tehdit eden beyin anevrizmalarını tedavi etmek için ameliyat geçiren bir hastanın ameliyat esnasında çekilen 360 VR videosunu paylaştı.
Dünyada bir ilk özelliği taşıyan bu videoyu izleyiciler, doktorların kafalarına taktıkları aksiyon kamerası ile gerçek bir ameliyat deneyimi yaşayacaklar.
360 derece çekim yapabilen kameranın kullanıldığı ameliyatı, dilediğiniz şekilde izleyebilirsiniz. Ayrıca videonun VR desteğinin olmasıyla birlikte sanal gerçeklik gözlüğüyle oldukça gerçekçi bir deneyim yaşayabilirsiniz.
İşte dünyada bir ilk özelliği taşıyan o video:
 

http://mashable.com/2017/09/11/vr-brain-surgery-360/?utm_cid=hp-r-1#2nbAYx7PCkqx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
snomask 2 yıl
Cerrah olmak zor ve stresli bir meslek gerçekten. Düşünün biz burada oturup izleyemezken onların ellerinin en ufak bir titremesi hastayı götürebilir.
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Guaddro 2 yıl
başarılı
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canguler917 2 yıl
mideniz kaldırmıyorsa izlemeyin!
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cepniturk 2 yıl
Eğitim için gayet faydalı olabilir
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