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Dünyanın ilk bitcoin bankası Avusturya’da kapılarını açtı

Avusturya’da açılan Bitcoin-Bank, yatırımcıların kolayca bitcoin alış-satış işlemlerini gerçekleştirmelerini ve bitcoinle ilgili tüm soruları cevaplandırmayı amaçlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,9b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Dünyanın ilk bitcoin bankası Avusturya’da kapılarını açtı
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Özellikle geçtiğimiz yıl yükselişe geçerek değerini %100'den fazla arttıran bitcoin, başta Çin olmak üzere pek çok ülkede yeni yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarmıştı. Her ne kadar bitcoin olan ilgi yüksek olsa da pek çok ülke de halen yasal olarak kullanılamayan bu yüzden pek çok kişinin kendisine ulaşamadan farklı yatırım araçlarına yöneldiği bitcoin, artık bütün işlemlerin kolayca yapılabileceği bir banka şubesine sahip.


Avusturyalı Blockhain girişimcisi Bit Trust tarafından başkent Viyana’da açılan Bitcoin-Bank isimli banka, bitcoin alış-satış işlemlerinin kolayca yapılmasına olanak sağlıyor. Müşteriler, bankada harf ve sayılardan oluşan 27-34 haneli dijital hesaplarına bitcoin alışı yapabiliyor ve bankadaki ATM’ler üzerinden bitcoinlerini euroya çevirebiliyor. Banka ayrıca bitcoinle ilgili bilgi almak isteyen herkes için de kapılarını sonuna kadar açmış durumda.

Anonim İşlemlerle Daha Güvenli Ödeme 

Bitcoin Avusturya’dan Andreas Petersson da dijital hesapların belirli bir yere kayıtlı olmadığı için işlemlerin anonim bir şekilde, daha güvenli olduğunu ve kullanıcılar bitcoin hesaplarıyla bir alışveriş yapıldığında satıcıların, kredi kartı bilgileri gibi herhangi bir veriye ulaşamayacaklarının altını çiziyor.

Pek çok ülkenin aksine bitcoin Avusturya’da yaygınlık kazanmaya başlamış durumda. Ülkede bitcoinle işlem yapılabilen ilk ATM 3 yıl önce kuruldu ve Viyana’da şu an 20’den fazla restoran, bistro ve bar bitcoinle ödeme kabul ediyor. 


https://www.rt.com/business/376977-austria-first-bitcoin-bank/ Yorum Yaz
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napolyon94 2 yıl en beğenilen
Mehmet_Ali61

2009'da 1Bitcoin kuruşluk değere sahipti zamanında alsaydık şuan bırakın trilyoneri milyarder olurduk :(

trilyon milyardan büyük be oğlum
Mehmet_Ali612009'da 1Bitcoin kuruşluk değere sahipti zamanında alsaydık şuan bırakın trilyoneri milyarder olurduk :(tr...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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satou 2 yıl
zamanında alcaktık :)
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DH Misafiri 2 yıl
Ülkemizde illegal bir yöntem olduğundan dolayı gerçekleşecek kayıplarda herhangi bir talep edemeyeceğinizi öncelikle bilmeniz gerekir.
Varsayalım legal hale geldi. Bu seferde çıkar derler ki "Elinizdeki bitcoinleri bozdurun" olan yine ülke vatandaşlarına olur. Sonra bir bakmışsın bitcoin değer kazanmış sende dizlerini döversin bozdurmasam ne kadar çok param olacaktı diye :D:D
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gxhero 2 yıl
Arkadaşlar bence başlık söyle olmalı "ilk bitcoin bankası avrupada açtırıldı" çünkü aşılanmak istenen mantık şu avrupada varsa o şey en mükemmeldir en gelişmiştir en bilmem ne halbuki bazı durumlarda bunun tam tersi geçerli onu geçiyorum bazı sazanlar işte şu yıl alsaydık şu kadardı şimdi bu kadar kaçtı fırsat "onyüzbün baloncuğum" olurdu diye hesap yapıyorlar size söylüyorum bu hesabı dinen faiz yasak diyen insanların yalakaları yapıyor dinen faiz yasak ama kadın, uyuşturucu ve silahlardan(müslüman kanı döken) gelen kara paraların aklandığı bitkoduğumu çok dinimize uygun değil mi? Yakında ananızla bacınızla oyuncak gibi oynayacaklar ve siz yeni köprülere bakıp her şeyi boş vereceksiniz şimdiden gördük bile (köprü tren ilişkisi anlayana) hesapçı arkadaşlara son sözüm o 1 kara parayı icat edenler 10 dolara satsa ve 1 milyon dolara alsa bile karlı neden biliyormusunuz çünkü bunu finanse edecek kadar paraları var ve çoğu zaten havadan geliyor, sen ise ilerde tıpış tıpış gidip bendeki 1 trilyon bitcoini al bir bardak su ver dediğinde sana gülecekler hemde arkalarıyla buradan yazıyorum...
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kımyasal 2 yıl
Global dünya devleti projesinde kullanılacak para birimi.
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Mehmet_Ali61 2 yıl
2009'da 1Bitcoin kuruşluk değere sahipti zamanında alsaydık şuan bırakın trilyoneri milyarder olurduk :(
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napolyon94 2 yıl
Mehmet_Ali61

2009'da 1Bitcoin kuruşluk değere sahipti zamanında alsaydık şuan bırakın trilyoneri milyarder olurduk :(

trilyon milyardan büyük be oğlum
2 Yanıt Yanıtla +9
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Krone 2 yıl Mehmet_Ali61
Mehmet_Ali61
2009'da 1Bitcoin kuruşluk değere sahipti zamanında alsaydık şuan bırakın trilyoneri milyarder olurduk :(

Haziran 2009 1 BTC = 0.0001 Dolar
Şubat 2017 1 BTC = 995 Dolar ve değeri giderek artıyor.
Zamanında şöyle bi 5-10 bin alsaydık şimdi köşeyi dönmüştük.
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SDLGranada 2 yıl
Sanal paranın uygun olacağını düşünmüyorum.Ne de olsa sanal,bilgisayar üzerinden,bir anda kaybolabilir.Hatta dünyayı ABD,İsrail ve batı devletleri üzerinden yöneten yahudi ailelerinin dünyayı sanal para üzerinden yönetmek istediği iddiaları var isteyen Youtube dan ve internetten araştırsın.
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alex59 2 yıl
En büyük pişmanlıklarımdan biridir zamanında uygunken almamak.
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_Uppercut_ 2 yıl
İllegal yöntem olduğundan dolayı ne kadar güvenilir tartışılır. Ortadan kaybolan paralarda herhangi bir hak talep edemezsiniz.
Ama ileride yasal hale gelirse kormayın hemen alın derim. Zamanında Mark'tan Euroya dönüşüm yapanlar kazandı. Aynı şekilde bitcoinde de olacağını umuyorum.
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Colouse 2 yıl
Sizce yatırım amaçlı Bitcoin alınır mı? Fikirlerinizi merak ediyorum.
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