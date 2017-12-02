Huawei’nin derinlik kamerası da iddialı

Analiz uzmanları iPhone X modelindeki TrueDepth kamera sisteminin rakiplerinden en az 2.5 yıl önde olduğunu belirtiyor ancak rakipler bu farkı kapatmak niyetinde. Huawei gelecek yıl kullanmaya başlayacağı yeni kamera sistemini tanıttı.

Rekabet çok sıkı olacak

Huawei Honor V10 modelinde yer aldığı sanılan yeni kamera sistemi aksine halen geliştirme aşamasında. TrueDepth sistemine benzer bir şekilde bir adet kızılötesi kamera ve VCSEL projeksiyon modülünden oluşuyor. Ayrıca iki adet RGB LED ile de gerekli aydınlatma sağlanıyor.

Ayrıca Bkz.

"F/1.5 aralıklı kameraya sahip Samsung W2018 duyuruldu"

Yeni sistem kullanıcısının yüzünde TrueDepth kameradan 10 kat yani 300 bin civarında noktayı tespit ederek 3 boyutlu bir harita çıkarıyor. Hem daha güvenli hem de hareketli emojilerde daha akıcı bir tecrübe elde ediliyor. Hatta dil çıkarma hareketlerini de tanıyacağı belirtiliyor. Ayrıca parmak izi okuyucusu kadar hızlı bir şekilde tarama yapabiliyor.

Bunlar elbette Huawei’nin iddiaları. Henüz gerçek hayata uyarlanmadığı için karşılaştırma imkânı yok. Eğer Huawei’nin vaadleri gerçekleşirse TrueDepth sistemine oldukça yakın bir senaryo görebiliriz. Bu gelişme elbette diğer üreticileri de cesaretlendirecektir.