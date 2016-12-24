Dünya'ya çok da uzak olmayan devasa bir galaksi kümesi bulundu

Dünyanın dört bir yanından gök bilimcilerinden oluşan bir grup bilim insanı, geçtiğimiz günlerde yeni bir galaksi kümesi keşfetti. Söz konusu uzay olduğunda yeni bir şeyler bulmak pek şaşırtıcı olmasa da, yeni bulunan bu galaksi kümesi gök bilimcileri şaşırtmayı başardı. Zira Vela süper kümesi adı verilen bu yeni galaksi kümesi, uzaydaki mesafelere göre değerlendirildiğinde Dünya'ya oldukça yakın.

Üstelik gök bilimcilere göre Vela süper kümesi, bilinen evrendeki en büyük yapı olabilir. Süper küme sınıfına giren Vela galaksi kümesi boydan boya 370 milyon ışık yılı uzunluğunda. Devasa büyüklükteki bu yapının bugüne kadar gözlemlenememesinin nedeni ise Samanyolu'nda bulunan büyük gaz ve toz bulutlarının Vela'ya görüş alanını kapatıyor olması.

Yeni bulunan bu galaksi kümesi hakkında konuşan gök bilimci Matthew Colless; yeni bulunan bu galaksi kümesinin evrende bulunan en büyük kümelerden biri olduğunu ve bizim galaksimiz etrafındaki en büyük yapı olduğunu belirtti.

10 yılı aşkın süredir bu bölgeyi incelemekte olan gök bilimci Renée Kraan-Korteweg ise bu kadar büyük bir yapının böyle sürpriz bir şekilde ortaya çıkmasına inanamadığını ifade etti.

Vela süper kümesinin keşfedilmesi kendi galaksimizin davranışlarını anlama yolunda önemli katkılar sağlayabilir. Samanyolu, etrafında bulunan diğer galaksiler ve galaksi kümeleri göz önüne alınarak incelendiğinde bugüne kadar hep bilim insanlarının beklediğinden farklı davranışlar sergiliyordu. Vela'nın keşfi bu tutarsızlıklarının sebebini açıklayabilir.

http://bgr.com/2016/12/22/biggest-object-in-the-universe/