Dünyanın en güçlü 11-inç oyuncu notebook'u Alienware M11x, Türkiye'de satışa sunuluyor

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Dell bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikle ürün gamındaki en yeni ürünleri, basın mensuplarına tanıttı. Dell Tüketiciden Sorumlu Ülke Müdürü Gülfem Çakmakçı ve Dell Global Ürün Pazarlama'dan META Bölge Sorumlusu Pearce Clunes'in katıldığı toplantı kapsamında Alienware M11x, Adamo XPS, Mini 10v, Studio 17 ve Inspiron One 19 tanıtıldı.

Alienware M11x bilindiği gibi dünyanın en güçlü 11.6-inç dizüstü bilgisayarı olarak lanse ediliyor. Intel'in Core 2 Duo SU7300 işlemcisinden güç alan Alienware M11x, ekran kartı olarak Nvidia'nın GeForce GT335M çözümü kullanılıyor ve Dell'in iddiasına göre bu sistem, Crysis'i ortalama 36.5 kare/saniye performansında oynatabiliyor.

Dikkat çekici Alienware tasarımına ve yine bir Alienware dizaynı olan özel ışıklandırmaya sahip M11x, oyun heyecanımı 11.6-inç ekranın üzerine çıkartmak istiyorum diyenler için HDMI, DisplayPort ve VGA çıkışlarını da üzerinde barındırıyor. 3DMark 2006'dan 6100 puanın üzerinde skor alan M11x, 3 saate kadar tam performans oyun oynatabiliyor.

Fiyat bilgisi paylaşmayan Dell Türkiye, Alienware M11x'in 10 gün içerisinde önde gelen zincir mağazalardan biri ile Türkiye'de yaygın satışa sunulacağını açıkladı.



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