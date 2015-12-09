Dünyanın ilk bölgesel ağrı kesici yaması üretildi

Herhangi bir nedenden dolayı zaman zaman kullanmak zorunda kaldığımız ağrı kesiciler, bildiğiniz üzere alındıktan sonra ihtiyaç duyulan bölgeden harici olarak tüm vücuda etki ediyor ve bu da hem ilacın etkisini azaltıyor hem de yan etkileri arttırıyor. Warwick Üniversitesi geliştirdiği dünyanın ilk ağrı kesici yamasıyla ise direkt olarak bölgeye odaklanabiliyor.

Deri üzerine takılabilen esnek bir yapışkan polimer malzemeden üretilen yama, bölgeye yüzde %30 oranında ibuprofen (Ağrı kesici olarak kullanılan ilaç etken maddesi) uygulayabiliyor ve bunu 12 saat boyunca aktif olarak yerine getirebiliyor. Ağrı kesiyici kan yoluyla bütün vücutta gezdirmek yerine direkt olarak ağrının yaşandığı bölgeye uyguladığı için daha etkili bir mücadele sağlayan ürün, geliştiren bilim insanlarına göre deriye sağlam şekilde yapışıyor ve yine söylendiği kadarıyla polimer yama başka ilaçları vücuda aktarmak için de kullanılabiliyor.

Üzerinde çalışmalar devam eden ağrı kesici yama sisteminin, Medherant isimli şirket tarafından önümüzdeki 2 yıl içerisinde ticari olarak satışa sunulabileceği yapılan açıklamalar arasında yer alıyor.





http://www2.warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/researchers_create_world146s/