Dünyanın ilk bitcoin bankası Avusturya’da kapılarını açtı

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Özellikle geçtiğimiz yıl yükselişe geçerek değerini %100'den fazla arttıran bitcoin, başta Çin olmak üzere pek çok ülkede yeni yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarmıştı. Her ne kadar bitcoin olan ilgi yüksek olsa da pek çok ülke de halen yasal olarak kullanılamayan bu yüzden pek çok kişinin kendisine ulaşamadan farklı yatırım araçlarına yöneldiği bitcoin, artık bütün işlemlerin kolayca yapılabileceği bir banka şubesine sahip.





Avusturyalı Blockhain girişimcisi Bit Trust tarafından başkent Viyana’da açılan Bitcoin-Bank isimli banka, bitcoin alış-satış işlemlerinin kolayca yapılmasına olanak sağlıyor. Müşteriler, bankada harf ve sayılardan oluşan 27-34 haneli dijital hesaplarına bitcoin alışı yapabiliyor ve bankadaki ATM’ler üzerinden bitcoinlerini euroya çevirebiliyor. Banka ayrıca bitcoinle ilgili bilgi almak isteyen herkes için de kapılarını sonuna kadar açmış durumda.

Anonim İşlemlerle Daha Güvenli Ödeme

Bitcoin Avusturya’dan Andreas Petersson da dijital hesapların belirli bir yere kayıtlı olmadığı için işlemlerin anonim bir şekilde, daha güvenli olduğunu ve kullanıcılar bitcoin hesaplarıyla bir alışveriş yapıldığında satıcıların, kredi kartı bilgileri gibi herhangi bir veriye ulaşamayacaklarının altını çiziyor.

Pek çok ülkenin aksine bitcoin Avusturya’da yaygınlık kazanmaya başlamış durumda. Ülkede bitcoinle işlem yapılabilen ilk ATM 3 yıl önce kuruldu ve Viyana’da şu an 20’den fazla restoran, bistro ve bar bitcoinle ödeme kabul ediyor.

https://www.rt.com/business/376977-austria-first-bitcoin-bank/