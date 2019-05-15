Dünyanın ilk teleskopik kontak lensi geliştirildi

Teleskopik veya optik yakınlaştırma kavramını son dönemde daha çok akıllı telefon sektöründe duyuyoruz. Sensörün daha uzaktaki nesnelere yakınlaşarak kayıpsız bir şekilde görüntü elde ettiği optik yakınlaştırma teknolojisi şimdi kontak lenslere geldi.

Gözün içerisinde yakınlaştırma

İsveç Federal Teknoloji Enstitüsü dünyada ilk kez teleskopik kontak lens geliştirdiğini duyurdu. Yakınlaştırma lens içerisinde bulunan alüminyum mini aynalar ile yapılıyor. Bu aynalar merkezdeki halkanın etrafına yerleştirilmiş.

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Elbette sürekli bir yakınlaştırma durumu söz konusu değil. Ekip yakınlaştırma işini bir tetikleyici mekanizmaya bağlamış. Bu mekanizma özel olarak geliştirilmiş elektronik bir gözlüğe entegre edilmiş. Kullanıcı sol gözünü kırptığı zaman gözlük polarize moda geçiyor ve ışığı aynalara yansıtıyor. Sağ gözünü kırptığı zaman ise normal moda geçiyor.

Nesneleri 2.8 kat yakınlaştırabilen kontak lens daha çok merkezi görme yetisini kısmen kaybetmiş insanlar için kullanılacak. Normalde bunun tedavisi ameliyat veya opera gözlüğü denilen büyük gözlüklerle oluyordu. Gözün beyaz kısmını kaplayacak şekilde geliştirilen lensler bu açıdan biraz daha büyük. Ayrıca minik hava kanalları ile gözün daha fazla oksijen alması da sağlanıyor.

Araştırma ekibi hali hazırda bilgisayar kontrollü testler yapıyor ve yakın zamanda insan üzerinde denemeler başlayacak. Görme kabiliyetini istendiği oranda iyileştirirse tıpta önemli bir adım olacağı düşünülüyor.