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Dünya'ya çok da uzak olmayan devasa bir galaksi kümesi bulundu

Gök bilimciler, Dünya'ya çok da uzak olmayan bir bölgede yeni bir galaksi kümesi keşfetti. Üstelik bu galaksi kümesinin bilinen evrendeki en büyük yapılardan biri olduğu söyleniyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Dünyanın dört bir yanından gök bilimcilerinden oluşan bir grup bilim insanı, geçtiğimiz günlerde yeni bir galaksi kümesi keşfetti. Söz konusu uzay olduğunda yeni bir şeyler bulmak pek şaşırtıcı olmasa da, yeni bulunan bu galaksi kümesi gök bilimcileri şaşırtmayı başardı. Zira Vela süper kümesi adı verilen bu yeni galaksi kümesi, uzaydaki mesafelere göre değerlendirildiğinde Dünya'ya oldukça yakın.
Üstelik gök bilimcilere göre Vela süper kümesi, bilinen evrendeki en büyük yapı olabilir. Süper küme sınıfına giren Vela galaksi kümesi boydan boya 370 milyon ışık yılı uzunluğunda. Devasa büyüklükteki bu yapının bugüne kadar gözlemlenememesinin nedeni ise Samanyolu'nda bulunan büyük gaz ve toz bulutlarının Vela'ya görüş alanını kapatıyor olması.
Yeni bulunan bu galaksi kümesi hakkında konuşan gök bilimci Matthew Colless; yeni bulunan bu galaksi kümesinin evrende bulunan en büyük kümelerden biri olduğunu ve bizim galaksimiz etrafındaki en büyük yapı olduğunu belirtti.
10 yılı aşkın süredir bu bölgeyi incelemekte olan gök bilimci Renée Kraan-Korteweg ise bu kadar büyük bir yapının böyle sürpriz bir şekilde ortaya çıkmasına inanamadığını ifade etti.
Vela süper kümesinin keşfedilmesi kendi galaksimizin davranışlarını anlama yolunda önemli katkılar sağlayabilir. Samanyolu, etrafında bulunan diğer galaksiler ve galaksi kümeleri göz önüne alınarak incelendiğinde bugüne kadar hep bilim insanlarının beklediğinden farklı davranışlar sergiliyordu. Vela'nın keşfi bu tutarsızlıklarının sebebini açıklayabilir.

http://bgr.com/2016/12/22/biggest-object-in-the-universe/ Yorum Yaz
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Mehmet_Ali61 2 yıl en beğenilen
Biz nerdeyiz olum hani yakındık
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oray 2 yıl
uzaklık tabi biraz göreceli :)
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selahattın ısık 2 yıl
Galaksilerden bahsediyirsaniz dunyaya olan uzakliginidan ziyade bulundugujuz samanyolu galaksisine olan uzakligini ifade etseniz daha dogru olurdur..
Galaksilerden bahsediyirsaniz dunyaya olan uzakliginidan ziyade bulundugujuz samanyolu galaksisine olan uzakligini ifade etseniz daha dogru olurdur..
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 2 yıl
Hala Allaha İnanmayanlara Allah Akıl versin uzayın sonsuzluğunu kabul ediyorlar Ama Allahı kabul etmiyorlar niye mantıklı değil o zaman uzay nasıl sonsuz uzayın sonunu düşün e ondan sonrası arkası akıl yine almıo uzay sonsuz o zaman e Allah Allahı mantıklı bulmuyormuş dünyada gerçek ateist yoktur ateist olduğunu zanneden vardır ama vay onların haline
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V4LKyR 2 yıl
Hyperspace'e atlamadan olmaz bu iş.
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FerdosParadise 2 yıl
Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.ENBİYA-16
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pranis 2 yıl
Hayal edemeyeceğiniz kadar büyük samanyolu galaksisi ve o galaksiden milyarlarca varken, derde bak; kanının saçının teli gözüküyor....
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edd121 2 yıl
andromeda mı döver vela mı ?
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aktorun 2 yıl edd121
edd121

andromeda mı döver vela mı ?

Andromeda, Samanyolu gibi bir galaksi. Samanyolundan buyuk.


Vela ise superkume. Icerisinde 10 larca (muhtemelen yuzlerce) galaksi var
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Barni Moloztaş 2 yıl
Milenyum falcon yok ki gidelim
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halitozbasli 2 yıl
Bundan çok değil 100 yıl önce insan motorlu bir taşıtla uçarmı uçamaz mı o tartışılıyordu. Şimdi gelinen noktada marsa ne zaman koloni kurarız tartışılıyor ki yaşım 40 muhtemelen ben görürüm. 100 yıl önce tüm insan oğlunun sahip olduğu bilgi birikimi 2ye katlanıyordu şimdi 36 saat birmi neymiş... Kısaca bu kadar bilgiye ve açık bilgi paylaşımına yakın zaman seyahatin daha kolay yolları keşfedileceğine dair umudum giderek artıyor. Muhtemelen benim torunlar ışınlanma yada warp drive ile seyahat etmeye kabil araçlar görecek veya binebilecek. Tabi o zaman kadar insan oğlu birbirini yok etmezse.
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Morphinz 2 yıl
Hep böyle bir meslek istemişimdir.
Düşünsenize akşam işe gidiyorsunuz.. Ve tek işiniz Evreni incelemek...
Her gün yeni bir büyülü görüntü ve insana şaşkınlık veren görüntü ile karşılaşmak...
Fazla para kazanamıyolar ama dünyadaki en şanslı insanlar..
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Torlak Kemal 2 yıl
Google'a sordum. "800 milyon ışık yılı ötede, hiç heveslenme" dedi.
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LORDTEK 2 yıl
Haber kaynağına baktım, Dünya'ya uzaklığından bahsedilmiyor. Editör bu konulara biraz uzak galiba. Diğer arkadaşların da bahsettiği gibi Samanyolu galaksimize yakın denmeliydi. Büyüklüğünden (370 milyon ışık yılı) hiç bahsedilmemiş. İşte haber yapılmış oldu azıcık çeviri ile...
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dünya, astronomi ve
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