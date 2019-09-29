Dünyanın ilk şarj edilebilir karbondioksit bataryası geliştirildi

Lityum-karbondioksit bataryalar günümüzün cazip enerji depolama sistemleri olabilir. Çünkü yaygın olarak kullanılan lityum-iyon bataryalardan yedi kat daha fazla olan belirli bir enerji yoğunluğuna sahipler. Ancak şimdiye kadar bilim insanları, daha fazla enerji depolama potansiyellerine rağmen, tam olarak şarj edilebilir bir prototip geliştirememişlerdi.

İlk prototip başarılı oldu

ABD'nin Chicago şehrinde yer alan Illinois Üniversitesi'ndeki araştırmacılar lityum-karbondioksit bataryalarının tam olarak şarj edilebilir bir şekilde çalışacak şekilde tasarlandığını göstermiş durumdalar. Araştırmacılar 500 ardışık şarj döngüsüne sahip, yani 500 kez şarj edilebilen bir lityum-karbondioksit batarya prototipini başarıyla test ettiklerini açıkladılar.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201902518

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UIC Üniversitesi Makine ve Endüstri Mühendisliği profesörü Aminkonuyla ilgili olarak: "Lityum-karbondioksit bataryalar uzun süredir çekici idi, ancak pratikte şu ana kadar verimli olan sonucu alamamıştık." ifadelerini kullanırken, bu teknolojinin geliştirilmesi durumunda ise baştaolmak üzere birçok elektronik eşyada kullanılması planlanıyor.