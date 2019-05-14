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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo dünyanın ilk katlanabilir dizüstü konseptini duyurdu

Katlanabilir akıllı telefon ve akıllı bileklik derken şimdi de katlanabilir dizüstü bilgisayar konsepti tanıtıldı. Lenovo bilgisayar sektörüne bu konsepti yaymakta kararlı.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Katlanabilir ekran deyimini son dönemde akıllı telefon pazarında sıkça duyuyoruz. Tablet boyutlarındayken katlandığında bir akıllı telefona dönüşen bu konsept bu yıl kendisine yaygın bir kullanım alanı bulacak. Lenovo ise konuya farklı bir açıdan yaklaşmış.

Katlanabilir ThinkPad

Firmanın teknolojilerini sergilediği Accelerate 2019 fuarında en dikkat çeken ürün katlanabilir ekranlı dizüstü modeli oldu. ThinkPad X1 serisine dahil olacak bu ilginç ürün daha çok taşınabilirliğe odaklanıyor.

Ayrıca Bkz. "Dayanıklılık odaklı Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2 duyuruldu"

Katlanabilir ThinkPad aslında ikisi bir arada tarzındaki Windows tablet modelini temel alıyor. 13.3 inçlik dokunmatik OLED ekran kapanıyor ve kolunuzun altına alarak istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Bu haldeyken boyutu 9.6 inç oluyor. İster tam açarak klavyesi ile isterseniz de 90 derece açarak iki ekran gibi kullanmanız mümkün.

Lenovo bir süredir çift ekranlı dizüstü bilgisayarlar konusunda yatırımlar yapıyordu ve birkaç örnek de piyasaya sürmüştü. Katlanabilir dizüstü modeli bunun bir adım ilerisi oldu. 2K çözünürlükte LG OLED panel kullanan konsept Intel işlemciden güç alıyor.

Stereo hoparlör, ekran kalemi, kızıl ötesi web kamera, USB C girişleri gibi özellikleri olan katlanabilir dizüstü modelinin kutusundan Bluetooth klavye de çıkıyor. Klavye katlanamadığı için haliyle boyutları biraz daha büyük kalıyor. Cihaz 8-10 saat arasında kullanım süresi sunabiliyor.

Henüz Lenovo katlanabilir konseptinin ne zaman piyasaya çıkacağı henüz bilinmiyor ancak firma 2020 yılını işaret ediyor. Donanım tarafında az çok bazı şeyler belirginleşse de yazılım tarafında alınacak çok yol var. Windows 10 şimdilik katlanabilir ekranlarda kullanılabilecek tarzda özelleştirilmiş bir ara yüz sunmuyor. Muhtemelen bir sonraki büyük güncellemede bu gerçekleşebilir.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/05/lenovo-foldable-thinkpad-first-impressions/ Yorum Yaz
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smart1978 4 hf. en beğenilen
Bazi editorler haberdeki cihazi rahat rahat kullanmakta iste :

Turkiye'dekiler anca haberin haberini yapar pardon tercume isi
...
Bazi editorler haberdeki cihazi rahat rahat kullanmakta iste :Turkiye'dekiler anca haberin haberini yapar pardon tercume isi......
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khytr89 4 hf.
Dizüstü pcler ortaya çıktığından beri katlanıyor zaten...
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Jowiyaga 4 hf.
Dizüstüler zaten katlanmıyor muydu ?
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terimer 4 hf.
Ben asil katlanabilir Televizyonlari bekliyorum. Mesela otobuste giderken acip 55" olarak favori dizilerimi izlemek istiyorum. Inecegim zaman da 256'ya katlayip cebime koyacagim
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Kayrabey 4 hf.
Ekranın da ghost screen sorunu çıkar kesin :D
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DH Misafiri 4 hf.
2020 de 20.000 tl ye türkiyede alabilirsen o bilgisarayı bi tane de ben sana alıcam.
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Virtual Reality 4 hf.
2020 de Türkiye fiyatı 20.000TL
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khytr89 4 hf.
Dizüstü pcler ortaya çıktığından beri katlanıyor zaten...
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smart1978 4 hf. en beğenilen
Bazi editorler haberdeki cihazi rahat rahat kullanmakta iste :

Turkiye'dekiler anca haberin haberini yapar pardon tercume isi
...
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