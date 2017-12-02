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DxO One kamera aparatı Android’e geldi

Akıllı telefonunuzun kamerasından memnun değilseniz ve harici bir çözüm arıyorsanız, DxO One adındaki kamera aksesuarı üst seviye bir tecrübe sunmaya geliyor.
1 yıl
3,4b
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13
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde akıllı telefon kameralarını testlerde değerlendirip puanlaması ile tanıdığımız DxO platformu ayrıca kamera aksesuarları ile de biliniyor. Firma beğenilen DxO One kamera aparatını Android telefonları için de satışa sunuyor.

DxO One ne sunuyor?

2015 yılında ilk olarak iPhone için kullanıma sunulan DxO One aksesuarı telefonunuza çok kaliteli bir kamera ekliyor. USB Tip-C bağlantı girişi üzerinden telefona bağlanan aparat uyumlu uygulaması ile ana kameranızın yerini alıyor.

Teknik olarak 1-inç boyutunda BSI CMOS sensör, F/1.8 diyafram değerine sahip lens, 20.2 megapiksel çözünürlük, 1/8000 maksimum enstantane hızı, Jpeg yanında RAW (ayrıca Super RAW) çekim modu, OLED dokunmatik ayar ekranı, 100-51200 ISO aralığı, 108 gram ağırlık,  67.5 x 48.85 x 26.25 mm gövde boyutu, elektronik görüntü sabitleme, iki aşamalı deklanşör butonu ve Full HD (30 fps), 720p (120fps) video çekimi gibi detaylar taşıyan kamera eklentisi, otomatik ve manuel modlar yanında özel bir özçekim (Selfie) seçeneği de barındırıyor ve minimum 20 cm'den netleme yapabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei’nin derinlik kamerası da iddialı"

Özellikle 1-inç boyutundaki büyük sensörü ile beğeni toplayan ve böylelikle birçok kompakt fotoğraf makinesini geride bırakan DxO One, bu sayede oldukça yüksek bir fotoğraf ile video kalitesi vaat ediyor. DxO'nun yazılımsal altyapısı sayesinde çekilen her fotoğrafı otomatik şekilde çok daha iyi hale getiren model, dahili lityum-iyon bataryası (200 fotoğraf) ve micro SD hafıza kartıyla ise bağlı olduğu telefona / tablete ekstra bir yük bindirmiyor. Ayrıca aksesuarın tek başına kullanılabilmesi de mümkün ancak bu durumda dijital vizör kullanamıyorsunuz.

 

DxO One kamera aparatı Android’e geldi

Bünyesinde ivmeölçer ve jiroskop birimleri yer alan DxO One, 3 kat dijital yakınlaştırma gerçekleştirebiliyor ve kontrast ile yüz tanıma odaklı otomatik netleme yapabiliyor. Şarj ve bağlantı işlemlerini USB Tip-C portu üzerinden yerine getiren aparat, standart bir fotoğraf makinesi gibi merkez, nokta ve genel ışık ölçümü yapabilirken, barındırdığı lens kapağıyla da olası çarpmalarda etkili bir koruma getiriyor.

DxO One ilk piyasaya çıktığında 599$ fiyat etiketine sahipti ancak modelde devrimsel bir Lightning bağlantısı yer alıyordu. Android için olan versiyon 499$ fiyat etiketine sahip ve yanında 260$ değerinde su geçirmez kılıf ile DxO PhotoLab düzenleme yazılımı da hediye ediliyor. 

 

http://www.dxo.com/android-early-access Yorum Yaz
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St Batuhan 1 yıl
Ah be Sony yeni nesil bir Qx serisi lens kamera ile cevap versen şunlara. Wifi ile çalışsın yine ama istenirse kablo da takılsın. Elle ayarlama olsun yine ve Qx1 gibi istenilen lens takılabilsin. Yüksek fps li kayıt olsun yegane ve fiyatı uygun olup ülkemize uğrasın.
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aycibin 1 yıl
telefon dışında bir kamera olacaksa 3-5x optik zoom ve xenon flaş olmaması kabul edilemez
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Rachsuchtig 1 yıl
*Devrimsel Lightning bağlantısı* bu bir tür subliminal mesaj mı
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KiriN 1 yıl
Eski kamerasız nokia cihazımda buna benzer birşey takıp çekiyorduk o geldi aklıma. Buna vereceğin paraya sadece fotoğraf makinesi alırım.
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java 1 yıl
Çok yeni birşey değil canım...

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inifiesta 1 yıl java
Orijinalden alıntı: java
Çok yeni birşey değil canım...

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Bunun için gelmiştim. Hatırlayanların olması güzel. Bende Sony Ericsson T300 vardı hey gidi.
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Nokia telefonlar için de Fun camera PT3 vardı. 3100 modeline bağlanabiliyordu.
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Kerim5100 1 yıl
Bu DxOMark şey değil mi ya; iPhone 8'lerin lansmanından önce test protokolünü değiştirip lansmandan sonraki gün en iyi kamera ilan eden? Hani 500 dolar verip elimizdekinden kötü kameraya sahip olmayın o açıdan diyorum ;)
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alito 1 yıl
500 dolara profesyonel makinalar var zaten. Sırf pratik bir çözüm diye vermem o kadar para.
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Mr. Jingles 1 yıl
Telefon dünyası için çok güzel bir gelişme. 1 inç sensör DSLR kalitesine yakın bir seviyedir. Fakat yeni çıktığı için fiyatı yüksek zamanla daha makûl fiyatlara düştüğünde alınabilir.
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shadowmexo 1 yıl
2015 yılında çıkmış bir makina ve artık performans olarak geride kaldı. Geride kalmış olmasına rağmen fiyatı bence hala çok yüksek. Bence Sony Rx 100 serisi bir kompakt makina zaten cebe sığıyorken böyle aletlerle gerek yok. Gidip sırf gece daha iyi çekiyor diye üst seviye pahalı bir telefon almaktansa ucuz yollu donmayan ortalama bir telefon alırım yanına da bütçeye göre Rx serisi bir makina alırım ve keyfini sürerim. At çantaya, at montun cebine, at arabaya torpidoya. Rx serisi gerçekten inanılmaz.
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MetalWave 1 yıl
moto z ye mod olarak aynasız dslr cihaz yapsalar ve ona lens takabilsek süper olurdu :) ekranını, işlem gücünü ve işletim sistemi moto z oluşturur kullanışlı bir cihaz olurdu.
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