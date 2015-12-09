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Dünyanın ilk bölgesel ağrı kesici yaması üretildi

Teknolojinin sağlık sektöründe katettiği ilerleme her insan için büyük önem taşıyor. Ufaktan büyüğe bu teknolojiler arasında kendisine yer bulan yeni bir sürü ise bölgesel ağrı kesici yaması.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın ilk bölgesel ağrı kesici yaması üretildi

Herhangi bir nedenden dolayı zaman zaman kullanmak zorunda kaldığımız ağrı kesiciler, bildiğiniz üzere alındıktan sonra ihtiyaç duyulan bölgeden harici olarak tüm vücuda etki ediyor ve bu da hem ilacın etkisini azaltıyor hem de yan etkileri arttırıyor. Warwick Üniversitesi geliştirdiği dünyanın ilk ağrı kesici yamasıyla ise direkt olarak bölgeye odaklanabiliyor.
Deri üzerine takılabilen esnek bir yapışkan polimer malzemeden üretilen yama, bölgeye yüzde %30 oranında ibuprofen (Ağrı kesici olarak kullanılan ilaç etken maddesi) uygulayabiliyor ve bunu 12 saat boyunca aktif olarak yerine getirebiliyor. Ağrı kesiyici kan yoluyla bütün vücutta gezdirmek yerine direkt olarak ağrının yaşandığı bölgeye uyguladığı için daha etkili bir mücadele sağlayan ürün, geliştiren bilim insanlarına göre deriye sağlam şekilde yapışıyor ve yine söylendiği kadarıyla polimer yama başka ilaçları vücuda aktarmak için de kullanılabiliyor.
Üzerinde çalışmalar devam eden ağrı kesici yama sisteminin, Medherant isimli şirket tarafından önümüzdeki 2 yıl içerisinde ticari olarak satışa sunulabileceği yapılan açıklamalar arasında yer alıyor.


http://www2.warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/researchers_create_world146s/ Yorum Yaz
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LORDTEK 3 yıl en beğenilen
3 defa (hatalı) ağır yazılmasına karşın 5 defa da ağrı (doğru) yazılmış. %62,5 başarı sağlanmıştır. Yazarımıza başarılarının devamını diler daha iyi skorlarla görüşmek üzere...
3 defa (hatalı) ağır yazılmasına karşın 5 defa da ağrı (doğru) yazılmış. %62,5 başarı sağlanmıştır. Yazarımıza başarılarının devamını diler daha iyi skorlarla ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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ShadowofDeath06 3 yıl
Ne güzel kolunuz bacağınız kıllıysa hem ağrı kesici hem ağda :)
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1 Avatar
kadirirdem 3 yıl
ya bu aynı zamanda agda görevide görecek bu sefer alay konusu olur kolunu mu alıyosun filan :D....
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lapatid 3 yıl
anestol merheme alternatif olmuş,etken madde olarak lidokain de tercih edilebilir,tıpta herşeyde olduğu gibi alternatifler olmalıdır,malum alerjisi olanlar var
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MK* 3 yıl
Dişim agirdi, yuzume mi yapistircam?
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silversmith 3 yıl
Yakı bir lira!
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interwap 3 yıl
Haptan çok merheme alternatif. Merhem sürmek bazen sıkıntı, bunu uygulaması daha pratik.
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OverClocK1ng 3 yıl
AğrıKesiciHaber.com
Sitenin düştüğü hale bak. Yazık...
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Patren 3 yıl
gerçekten güzel yapmışlar büyük yara bandı gibi yaygınlaşır bu
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LORDTEK 3 yıl en beğenilen
3 defa (hatalı) ağır yazılmasına karşın 5 defa da ağrı (doğru) yazılmış. %62,5 başarı sağlanmıştır. Yazarımıza başarılarının devamını diler daha iyi skorlarla görüşmek üzere...
1 Yanıt Yanıtla +9
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kucukyenici 3 yıl LORDTEK
LORDTEK
3 defa (hatalı) ağır yazılmasına karşın 5 defa da ağrı (doğru) yazılmış. %62,5 başarı sağlanmıştır. Yazarımıza başarılarının devamını diler daha iyi skorlarla görüşmek üzere...

Sizin yazınızda da imla hatası ve cümle düşüklüğü var. :-)
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kımyasal 3 yıl
Güzel gelişme,bu sayede istenilenden fazla dozda ağrı kesici almak ve yan etkilerini yaşamak yerine uygun miktarda ve problemli yerde etkili olan bu bant çok daha mantıklı.
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QuexSeeL 3 yıl
Başlıkta ağrı ağır olarak yazılmış o nasıl bir şeymiş diye daldım konuya.
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