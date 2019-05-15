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Dünyanın ilk teleskopik kontak lensi geliştirildi

Araştırmacıların geliştirdiği teleskopik kontak lens sayesinde merkezi görme yetisinde sıkıntı yaşayan kullanıcılar 2.8 kat daha yakın görüntülerle bu kaybı telafi edebilecek.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Teleskopik veya optik yakınlaştırma kavramını son dönemde daha çok akıllı telefon sektöründe duyuyoruz. Sensörün daha uzaktaki nesnelere yakınlaşarak kayıpsız bir şekilde görüntü elde ettiği optik yakınlaştırma teknolojisi şimdi kontak lenslere geldi.

Gözün içerisinde yakınlaştırma

İsveç Federal Teknoloji Enstitüsü dünyada ilk kez teleskopik kontak lens geliştirdiğini duyurdu. Yakınlaştırma lens içerisinde bulunan alüminyum mini aynalar ile yapılıyor. Bu aynalar merkezdeki halkanın etrafına yerleştirilmiş.

Ayrıca Bkz. "Lenovo dünyanın ilk katlanabilir dizüstü konseptini duyurdu"

Elbette sürekli bir yakınlaştırma durumu söz konusu değil. Ekip yakınlaştırma işini bir tetikleyici mekanizmaya bağlamış. Bu mekanizma özel olarak geliştirilmiş elektronik bir gözlüğe entegre edilmiş. Kullanıcı sol gözünü kırptığı zaman gözlük polarize moda geçiyor ve ışığı aynalara yansıtıyor. Sağ gözünü kırptığı zaman ise normal moda geçiyor.

Nesneleri 2.8 kat yakınlaştırabilen kontak lens daha çok merkezi görme yetisini kısmen kaybetmiş insanlar için kullanılacak. Normalde bunun tedavisi ameliyat veya opera gözlüğü denilen büyük gözlüklerle oluyordu. Gözün beyaz kısmını kaplayacak şekilde geliştirilen lensler bu açıdan biraz daha büyük. Ayrıca minik hava kanalları ile gözün daha fazla oksijen alması da sağlanıyor.

Araştırma ekibi hali hazırda bilgisayar kontrollü testler yapıyor ve yakın zamanda insan üzerinde denemeler başlayacak. Görme kabiliyetini istendiği oranda iyileştirirse tıpta önemli bir adım olacağı düşünülüyor.

 

https://www.physics-astronomy.org/2019/05/worlds-first-telescopic-lens-capable-of.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 hf.
karı kız kesmemiz kolaylaşacak teşekkürler teknoloji
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Tensi 3 hf.
Demek ki 6" ekrani 10" olarak gorecegiz. Eger odaklama sorunu olmazsa ben hemen alirim. Katlanir telefon sacmaliklarindansa boyle bir urun cok daha kullanisli olur. Ayrica kitap vb okurken de cok kullanisli olur. El isciligi gerektiren konularda, tamir islerinde zorlananlari cok ama cok rahat ettirir.
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Tommy Shelby 3 hf.
Güzelmiş
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OverClocK1ng 3 hf.
"Kullanıcı sol gözünü kırptığı zaman gözlük polarize moda geçiyor ve ışığı aynalara yansıtıyor. Sağ gözünü kırptığı zaman ise normal moda geçiyor."
Normal insan ihtiyacı olan 2 gözünü birden kırparsa peki?
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sis651 3 hf. OverClocK1ng
O kadarını düşünmüş olmaları lazım, yoksa göz krptıkça sürekli çalışacak mekanizma aşınarak bozulur. Göz kapalı belli bir süre geçince zoom yapma gibi bir fonksiyon vardır belki. Gerç kendi gözümüzle düşününce tam kavramıyor da olabiliriz, o hastaların farklı bir ihtiyacı da olabilir.
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FerdosParadise 4 hf.
007 James Bond 'da zaten vardı bu.
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