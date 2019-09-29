Dünyanın ilk şarj edilebilir karbondioksit bataryası geliştirildi

Teknoloji Editörü
Lityum-karbondioksit bataryalar günümüzün cazip enerji depolama sistemleri olabilir. Çünkü yaygın olarak kullanılan lityum-iyon bataryalardan yedi kat daha fazla olan belirli bir enerji yoğunluğuna sahipler. Ancak şimdiye kadar bilim insanları, daha fazla enerji depolama potansiyellerine rağmen, tam olarak şarj edilebilir bir prototip geliştirememişlerdi.
İlk prototip başarılı oldu
ABD'nin Chicago şehrinde yer alan Illinois Üniversitesi'ndeki araştırmacılar lityum-karbondioksit bataryalarının tam olarak şarj edilebilir bir şekilde çalışacak şekilde tasarlandığını göstermiş durumdalar. Araştırmacılar 500 ardışık şarj döngüsüne sahip, yani 500 kez şarj edilebilen bir lityum-karbondioksit batarya prototipini başarıyla test ettiklerini açıkladılar.UIC Üniversitesi Makine ve Endüstri Mühendisliği profesörü Amin Salehi-Khojin konuyla ilgili olarak: "Lityum-karbondioksit bataryalar uzun süredir çekici idi, ancak pratikte şu ana kadar verimli olan sonucu alamamıştık." ifadelerini kullanırken, bu teknolojinin geliştirilmesi durumunda ise başta akıllı telefonlar olmak üzere birçok elektronik eşyada kullanılması planlanıyor.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201902518 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bana 1 günü rahaat çıkarsın şöyle 10 saat ekran süresi veren cihaz yeter açıkçası o bile hayal gibi geliyor da