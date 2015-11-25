Düşürülen Rus uçağında suçlu aslında kim?

Haber Müdürü
Rus savaş uçağının Türk F-16’sından açılan ateş sonucu düşürülmesi, tüm dünyanın dikkatini bir anda ülkemizin üzerine çekti. Rus yetkililer bazı ekonomik ilişkileri donduran adımlar attı, Türkiye gezilerini iptal etti hatta Rusya’dan satın aldığımız doğal gazın kesileceğine dair bir çok haber yapıldı, çeşitli iddialar ortaya atıldı.
Milli Savunma Bakanlığımız SU-24 savaş uçağının angajman kurallarınca düşürüldüğünü ve sınır ihlali yaptığını çeşitli dokümanlar ile paylaşırken, aynı şekilde Rus makamlar da bu iddianın aksi yönde belgeleri paylaşmayı ihmal etmedi. Her iki taraf da ortaya konan dokümanlara göre haklı olsa da ortada bir yanlışlığın olduğu çok açık. Acaba Rus savaş uçağı sahiden bizim hava sahamızı mı ihlal etmişti yoksa Rusya’nın dediği gibi Suriye hava sahasının dışına çıkmamış mıydı?
GLONASS’in hatası mı?
Rusya’nın ilk olarak 1967 yılında uçuşa başlayan sonrasında modernize edilen SU-24, ilk dijital sistemlerle donatılan Rus savaş uçağı aynı zamanda. Tüm Rus sistemlerinde olduğu gibi küresel konumlama bilgilerinin saptanması noktasında bu uçak da GLONASS uydularını kullanıyor. 2011 yılından bu yana 24 uydu ile sivil kullanıma açık olarak küresel ölçekte konumlama yapabilen GLONASS uyduları, Rusya tarafından askeri kaygılarla GPS alternatifi olarak geliştirildi.
Bugün cep telefonlarımız bile konumlama yaparken doğruluk isabetini yakalamak adına baz istasyonu verisinin yanı sıra hem GPS hem de GLONASS uydularından aldığı verileri birleştirerek bir değer sunuyor.
Rus uçağının GLONASS’e göre aldığı konum bilgisi, anlık bir sapma nedeniyle hatalı bir sonuç ortaya koymuş olabilir. Bizim askeri makamlarımızca sunulan verilerin radarlardan alınmış raporlara dayanıyor olması, doğruluk isabetini de daha yüksek kılıyor haliyle. Zaten sınır ihlalinin de saniyeler sürmesi, bu yönde bir hata olması ihtimalini de ciddi anlamda güçlendiriyor.
Kaldı ki Rusya’nın GLONASS sistemlerinin askeri kullanımda (şifrelenmiş olarak) ne kadarlık bir yanılma payı ile tespit yapabildiğini bilmiyoruz ancak sivil kullanımda bu rakam için 10 metre gibi değerlerden bahsediliyor. GPS ise askeri kullanımda (şifrelenmiş olarak) 10 santimetre (4inç) gibi bir yanılma payı ile tespit yapabiliyor.
Hangi ülkelerin kendi uydusu var?
GPS ve GLONASS benzeri uydular için aslında son dönemde bir çok ülke çeşitli atılımlar yapmış durumda. Çin hali hazırda bazılarını gönderdiği BeiDou uydusu için 2000 yılından beri çalışmalarını sürdürüyor. Projenin tamamlanma hedefi 2020. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği 5 Milyar Euro bütçeli Galileo projesinin hazırlıklarına devam ediyor. 30 uydudan oluşacak olan Galileo, 1 metre hata payı ile sivil kullanıma açık olarak konumlama yapabilecek. Galileo’nun hizmete başlama tarihi ise 2016 yılı. İlginç bir şekilde bu yönde çalışmalar yürüten bir diğer ülke ise Hindistan. IRNSS adı verilen projenin 2016’da nihayete ermesi bekleniyor. Hindistan tarafından açıklanan rakamlara göre ise 10-20 metre yanılma payı ile konum tespiti yapılabilecek.
Bu konunun muhtemelen gerçekte nasıl bir sebepten kaynaklandığını asla öğrenemeyeceğiz ancak kullanılan teknolojilerin farklılığından kaynaklı bir sapma hiç de azımsanmayacak kadar yüksek bir ihtimal gibi duruyor. Yani siz Swarm'da check-in yaparken hangi mekanda olduğunuzu tespit etmenize imkan tanıyan küresel konumlama sistemleri, yeri geldiğinde askeri tarafta iki ülkeyi savaşın eşiğine getirecek kadar stratejik bir konuma haiz olabiliyor.Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Gelin forumda tartışalım.
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1-Hic bir hakli gerekcesi olmasa bile DEVLETİM ' dir , basimin tacidir , bacamin dumani -suyunu icip ekmegini yediğim vatanimdir. Bayragi, sehitlerimin ta kendisidir ! Benim gönlüm bu sereften-onurdan-ibrahimin delilerinden yanadir. Gönlü kafirden olanlarin secimleri kendilerini baglar !
2-Rasyonel olarak olayi degerlendirenlere , sunu derim ki önce var olus sebebiniz ( bagimsizliğiniz) sonra ihtiyaclariniz onde gelir. Türkiye bu bölgede siniri var , gerekceleri var ( sadece bayir bucak değil ! ) .Suriyenin ne isi var ? Suriyenin keyfi cikarini mi kollicaksiniz ? Bizim hayati varligimizi mi ?
3-Simdi mevzuya gelelim : Ruslar son 60 yildir bu bolgede üs edindiler. Sicak deniz emelleri icin lazkiye ve ordaki varliklari önemli kendileri icin . Peki Bayir bucak türkmenleri ? Selcukludan berri ordalar. Bu bakimdan objektif rasyonel ve seküler yorum yazan form kullanicilarina sorum ? Bölgede ki 1000 yildir var olan Türkmenler mi , 60 yillik ruslar mi sizin adalet terazinizde agir basiyor ?
4- Bizim savas sanatinda ve ahlakımızda kadina , düsküne yasliya ve sayica aza vurmak yoktur ! ordaki savasa bakalim : Turkmenler vs Ruslar-Esed-İran destekli siiler. Allahtan revamı bu ( Allah'ı olanlara bu sorum ) ?
5- Esedi elde tutarak akdenizdeki varliğini ve üslerinin güvenliği gibi simdiki gorunen planlari var. Ammaaa , burda esedden sonra eger federatif bir devlet kurulursa bu devletin akdenizle baglantili olmasi hayati önem arz eder ! Bu bolgede denizlere inmezse yasayamaz ! o yüzden bu Türkmen bölgelerin temizlenip demografik yapi değistirilip kukla devletlere birakilmak isteniyor. Bu devletler kucaginda oturduklari devletlerin truva atliğini yapacak . ( Suanki cecen lideri kadirov haini gibi )
6-Gordugunuz üzere rusya mafya vari yönetilip bir cirpida bircok hamle yaptilar. Zaten hazirdilar buna ! Bukadar sürede pes pese düsmanlik göstermek ( turistlere gitmeyin cagirisi -moskova elcilik binamiza saldirilari (adamlarin polisi resmen tas atin diyor)projelerin askiya alinmasi-beyaz et üretimin durdurulmasi-voleybol macinin baska bi yerde oynanmasi. vs. ) simdi de ermeni yasa tasarisi mecliste hortlatilmis. Rusya , savas ilan etse bunlari bu süratle bile o an yapamazdi Demekki bu hasmane durumu bir pakette tutuyormus . Yani bu savas kokusu rus coplugunden geliyor , Turk bahcelerinden değil !
7- Bayir bucak bolgesi gerek ordaki akrabalarimizin cani ve güvenliği gerekse TÜRKİYENİN İLERİDE Kİ JEOPOLİTİGİ İCİN HAYATİDİR. olaya sig bakan tiplere önerim devletin sizin sandiğiniz gibi bakkalvari yonetilmediğidir !
8-Putinin aciklamasi : " olay sadece ucak olayi değil , Türkiyenin mevcut yonetimle islamlastirilmasi " yani adam ülkenin iç islerine karisip bu lafi kullanabilme cüretini gösteriyor , seni cecenistan saniyor , kabile devleti saniyor ! Yani putin acik acik bu yönetime düsmanimm diyor. Ayrica dagistandaki arkadaslarim rusyanin orda mescitleri kapattiğini soylüyor ! Yani is gercekten hakla batilin savasi !
9-Rusya ekonomisin en hayati hacmi gaz ve petrol. Simdi kıbrıs aciklarinda ,misir sularinda bulunan gaz ve buralarda da rezervlerin varliği ortaya cikti.Rusya da atliyor tabiki ! Emperyalizm bildiğiniz gibi...
10- Kurana iman etmis muslumanlar kardesinin ayibini ele güne karsi gizler , kendi arasinda konusup halleder . Kuran , Ey iman edenler! Hırıstiyanları ve yahudileri kendinize dost edinmeyin! (Maide Suresi 51) . Lakin onlarla aranizdaki anlasmalara da sadik kalin buyuruyor. Müslüman siyaset sahibi , uyanik olmak zorundadir. Lavrance gibilerine sarilip bunlari dost edinen arap cografyasina-filistinde osmanliyi satan serif huseyinlerin sonunu gordunuz , hala goruyorsunuz ! İcimizdeki irlandalilara - rus yildizini bayrak edinip- güneydoguda devlet kuracagim diyenlere duyurulur !
11-Ruslarin güvenilirlikleri de artik süpheyle bakilir bir hale gelmistir ! ilk ucak hadisesi oldugunda dediler ki karadan vuruldu.Sonra biz radar izini cikardik , onlar da , degil su 24 un ( cok eski bir ucak) f22 raptorun bile yapamayacagi bir manevra izi gösterip milleti manipule etmeye calisiyorlar !
12-olayin ilk hadisesine bakiniz ki ucaklarinin kimliği bile tespit edilmemis bizim Silahli gücler tarafindan . Yani Rus olduklarini da bilmiyorduk ! Burasi cok önemli , hasmane bir tutumumuzdan kimse bahsedemez ! G.K.baskanliği ilk olarak kimliği belirsiz bir ucak diye gecti haberi. Buraya da dikkat edin
13- Yukarda yazdiklarimin nezdinde , velevki biz haksiziz: Devletim yapmistir , erim askerim yapmistir . Basimin gozumun üstüne ! Canim kanim feda olsun Mehmetciklere. Hersey menfaat cikar değilll ! Biz bu serefin onurun bayragi altindayiz. Gölgesine bile gönlüm kaynar ! , Ne o analar bacilar ve erler ne bu Türk ve İslam dünyasi sahipsizdir !
Allah yar ve yardimcimiz olsun , ölmezsek daglar-ölürsek vatan sagolsun !