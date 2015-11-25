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Düşürülen Rus uçağında suçlu aslında kim?

F16’lar tarafından düşürülen Rus savaş uçağı SU-24 aslında suçsuz muydu? Sınır ihlali yaptığı söylenen uçak aslında çok küçük bir teknolojik tutarsızlığın kurbanı olmuş olabilir mi?
3 yıl
16,1b
1
441
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Rus savaş uçağının Türk F-16’sından açılan ateş sonucu düşürülmesi, tüm dünyanın dikkatini bir anda ülkemizin üzerine çekti. Rus yetkililer bazı ekonomik ilişkileri donduran adımlar attı, Türkiye gezilerini iptal etti hatta Rusya’dan satın aldığımız doğal gazın kesileceğine dair bir çok haber yapıldı, çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Milli Savunma Bakanlığımız SU-24 savaş uçağının angajman kurallarınca düşürüldüğünü ve sınır ihlali yaptığını çeşitli dokümanlar ile paylaşırken, aynı şekilde Rus makamlar da bu iddianın aksi yönde belgeleri paylaşmayı ihmal etmedi. Her iki taraf da ortaya konan dokümanlara göre haklı olsa da ortada bir yanlışlığın olduğu çok açık. Acaba Rus savaş uçağı sahiden bizim hava sahamızı mı ihlal etmişti yoksa Rusya’nın dediği gibi Suriye hava sahasının dışına çıkmamış mıydı?
Düşürülen Rus uçağında suçlu aslında kim?

GLONASS’in hatası mı?
Rusya’nın ilk olarak 1967 yılında uçuşa başlayan sonrasında modernize edilen SU-24, ilk dijital sistemlerle donatılan Rus savaş uçağı aynı zamanda. Tüm Rus sistemlerinde olduğu gibi küresel konumlama bilgilerinin saptanması noktasında bu uçak da GLONASS uydularını kullanıyor. 2011 yılından bu yana 24 uydu ile sivil kullanıma açık olarak küresel ölçekte konumlama yapabilen GLONASS uyduları, Rusya tarafından askeri kaygılarla GPS alternatifi olarak geliştirildi.

Bugün cep telefonlarımız bile konumlama yaparken doğruluk isabetini yakalamak adına baz istasyonu verisinin yanı sıra hem GPS hem de GLONASS uydularından aldığı verileri birleştirerek bir değer sunuyor.

Rus uçağının GLONASS’e göre aldığı konum bilgisi, anlık bir sapma nedeniyle hatalı bir sonuç ortaya koymuş olabilir. Bizim askeri makamlarımızca sunulan verilerin radarlardan alınmış raporlara dayanıyor olması, doğruluk isabetini de daha yüksek kılıyor haliyle. Zaten sınır ihlalinin de saniyeler sürmesi, bu yönde bir hata olması ihtimalini de ciddi anlamda güçlendiriyor.

Kaldı ki Rusya’nın GLONASS sistemlerinin askeri kullanımda (şifrelenmiş olarak) ne kadarlık bir yanılma payı ile tespit yapabildiğini bilmiyoruz ancak sivil kullanımda bu rakam için 10 metre gibi değerlerden bahsediliyor. GPS ise askeri kullanımda (şifrelenmiş olarak) 10 santimetre (4inç) gibi bir yanılma payı ile tespit yapabiliyor.
Düşürülen Rus uçağında suçlu aslında kim?

Hangi ülkelerin kendi uydusu var?
GPS ve GLONASS benzeri uydular için aslında son dönemde bir çok ülke çeşitli atılımlar yapmış durumda. Çin hali hazırda bazılarını gönderdiği BeiDou uydusu için 2000 yılından beri çalışmalarını sürdürüyor. Projenin tamamlanma hedefi 2020. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği 5 Milyar Euro bütçeli Galileo projesinin hazırlıklarına devam ediyor. 30 uydudan oluşacak olan Galileo, 1 metre hata payı ile sivil kullanıma açık olarak konumlama yapabilecek. Galileo’nun hizmete başlama tarihi ise 2016 yılı. İlginç bir şekilde bu yönde çalışmalar yürüten bir diğer ülke ise Hindistan. IRNSS adı verilen projenin 2016’da nihayete ermesi bekleniyor. Hindistan tarafından açıklanan rakamlara göre ise 10-20 metre yanılma payı ile konum tespiti yapılabilecek.

Bu konunun muhtemelen gerçekte nasıl bir sebepten kaynaklandığını asla öğrenemeyeceğiz ancak kullanılan teknolojilerin farklılığından kaynaklı bir sapma hiç de azımsanmayacak kadar yüksek bir ihtimal gibi duruyor. Yani siz Swarm'da check-in yaparken hangi mekanda olduğunuzu tespit etmenize imkan tanıyan küresel konumlama sistemleri, yeri geldiğinde askeri tarafta iki ülkeyi savaşın eşiğine getirecek kadar stratejik bir konuma haiz olabiliyor.
Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Gelin forumda tartışalım.
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killerbow 3 yıl en beğenilen
rusya daha geçen haftalarda hazar denizinden (1400 km) nokta atışıyla suriyedeki hedefleri vurdu neyin yanılma yapından bahsediyorsunuz? rusyayı aklamaya yönelik böyle bir haberi nasıl yapabiliyorsunuz? şöyle kriz zamanlarında devletinizin yanında olun, hükütmetin demiyorum DEVLETİNİZİN DİYORUM! yazıklar olsun
rusya daha geçen haftalarda hazar denizinden (1400 km) nokta atışıyla suriyedeki hedefleri vurdu neyin yanılma yapından bahsediyorsunuz? rusyayı aklamaya yöneli...
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3 Yanıt Yanıtla +311
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Keremioh 3 yıl
Yorumlarin cogunu okudum . Simdi olay basladi baslayali haberler , yorumlar vs. isin icindeyim. Surasi acikki G-20 dahil oncesinde bircok kere masaya yatirildi bu durum. Yaklasmayin dendi.Bircok defa cogu alanda uyarildi Ruslar. Bu bakimdan ve olayin olusu sekliyle Türkiye haklidir ! Hukuki olarak eli güclüdür ! Cünkü vurulan parcalardan bir kismi da Türkiye ye düsmüstür ! Velevki hakli değil , yanlislikla, ihlal olmadan vuruldu diyelim !
1-Hic bir hakli gerekcesi olmasa bile DEVLETİM ' dir , basimin tacidir , bacamin dumani -suyunu icip ekmegini yediğim vatanimdir. Bayragi, sehitlerimin ta kendisidir ! Benim gönlüm bu sereften-onurdan-ibrahimin delilerinden yanadir. Gönlü kafirden olanlarin secimleri kendilerini baglar !
2-Rasyonel olarak olayi degerlendirenlere , sunu derim ki önce var olus sebebiniz ( bagimsizliğiniz) sonra ihtiyaclariniz onde gelir. Türkiye bu bölgede siniri var , gerekceleri var ( sadece bayir bucak değil ! ) .Suriyenin ne isi var ? Suriyenin keyfi cikarini mi kollicaksiniz ? Bizim hayati varligimizi mi ?
3-Simdi mevzuya gelelim : Ruslar son 60 yildir bu bolgede üs edindiler. Sicak deniz emelleri icin lazkiye ve ordaki varliklari önemli kendileri icin . Peki Bayir bucak türkmenleri ? Selcukludan berri ordalar. Bu bakimdan objektif rasyonel ve seküler yorum yazan form kullanicilarina sorum ? Bölgede ki 1000 yildir var olan Türkmenler mi , 60 yillik ruslar mi sizin adalet terazinizde agir basiyor ?
4- Bizim savas sanatinda ve ahlakımızda kadina , düsküne yasliya ve sayica aza vurmak yoktur ! ordaki savasa bakalim : Turkmenler vs Ruslar-Esed-İran destekli siiler. Allahtan revamı bu ( Allah'ı olanlara bu sorum ) ?
5- Esedi elde tutarak akdenizdeki varliğini ve üslerinin güvenliği gibi simdiki gorunen planlari var. Ammaaa , burda esedden sonra eger federatif bir devlet kurulursa bu devletin akdenizle baglantili olmasi hayati önem arz eder ! Bu bolgede denizlere inmezse yasayamaz ! o yüzden bu Türkmen bölgelerin temizlenip demografik yapi değistirilip kukla devletlere birakilmak isteniyor. Bu devletler kucaginda oturduklari devletlerin truva atliğini yapacak . ( Suanki cecen lideri kadirov haini gibi )
6-Gordugunuz üzere rusya mafya vari yönetilip bir cirpida bircok hamle yaptilar. Zaten hazirdilar buna ! Bukadar sürede pes pese düsmanlik göstermek ( turistlere gitmeyin cagirisi -moskova elcilik binamiza saldirilari (adamlarin polisi resmen tas atin diyor)projelerin askiya alinmasi-beyaz et üretimin durdurulmasi-voleybol macinin baska bi yerde oynanmasi. vs. ) simdi de ermeni yasa tasarisi mecliste hortlatilmis. Rusya , savas ilan etse bunlari bu süratle bile o an yapamazdi Demekki bu hasmane durumu bir pakette tutuyormus . Yani bu savas kokusu rus coplugunden geliyor , Turk bahcelerinden değil !
7- Bayir bucak bolgesi gerek ordaki akrabalarimizin cani ve güvenliği gerekse TÜRKİYENİN İLERİDE Kİ JEOPOLİTİGİ İCİN HAYATİDİR. olaya sig bakan tiplere önerim devletin sizin sandiğiniz gibi bakkalvari yonetilmediğidir !
8-Putinin aciklamasi : " olay sadece ucak olayi değil , Türkiyenin mevcut yonetimle islamlastirilmasi " yani adam ülkenin iç islerine karisip bu lafi kullanabilme cüretini gösteriyor , seni cecenistan saniyor , kabile devleti saniyor ! Yani putin acik acik bu yönetime düsmanimm diyor. Ayrica dagistandaki arkadaslarim rusyanin orda mescitleri kapattiğini soylüyor ! Yani is gercekten hakla batilin savasi !
9-Rusya ekonomisin en hayati hacmi gaz ve petrol. Simdi kıbrıs aciklarinda ,misir sularinda bulunan gaz ve buralarda da rezervlerin varliği ortaya cikti.Rusya da atliyor tabiki ! Emperyalizm bildiğiniz gibi...
10- Kurana iman etmis muslumanlar kardesinin ayibini ele güne karsi gizler , kendi arasinda konusup halleder . Kuran , Ey iman edenler! Hırıstiyanları ve yahudileri kendinize dost edinmeyin! (Maide Suresi 51) . Lakin onlarla aranizdaki anlasmalara da sadik kalin buyuruyor. Müslüman siyaset sahibi , uyanik olmak zorundadir. Lavrance gibilerine sarilip bunlari dost edinen arap cografyasina-filistinde osmanliyi satan serif huseyinlerin sonunu gordunuz , hala goruyorsunuz ! İcimizdeki irlandalilara - rus yildizini bayrak edinip- güneydoguda devlet kuracagim diyenlere duyurulur !
11-Ruslarin güvenilirlikleri de artik süpheyle bakilir bir hale gelmistir ! ilk ucak hadisesi oldugunda dediler ki karadan vuruldu.Sonra biz radar izini cikardik , onlar da , degil su 24 un ( cok eski bir ucak) f22 raptorun bile yapamayacagi bir manevra izi gösterip milleti manipule etmeye calisiyorlar !
12-olayin ilk hadisesine bakiniz ki ucaklarinin kimliği bile tespit edilmemis bizim Silahli gücler tarafindan . Yani Rus olduklarini da bilmiyorduk ! Burasi cok önemli , hasmane bir tutumumuzdan kimse bahsedemez ! G.K.baskanliği ilk olarak kimliği belirsiz bir ucak diye gecti haberi. Buraya da dikkat edin
13- Yukarda yazdiklarimin nezdinde , velevki biz haksiziz: Devletim yapmistir , erim askerim yapmistir . Basimin gozumun üstüne ! Canim kanim feda olsun Mehmetciklere. Hersey menfaat cikar değilll ! Biz bu serefin onurun bayragi altindayiz. Gölgesine bile gönlüm kaynar ! , Ne o analar bacilar ve erler ne bu Türk ve İslam dünyasi sahipsizdir !
Allah yar ve yardimcimiz olsun , ölmezsek daglar-ölürsek vatan sagolsun !
Yorumlarin cogunu okudum . Simdi olay basladi baslayali haberler , yorumlar vs. isin icindeyim. Surasi acikki G-20 dahil oncesinde bircok kere masaya yatirildi ...
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7 Yanıt Yanıtla +179
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dor-iomin 3 yıl
Ruslar daha önce de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle 5 kez yüz yüze görüşmede uyarılmış. Ayrıca bizim pilotumuz olay sırasında 10 kere uyarmış sınır ihlali yapmaması için ancak hiçbir cevap alamamış. Rusyanin Türkiye'nin sınırlarını umursamadığı çok açık. Ayrıca bizim yani kullanıcıların elindeki konumlandırma sistemleri ile askeri sistemleri karşılaştırmak çok yanlış askeri sistemler çok daha hassas olacaktır.
Ruslar daha önce de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle 5 kez yüz yüze görüşmede uyarılmış. Ayrıca bizim pilotumuz olay sırasında 10 kere uyarmış sınır ihlali yap...
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1 Yanıt Yanıtla +82
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ßlaCKFOX 3 yıl
Yandaşlar olayı hala anlamamakta ısrar ediyor Rus uçağını düşürdük oley diye ortalıkta geziyorlar hatta Kabeyi korumak için düşürüldü gibi Absürt söylemlerde bulunanı bile var Ancak Türkiye kendi kendini koruyamayacak durumda olduğu için NATO uçak gemisi vs. Gönderiyor o uçak gemilerinden kalkan uçakların yarın senin ülke topraklarına saldırırsa ne olur düşünen var mı ya da Diyarbakırdaki ABD Askerleri ne iş yapıyor yarın öbür gün Diyarbakırın özerkliğini destekliyoruz derlerse ne olur bakın eski Akit yazarı Faruk Köse bile ne oluyor diye soruyor siz hala goy goy

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rockymarlboro 3 yıl ßlaCKFOX
ßlaCKFOX

Yandaşlar olayı hala anlamamakta ısrar ediyor Rus uçağını düşürdük oley diye ortalıkta geziyorlar hatta Kabeyi korumak için düşürüldü gibi Absürt söylemlerde bulunanı bile var Ancak Türkiye kendi kendini koruyamayacak durumda olduğu için NATO uçak gemisi vs. Gönderiyor o uçak gemilerinden kalkan uçakların yarın senin ülke topraklarına saldırırsa ne olur düşünen var mı ya da Diyarbakırdaki ABD Askerleri ne iş yapıyor yarın öbür gün Diyarbakırın özerkliğini destekliyoruz derlerse ne olur bakın eski Akit yazarı Faruk Köse bile ne oluyor diye soruyor siz hala goy goy

twitter.com/...

twitter.com/...

yarın öbür gün olsaydı çokdan olurdu 50 yıldan fazladır natoya uyeyız 60 larda da 80 lerde de komınıstler natoyu ıstemıyoruz hede hödö diye eylem yapıyorlardı

biz koreye asker göndermişiz binlerce asker kaybettmişiz nato için bosnaya öyle afganistana da gönderdik eğitim ve inşaat işleri için. ukraynaya ne olduğunu gördünüz nato üyesi değiL. rusyaya yakındı senelerce..

rusya kırıma girdi 2 gecede bayrağını dikti. türkiye sınırına yaklaşınca düşürdük diye rusya turkıyeye de asker çıkaramaz rusya tabi ki biz ukrayna değiliz

ama ruslar şimdi terörist destekcisi turkıye demeye başladı g20 de de demişti esadı kaybetmemek için bizim sınırımızda 35 teröristi vurmak için sivil halkın uzerıne bombalar varil bombaları kimyasal yasaklanmış ve kullananların savaş suçlusu SAYILACAĞI BOMBALARI RUSYA ŞU ANDA SURİYENIN HATAY SINIRINDA KULLANIYOR KİMYASAL BOMBALAR VE SİVİL HALKA KARŞI KULLANILIYOR RUSYA ŞU ANDA SAVAŞ SUÇLUSU PUTİN ESAD GİBİ YAKALANIP YARGILANMALIDIR...

TABİ RUSYAYA KARŞI ÇIKACAK BİR GÜÇ DÜNYADA YOK PUTİN ELBET BİR GUN RUSYA BAŞKANLIĞINI BIRAKACAK VE YARGILANCAK SAVAŞ SUÇLUSU OLARAK
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senersongur 3 yıl
Olan oldu, artik konuyu kapatmak lazım. Altiustu eski bir jet düşürüldü. Bu kadar tantana yapacak bir hadise değil.
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RushEpicsTR 3 yıl
Babam RUS Anam TÜRK ve ben şunu söylüyorum sınırına yolcu uçağı değil SAVAŞ UÇAĞI giriyor vuracaksın tabi. Rusyaya Türk uçakları gitsin sınıra girmeden tek uyarıda vururlar. Rusyanın gücü var artistlik peşinde sadece..
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TearsForFears 3 yıl
Evet beyler ülkeyi kurtardık mı?



Arkaplanda dönen oyunları kimse bilemez.Seneye bizi AB'ye de alır.
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Dimwit 3 yıl
turkeytv

umix353
-MaxPAYNE
umix353
-MaxPAYNE
umix353
-MaxPAYNE Korkanlar ve Rusya Taraf Olanları Ayıklamak Lazım Kurtuluş Savaşında Korkak ve Vatan Haini Olanlar Tarafından Değil İman Gücü Bayrak Sevgisi İle Kazanıldı.
Osmanlı o kadar toprağı verirken iman power yokmuydu?
Kuranda bir ayette diyor ki bir güç yükselir ilerisinde duser osmanlı 700 yillik bir imparatorluk hafife alınacak değil Türkiye su an yükseliste bun AB kabul ediyor ama içimizdeki hainler yediremiyor.
Ne diyorsun sen dostum, ne kullanarak atıyorsun bu mesajları
Yabancı kaynaklara bak bakayım sürekli sözcü vs gazeteleri okuma en çok gelişen 5 ülke icerisindeyiz.
Tamam
tamam mı! Türkiye Dünyanın süper gücüdür.Ortadoğu bizden sorulur


Selamlar,

Lütfen Sabah veya Akit'ten başka şeyler de okuyun. Ayrıca bonzai de sağlığa zararlıdır. Saygılar.
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Aimstein 3 yıl
RealW
milyondabirsuclu olan benim ülkem .önecen planlanmış bir durumm abd bilgisi dahilinde gercekleşti.ama malesef dostuda düşman ettik.utanç verici durum.gelecek bugunden iyi olmayacak
Ulkendeki teroristlere yardim eden ulke dost ulke mi oluyor ?

Teknik olarak Rusya Esadı destekliyor, YPG yi değil...
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Nevfel 3 yıl
Esip gürleyecek havlayacaklar tabii. Şimdi herkes seni süper güç sanıyor ama Türkiye bile basıyor tokadı ve sesin çıkmazsa daha kimse seni takmaz. O nedenle hem suçlu hem güçlüyü oynamak zorundalar. Ha bu oyunun cılkını çıkarmak gibi bir hataya giderlerse bundan bizim kadar onlarda zarar görür. Zaten krizdeler bunun üzerine bir kriz daha rus halkını isyan ettirecektir.
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WarSaw 3 yıl
hadi 1 olur 2 olur ama haftalardan beridir Rus makamları hep bu tarz sınır ihlalleri yüzünden uyarılmıştı en son Antalyadaki G20 zirvesindede uyarıldılar ama ruslar bu sınır ihlali alışkanlıklarına daha doğrusu istedikleri gibi davranma alışkanlıklarını aynen devam ettirdiler ve sonuç ortada. Emin olun uçakları bizim ülke sınırlarımız içerisinde değil dışarısında vurulmuş olsaydı bunu savaş nedeni sayacaklardı ve savaş ilan edeceklerdi onlarda bunun farkında ve tüm dünyanın gözü önünde madara oldular ondan bukadar ezik ezik agresif açıklamalarda bulunuyorlar. Putini daha akıllı bir adam zannederdim yanılmışım çok kek adammış.
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the_japan 3 yıl
Ruslar bu sefer de israilin hava sahasini ihlal edip cikmis.
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