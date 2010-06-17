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Dünyanın en güçlü 11-inç oyuncu notebook'u Alienware M11x, Türkiye'de satışa sunuluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
24,1b
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31
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en güçlü 11-inç oyuncu notebook'u Alienware M11x, Türkiye'de satışa sunuluyor
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Dell bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikle ürün gamındaki en yeni ürünleri, basın mensuplarına tanıttı. Dell Tüketiciden Sorumlu Ülke Müdürü Gülfem Çakmakçı ve Dell Global Ürün Pazarlama'dan META Bölge Sorumlusu Pearce Clunes'in katıldığı toplantı kapsamında Alienware M11x, Adamo XPS, Mini 10v, Studio 17 ve Inspiron One 19 tanıtıldı.

Alienware M11x bilindiği gibi dünyanın en güçlü 11.6-inç dizüstü bilgisayarı olarak lanse ediliyor. Intel'in Core 2 Duo SU7300 işlemcisinden güç alan Alienware M11x, ekran kartı olarak Nvidia'nın GeForce GT335M çözümü kullanılıyor ve Dell'in iddiasına göre bu sistem, Crysis'i ortalama 36.5 kare/saniye performansında oynatabiliyor.

Dikkat çekici Alienware tasarımına ve yine bir Alienware dizaynı olan özel ışıklandırmaya sahip M11x, oyun heyecanımı 11.6-inç ekranın üzerine çıkartmak istiyorum diyenler için HDMI, DisplayPort ve VGA çıkışlarını da üzerinde barındırıyor. 3DMark 2006'dan 6100 puanın üzerinde skor alan M11x, 3 saate kadar tam performans oyun oynatabiliyor.

Fiyat bilgisi paylaşmayan Dell Türkiye, Alienware M11x'in 10 gün içerisinde önde gelen zincir mağazalardan biri ile Türkiye'de yaygın satışa sunulacağını açıkladı.

Dünyanın en güçlü 11-inç oyuncu notebook'u Alienware M11x, Türkiye'de satışa sunuluyor
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Dünyanın en güçlü 11-inç oyuncu notebook'u Alienware M11x, Türkiye'de satışa sunuluyor
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1 Avatar
Elmeti 9 yıl
Amerika'da 800$ olan şey nasıl 5000TL olacak şaşıyorum arkadaşlara.
Ayrıca birşey soracağım:Amerika'da bunların arkasına lazerle isim yazılabiliyor ve içindeki parçalar değiştirilebiliyor.Acaba Türkiye'de de böyle bir imkan olacak mı??
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masterm1nd 9 yıl

Elmeti

Amerika'da 800$ olan şey nasıl 5000TL olacak şaşıyorum arkadaşlara.
Ayrıca birşey soracağım:Amerika'da bunların arkasına lazerle isim yazılabiliyor ve içindeki parçalar değiştirilebiliyor.Acaba Türkiye'de de böyle bir imkan olacak mı??


Hiç sanmıyorum
Aslında o isim yazdırma işi çok güzel üstüne bir de alienware alfabesiyle yazıyorlar galiba
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BekirHan 9 yıl
Zaten satılıyor bu ürün sipariş sistemi ile Türkiye' de hatta www.dellbilgisayar.com olması lazım site. Fakat kendi sitesindeki 799$ lık liste fiyatını 1600$ civarına şişirerek derinden bir OHA!!! demenize sebep olurcasına satıyor :) Temennimiz satılacak adı belirsiz "zincir mağaza" da fiyatının daha bebek maması :) tadında olması. Ayrıca Dell bu modele bir revizyon yapacaktı USB 3.0 desteği ve batarya iyileştirmesini kapsayan, ne oldu acaba ?
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kittyhunter 9 yıl
Ne hikmetse Türkiye'ye gelirken fiyatı birden bire 2,5 katı artıvermiş. müşterileri enayi yerine koymayı çok seviyorlar anlaşılan. 2500-3000 lira arası bir fiyatı var, bu fiyata gidip üst düzey bir dizüstü alınabilir.
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gageracer 9 yıl
bu ürün 5000 tl ve üstü olacaksa bence 15 inc lik mac book pro almak daha mantıklı i7 işlemcilisine 5000 tl gibi bir fiyat olduğu bilgisini aldım izmir de.
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Offchu! 9 yıl

gageracer

bu ürün 5000 tl ve üstü olacaksa bence 15 inc lik mac book pro almak daha mantıklı i7 işlemcilisine 5000 tl gibi bir fiyat olduğu bilgisini aldım izmir de.


Abi ben öğrenci adamım bu kadar para verirsem vicdan azabı çekerim valla
araba alırım onun yerine neyime yetmeyecek asus n61ja al paşa paşa kullan
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quzman 9 yıl
Hatta şu özelliklere sahip masaüstü bilgisayarı :
• Intel® Core™ i7 işlemci 960 (3.20 GHz, Turbo Boost ile 3.46 GHz, 8MB)
• 6 GB 1333 MHz DDR3 bellek • 640 GB 7200 RPM sabit disk • 1.8 GB Nvidia
GeForce GTX260 harici ekran kartı • 6X Blu-ray Combo (Blu-ray okuyucu, DVD, CD
okuyucu/yazıcı) optik sürücü • Alienware OptX AW2210 2 ms 21,5” Full HD LCD
monitör • Windows 7 Home Premium 64 Bit İngilizce işletim sistemi
• 2 yıl yerinde destek hizmeti
Fiyat ise sadece 6000 TL :D
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Lordinarius 9 yıl
tasarımı neden eski laptoplara benziyor bilerekmi yapmışlar acaba
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quzman 9 yıl
Alienware şu an Bestbuy'da satılıyor zaten ama hem çeşit az hem fiyat uçuk ...
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mehmetgirgin 9 yıl
kullanan varmı
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4hm3t.# 9 yıl
Şækil duruyor.
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GöKHaN 35 9 yıl
Klavye ışıklandırması güzel olmuş.
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Batuist 9 yıl
ufak ama kalın bir sistem...
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leech 9 yıl

Batuist

ufak ama kalın bir sistem...


Evet, işlevide güzel
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fx57 9 yıl
@acbold, sadece M11x değil, diğer Alienware ürünleri de raflardaki yerini alacak buna masaüstü sistemler de dahil.
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masterm1nd 9 yıl
Çok iyi oldu bu, bir sonraki bilgisayarım bir Alienware olabilir
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acbold 9 yıl

fx57

@acbold, sadece M11x değil, diğer Alienware ürünleri de raflardaki yerini alacak buna masaüstü sistemler de dahil.


bilgilendirme için teşekkürler. leptop almayı biraz daha erteliyim o zaman :)
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acbold 9 yıl
100 tane alienware leptop üretildi hiçbiri gelmedi.şimdi 11" mi geliyor.diğerleri nerede acaba :S
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