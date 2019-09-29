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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın ilk şarj edilebilir karbondioksit bataryası geliştirildi

    Chicago'da yer alan Illinois Üniversitesi araştırmacıları dünyanın ilk şarj edilebilir karbondioksit bataryasını geliştirmeyi başardılar. Üstelik 500 kez şarj edilebiliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Lityum-karbondioksit bataryalar günümüzün cazip enerji depolama sistemleri olabilir. Çünkü yaygın olarak kullanılan lityum-iyon bataryalardan yedi kat daha fazla olan belirli bir enerji yoğunluğuna sahipler. Ancak şimdiye kadar bilim insanları, daha fazla enerji depolama potansiyellerine rağmen, tam olarak şarj edilebilir bir prototip geliştirememişlerdi.

    İlk prototip başarılı oldu

    ABD'nin Chicago şehrinde yer alan Illinois Üniversitesi'ndeki araştırmacılar lityum-karbondioksit bataryalarının tam olarak şarj edilebilir bir şekilde çalışacak şekilde tasarlandığını göstermiş durumdalar. Araştırmacılar 500 ardışık şarj döngüsüne sahip, yani 500 kez şarj edilebilen bir lityum-karbondioksit batarya prototipini başarıyla test ettiklerini açıkladılar.
    UIC Üniversitesi Makine ve Endüstri Mühendisliği profesörü Amin Salehi-Khojin konuyla ilgili olarak: "Lityum-karbondioksit bataryalar uzun süredir çekici idi, ancak pratikte şu ana kadar verimli olan sonucu alamamıştık." ifadelerini kullanırken, bu teknolojinin geliştirilmesi durumunda ise başta akıllı telefonlar olmak üzere birçok elektronik eşyada kullanılması planlanıyor.


    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201902518 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    İtalyada ilticacı 9 dk.
    Yeter artık bence insan aklınında tahammülü var biride çıksın desinki samsungla anlaştık üretime geçiyoruz
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    mert1907 30 dk.
    Bilmem kaçıncı batarya geliştirme haberine hoş geldiniz.
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    orhanyaltir 2 sa.
    Bu sözlere alıştık.. Ben en az Bi 10 senede telefonlarda pil teknolojisinde gelişim beklemiyorum lityum iyona devam, çünkü 3 5 gün şarjı giden telefon yaparlarsa yeni modelinde ne diyecekler 1 hafta gidiyor demeleri lazım buda çok büyük arge belkide çok büyük zorluk demek bu yüzden girmezler bu işe firmalar
    Bana 1 günü rahaat çıkarsın şöyle 10 saat ekran süresi veren cihaz yeter açıkçası o bile hayal gibi geliyor da
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