DxO One kamera aparatı Android’e geldi

Genelde akıllı telefon kameralarını testlerde değerlendirip puanlaması ile tanıdığımız DxO platformu ayrıca kamera aksesuarları ile de biliniyor. Firma beğenilen DxO One kamera aparatını Android telefonları için de satışa sunuyor.

DxO One ne sunuyor?

2015 yılında ilk olarak iPhone için kullanıma sunulan DxO One aksesuarı telefonunuza çok kaliteli bir kamera ekliyor. USB Tip-C bağlantı girişi üzerinden telefona bağlanan aparat uyumlu uygulaması ile ana kameranızın yerini alıyor.

Teknik olarak 1-inç boyutunda BSI CMOS sensör, F/1.8 diyafram değerine sahip lens, 20.2 megapiksel çözünürlük, 1/8000 maksimum enstantane hızı, Jpeg yanında RAW (ayrıca Super RAW) çekim modu, OLED dokunmatik ayar ekranı, 100-51200 ISO aralığı, 108 gram ağırlık, 67.5 x 48.85 x 26.25 mm gövde boyutu, elektronik görüntü sabitleme, iki aşamalı deklanşör butonu ve Full HD (30 fps), 720p (120fps) video çekimi gibi detaylar taşıyan kamera eklentisi, otomatik ve manuel modlar yanında özel bir özçekim (Selfie) seçeneği de barındırıyor ve minimum 20 cm'den netleme yapabiliyor.

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Özellikle 1-inç boyutundaki büyük sensörü ile beğeni toplayan ve böylelikle birçok kompakt fotoğraf makinesini geride bırakan DxO One, bu sayede oldukça yüksek bir fotoğraf ile video kalitesi vaat ediyor. DxO'nun yazılımsal altyapısı sayesinde çekilen her fotoğrafı otomatik şekilde çok daha iyi hale getiren model, dahili lityum-iyon bataryası (200 fotoğraf) ve micro SD hafıza kartıyla ise bağlı olduğu telefona / tablete ekstra bir yük bindirmiyor. Ayrıca aksesuarın tek başına kullanılabilmesi de mümkün ancak bu durumda dijital vizör kullanamıyorsunuz.

Bünyesinde ivmeölçer ve jiroskop birimleri yer alan DxO One, 3 kat dijital yakınlaştırma gerçekleştirebiliyor ve kontrast ile yüz tanıma odaklı otomatik netleme yapabiliyor. Şarj ve bağlantı işlemlerini USB Tip-C portu üzerinden yerine getiren aparat, standart bir fotoğraf makinesi gibi merkez, nokta ve genel ışık ölçümü yapabilirken, barındırdığı lens kapağıyla da olası çarpmalarda etkili bir koruma getiriyor.

DxO One ilk piyasaya çıktığında 599$ fiyat etiketine sahipti ancak modelde devrimsel bir Lightning bağlantısı yer alıyordu. Android için olan versiyon 499$ fiyat etiketine sahip ve yanında 260$ değerinde su geçirmez kılıf ile DxO PhotoLab düzenleme yazılımı da hediye ediliyor.