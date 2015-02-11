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Dünyanın insansız hava araçları ile hazırlanan ilk eğlence etkinliği sonbaharda yapılıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın insansız hava araçları ile hazırlanan ilk eğlence etkinliği sonbaharda yapılıyor
Fiyatlarının çok daha alınabilir seviyeye gelmesi ve kontrol edilmelerinin kolaylaşması ile dünya genelinde milyonlarca insan tarafından kullanılan insansız hava araçları, bu sonbaharda düzenlenecek AIR şovu ile eğlence sektörüne de aktif olarak giriş yapıyor.
2015'in sonbahar aylarında Hollanda'nın Amsterdam şehrinde bulunan "Amsterdam Arena" stadyumunda düzenlenecek olan dünyanın insansız hava araçları ile hazırlanan ilk eğlence etkinliği AIR, belirtildiği kadarıyla birçok lazer, müzik ve projektör destekli ışık oyunlarının birleşimiyle merkezde toplanan birden fazla insansız hava aracı ile gerçekleştirilecek. Organizasyonu üstlenen ekibin açıklamasına göre üç boyutlu benzersiz bir deneyim vaat eden AIR etkinliği, eğlence sektörünü yeni bir aşamaya taşıyacak ve tahmin edebileceğiniz üzere teknolojinin insan ile ortaklığının yapabildiklerini gözler önüne serecek.
AIR etkinliği hakkında hazırlanan konsept tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://air2015.nl/ Yorum Yaz
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emir kustirika 4 yıl
o şimdilik olmazda bütün dronların konturolünü hacker ın biri elegeçiriyomuş dronlar gösteri yapmadan uçup gidiyomuş :DDDD
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doctor_bey 4 yıl emir kustirika
emir kustirika
o şimdilik olmazda bütün dronların konturolünü hacker ın biri elegeçiriyomuş dronlar gösteri yapmadan uçup gidiyomuş :DDDD

Ya da pervaneleriyle insanları biçiyormuş falan
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DH Misafiri 4 yıl
Gösterinin sonunda dronlar silahlarını çıkartıp kalabalığı tarıyormuş işte sana bilim kurgu D yaşasın dronların yükselişi D
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Gece772 4 yıl
İyi fikir
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