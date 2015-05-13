Dünyanın mobil odaklı yüzey seçmeyen ilk giriş aygıtı: Phree"

Dokunmatik ekranların hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde, yüksek verimlilik için stylus kalem kullanan ve bu şekilde daha rahat eden birçok kişi bulunuyor. Ancak stylus kalemlerin de ekran yüzeyi ile sınırlı bir kulanım yapısı oluyor ve OTM Technologies firmasının en son ürünü Phree bu süreci aşmak adına bağış platformu Kickstarter'da destek arıyor.

Dış görünüş itibarile standart stylus kalemleri andıran Phree, esas farkını hemen hemen bütün yüzeylerde çalışabiliyor olmasıyla koyuyor. Yani sadece dokunmatik ekranlar değil, standart masa, buzdolabı, koltuk ya da otomobil konsolu gibi ilginç noktalarda aktif olarak kullanılabilen ürün, bunu barındırdığı 3D lazer algılama teknolojisi (2000 dpi) üzerinden yerine getiriyor. Bu noktada mobil cihazlarla Bluetooth teknolojisi üzerinden bağlantı kuran Phree, yazılan / çizilen herşeyi dijital ortama aktarabiliyor.

Üzerinde ufak bir OLED dokunmatik ekran yer alan ve buradan hızlı olarak mesaj gönderebilen ya da e-posta yazılmasına imkan tanıyan gelişmiş ürün, bünyesinde yer alan mikrofon ile ufak hoparlör sayesinde telefon görüşmesi yapılmasına dahi izin veriyor. Gücünü şarj edilebilir bataryasından alan Phree, Office, OneNote, EverNote, Acrobat ve Google Handwriting gibi uygulamalarla da aktif olarak kullanılabiliyor. Kalem ayrıca kişilerin yazım tarzını algılayarak ekstra bir güvelik süreci de ortaya koyabiliyor.

Son dönemde Kickstarter'ın gördüğü en gelişmiş girdi cihazlar arasında yer alan Phree, konan 100,000$ hedefin 68,000$'lık bölümünü toplamış durumda. Yapılacak en az 128$ bağış ile elde edilebilen gelişmiş ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1958554063/phree-make-the-world-your-paper