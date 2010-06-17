Dünyanın en güçlü 11-inç oyuncu notebook'u Alienware M11x, Türkiye'de satışa sunuluyor

Dell bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikle ürün gamındaki en yeni ürünleri, basın mensuplarına tanıttı. Dell Tüketiciden Sorumlu Ülke Müdürü Gülfem Çakmakçı ve Dell Global Ürün Pazarlama'dan META Bölge Sorumlusu Pearce Clunes'in katıldığı toplantı kapsamında Alienware M11x, Adamo XPS, Mini 10v, Studio 17 ve Inspiron One 19 tanıtıldı.
Alienware M11x bilindiği gibi dünyanın en güçlü 11.6-inç dizüstü bilgisayarı olarak lanse ediliyor. Intel'in Core 2 Duo SU7300 işlemcisinden güç alan Alienware M11x, ekran kartı olarak Nvidia'nın GeForce GT335M çözümü kullanılıyor ve Dell'in iddiasına göre bu sistem, Crysis'i ortalama 36.5 kare/saniye performansında oynatabiliyor.
Dikkat çekici Alienware tasarımına ve yine bir Alienware dizaynı olan özel ışıklandırmaya sahip M11x, oyun heyecanımı 11.6-inç ekranın üzerine çıkartmak istiyorum diyenler için HDMI, DisplayPort ve VGA çıkışlarını da üzerinde barındırıyor. 3DMark 2006'dan 6100 puanın üzerinde skor alan M11x, 3 saate kadar tam performans oyun oynatabiliyor.
Fiyat bilgisi paylaşmayan Dell Türkiye, Alienware M11x'in 10 gün içerisinde önde gelen zincir mağazalardan biri ile Türkiye'de yaygın satışa sunulacağını açıkladı.
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Ayrıca birşey soracağım:Amerika'da bunların arkasına lazerle isim yazılabiliyor ve içindeki parçalar değiştirilebiliyor.Acaba Türkiye'de de böyle bir imkan olacak mı??
Hiç sanmıyorum Aslında o isim yazdırma işi çok güzel üstüne bir de alienware alfabesiyle yazıyorlar galiba
Abi ben öğrenci adamım bu kadar para verirsem vicdan azabı çekerim valla araba alırım onun yerine neyime yetmeyecek asus n61ja al paşa paşa kullan
• Intel® Core™ i7 işlemci 960 (3.20 GHz, Turbo Boost ile 3.46 GHz, 8MB)
• 6 GB 1333 MHz DDR3 bellek • 640 GB 7200 RPM sabit disk • 1.8 GB Nvidia
GeForce GTX260 harici ekran kartı • 6X Blu-ray Combo (Blu-ray okuyucu, DVD, CD
okuyucu/yazıcı) optik sürücü • Alienware OptX AW2210 2 ms 21,5” Full HD LCD
monitör • Windows 7 Home Premium 64 Bit İngilizce işletim sistemi
• 2 yıl yerinde destek hizmeti
Fiyat ise sadece 6000 TL :D
Evet, işlevide güzel
bilgilendirme için teşekkürler. leptop almayı biraz daha erteliyim o zaman :)