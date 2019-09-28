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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo, 420 doların üzerindeki tüm telefonlarında 5G desteği sunacağını açıkladı

    Çinli teknoloji üreticilerinden Oppo, 2020 yılında 420 dolar fiyat etiketini aşan tüm akıllı telefon modellerinde 5G desteği sunacaklarını açıkladı. İşte konunun detayları.
    21 dk.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Oppo, 420 doların üzerindeki tüm telefonlarında 5G desteği sunacağını açıkladı
    Şüphesiz ki 5G artık akıllı telefon endüstrisi için önemli bir faktör haline geldi. Başlangıçta 5G desteğine sahip akıllı telefonlar 1.000 doların üzerinde fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü ancak Oppo önümüzdeki yıl bu rakamları aşağıya çekecek.

    5G destekli telefonların maliyetleri düşecek

    Diğer üreticilere kıyasla Çinli akıllı telefon şirketlerinin 5G destekli cihazları daha ucuza piyasaya sunduğunu görüyoruz. Bunun son örneklerinden biri de Xiaomi'nin 520 dolardan satışa sunduğu Mi 9 Pro 5G cihazı diyebiliriz. Konuyla ilgili olarak röpotaj veren Oppo 5G satış müdürü, 2020 yılında 420 doların üzerinde fiyatlandırılan tüm akıllı telefon modellerinin 5G özellikli olacağını belirtti.
    Röportajda Oppo Ar-Ge ekibinin 5G destekli bulut oyunlar, çok katılımlı HD video görüşmeleri ve bulut depolama çözümleri üzerinde çalıştığı da ifade ediliyor. Tıpkı 4G gibi, 5G destekli telefonların maliyetinin önümüzdeki birkaç yıl içinde istikrarlı bir şekilde düşeceği ve bu yeni mobil ağ teknolojisinin alt ve orta segment cihazlara geleceği de röportajın dikkat çeken diğer kısımları.

    https://www.gsmarena.com/oppo_will_offer_5g_on_all_phones_above_420_in_2020-news-39382.php Yorum Yaz
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