Dünyanın insansız hava araçları ile hazırlanan ilk eğlence etkinliği sonbaharda yapılıyor

Fiyatlarının çok daha alınabilir seviyeye gelmesi ve kontrol edilmelerinin kolaylaşması ile dünya genelinde milyonlarca insan tarafından kullanılan insansız hava araçları, bu sonbaharda düzenlenecek AIR şovu ile eğlence sektörüne de aktif olarak giriş yapıyor.

2015'in sonbahar aylarında Hollanda'nın Amsterdam şehrinde bulunan "Amsterdam Arena" stadyumunda düzenlenecek olan dünyanın insansız hava araçları ile hazırlanan ilk eğlence etkinliği AIR, belirtildiği kadarıyla birçok lazer, müzik ve projektör destekli ışık oyunlarının birleşimiyle merkezde toplanan birden fazla insansız hava aracı ile gerçekleştirilecek. Organizasyonu üstlenen ekibin açıklamasına göre üç boyutlu benzersiz bir deneyim vaat eden AIR etkinliği, eğlence sektörünü yeni bir aşamaya taşıyacak ve tahmin edebileceğiniz üzere teknolojinin insan ile ortaklığının yapabildiklerini gözler önüne serecek.

AIR etkinliği hakkında hazırlanan konsept tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://air2015.nl/