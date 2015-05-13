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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın mobil odaklı yüzey seçmeyen ilk giriş aygıtı: Phree"

4 yıl
2,5b
1
5
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın mobil odaklı yüzey seçmeyen ilk giriş aygıtı: Phree
 
Dokunmatik ekranların hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde, yüksek verimlilik için stylus kalem kullanan ve bu şekilde daha rahat eden birçok kişi bulunuyor. Ancak stylus kalemlerin de ekran yüzeyi ile sınırlı bir kulanım yapısı oluyor ve OTM Technologies firmasının en son ürünü Phree bu süreci aşmak adına bağış platformu Kickstarter'da destek arıyor.
Dış görünüş itibarile standart stylus kalemleri andıran Phree, esas farkını hemen hemen bütün yüzeylerde çalışabiliyor olmasıyla koyuyor. Yani sadece dokunmatik ekranlar değil, standart masa, buzdolabı, koltuk ya da otomobil konsolu gibi ilginç noktalarda aktif olarak kullanılabilen ürün, bunu barındırdığı 3D lazer algılama teknolojisi (2000 dpi) üzerinden yerine getiriyor. Bu noktada mobil cihazlarla Bluetooth teknolojisi üzerinden bağlantı kuran Phree, yazılan / çizilen herşeyi dijital ortama aktarabiliyor.
Üzerinde ufak bir OLED dokunmatik ekran yer alan ve buradan hızlı olarak mesaj gönderebilen ya da e-posta yazılmasına imkan tanıyan gelişmiş ürün, bünyesinde yer alan mikrofon ile ufak hoparlör sayesinde telefon görüşmesi yapılmasına dahi izin veriyor. Gücünü şarj edilebilir bataryasından alan Phree, Office, OneNote, EverNote, Acrobat ve Google Handwriting gibi uygulamalarla da aktif olarak kullanılabiliyor. Kalem ayrıca kişilerin yazım tarzını algılayarak ekstra bir güvelik süreci de ortaya koyabiliyor.
Son dönemde Kickstarter'ın gördüğü en gelişmiş girdi cihazlar arasında yer alan Phree, konan 100,000$ hedefin 68,000$'lık bölümünü toplamış durumda. Yapılacak en az 128$ bağış ile elde edilebilen gelişmiş ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Dünyanın mobil odaklı yüzey seçmeyen ilk giriş aygıtı: Phree
 

https://www.kickstarter.com/projects/1958554063/phree-make-the-world-your-paper Yorum Yaz
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ALBAY 4 yıl en beğenilen
Harika bir düşünce ama aklıma takılan birşey var. Diyelim herhangi birşey çiziyorsunuz. Tam çizimin ortasında biri geldi yanınıza dönüp ona baktınız. O esnada elinizi hareket ettirdiniz diyelim. O zaman nerde kaldığımızı nasıl anlıycaz?
Harika bir düşünce ama aklıma takılan birşey var. Diyelim herhangi birşey çiziyorsunuz. Tam çizimin ortasında biri geldi yanınıza dönüp ona baktınız. O esnada ...
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mehmet4006 4 yıl
Başarılı tutar gibi
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beter.böcek 4 yıl
Guzel guzel
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Infinitum 4 yıl
ALBAY
Harika bir düşünce ama aklıma takılan birşey var. Diyelim herhangi birşey çiziyorsunuz. Tam çizimin ortasında biri geldi yanınıza dönüp ona baktınız. O esnada elinizi hareket ettirdiniz diyelim. O zaman nerde kaldığımızı nasıl anlıycaz?

Hocam imlecin yeri değişmiyor olabilir. Kalemi kaldırdığınız noktadan tekrar çizebilirsiniz. Eğer böyleyse bulunduğunuz yerden başka yere gitseniz bile sorun olmaz. Fare ile aynı mantıkta çalışıyor.
Elinizdeki optik fareleri kalem gibi tutulabilir hale getirsek buna benzer bir cihaz sahibi oluruz.
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ALBAY 4 yıl en beğenilen
Harika bir düşünce ama aklıma takılan birşey var. Diyelim herhangi birşey çiziyorsunuz. Tam çizimin ortasında biri geldi yanınıza dönüp ona baktınız. O esnada elinizi hareket ettirdiniz diyelim. O zaman nerde kaldığımızı nasıl anlıycaz?
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Gandalf81 4 yıl
Güzel olmuş.
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