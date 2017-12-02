Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei’nin derinlik kamerası da iddialı

Gelecekı yıl amiral gemi telefonlarında kullanmayı düşündüğü derinlik algılama kamerasının ilk örneğini tanıtan Huawei rakibi Apple’dan daha hızlı olmanın sözünü veriyor.
1 yıl
3,6b
1
9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Analiz uzmanları iPhone X modelindeki TrueDepth kamera sisteminin rakiplerinden en az 2.5 yıl önde olduğunu belirtiyor ancak rakipler bu farkı kapatmak niyetinde. Huawei gelecek yıl kullanmaya başlayacağı yeni kamera sistemini tanıttı.

Rekabet çok sıkı olacak

Huawei Honor V10 modelinde yer aldığı sanılan yeni kamera sistemi aksine halen geliştirme aşamasında. TrueDepth sistemine benzer bir şekilde bir adet kızılötesi kamera ve VCSEL projeksiyon modülünden oluşuyor. Ayrıca iki adet RGB LED ile de gerekli aydınlatma sağlanıyor.

Ayrıca Bkz. "F/1.5 aralıklı kameraya sahip Samsung W2018 duyuruldu"

Yeni sistem kullanıcısının yüzünde TrueDepth kameradan 10 kat yani 300 bin civarında noktayı tespit ederek 3 boyutlu bir harita çıkarıyor. Hem daha güvenli hem de hareketli emojilerde daha akıcı bir tecrübe elde ediliyor. Hatta dil çıkarma hareketlerini de tanıyacağı belirtiliyor. Ayrıca parmak izi okuyucusu kadar hızlı bir şekilde tarama yapabiliyor.

Bunlar elbette Huawei’nin iddiaları. Henüz gerçek hayata uyarlanmadığı için karşılaştırma imkânı yok. Eğer Huawei’nin vaadleri gerçekleşirse TrueDepth sistemine oldukça yakın bir senaryo görebiliriz. Bu gelişme elbette diğer üreticileri de cesaretlendirecektir. 

 

https://www.androidheadlines.com/2017/11/honor-demonstrates-upcoming-face-id-like-feature.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ruzgar_ressam 1 yıl en beğenilen
cep telefonlarının gece çekim kalitelerini yükseltmek daha mantıklı bir yaklaşım gibi gelmekte.
2 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EyeCoral 1 yıl
Seviyorum lan seni Huawei...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 1 yıl
Hadi bakalım rekabet iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bydvd 1 yıl
hepsi iyi güzelde... pil konusunda 1990 ları oynuyoz daha... 1hafta giden pili icat etmek ne kadar zormuş. eğerki bunu icat eden olursa turnayı gözünden vurur..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EyeCoral 1 yıl
Seviyorum lan seni Huawei...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 1 yıl
Apple boşuna 2,5 yıl öndeyim dememiş. Teknoloji demosunu "Daha hızlıyım." diye öne sürmekte nedir...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ruzgar_ressam 1 yıl en beğenilen
cep telefonlarının gece çekim kalitelerini yükseltmek daha mantıklı bir yaklaşım gibi gelmekte.
2 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ohol Oula 1 yıl ruzgar_ressam
Yakında röntgen çekeni de çıkar.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaazto28 1 yıl ruzgar_ressam
ruzgar_ressam

cep telefonlarının gece çekim kalitelerini yükseltmek daha mantıklı bir yaklaşım gibi gelmekte.

lumia 830,930,1520,1020 kullan gör gece çekimi.

not: sadece kamera
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
annieste 1 yıl
rakipleri iki kamera yoluna girerken huawei dönüyordu hey yavrum heyy
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 1 yıl
Rekabet iyidir. En azından, orijinal işlere imza atıyorlar..
Rakiplerini kopyalamıyor huwaei, xaomi gibi markalar.. ;)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Apple SVP Federighi: Touch ID aslında birden çok kullanıcı için tasarlanmadı 1 yıl Samsung Galaxy A8+ 2018’in canlı görselleri sızdı 1 yıl Toyota hayvan gübresinden hidrojen ve elektrik üretecek 1 yıl Google, Android'deki kilit ekranı reklamlarını yasakladı 1 yıl Çinli BOE ekran üretimi konusunda iddialı 1 yıl Toshiba, Western Digital ile olan uyuşmazlığı çözmeye hazırlanıyor 1 yıl En ucuz iPad yolda olabilir 1 yıl Sony, 2018'de Xperia XZ Premium'un çerçevesiz varyantını çıkaracak 1 yıl DxO One kamera aparatı Android’e geldi 1 yıl Google Assistant artık yerel bir tamirci bulabiliyor 1 yıl OnePlus 5T Star Wars Edition ile tanışın 1 yıl Galaxy Note 9 fiyatıyla rekor kıracak! 1 yıl 100km/s hızla giden trende 5G ile 1.7Gbps indirme hızları 1 yıl Alfa Romeo Sauber takımının 2018 Formula 1 konsept aracı sergilendi 1 yıl Güneş enerjili akıllı pencereler enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayabilir 1 yıl Samsung Gear S3 kullanıcıları Tizen 3.0’ın yüksek pil tüketiminden şikayetçi 1 yıl 72 Milyon Doları çöpe atan adam! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl GM sürücüsüz araçları 2019'da şehirlerde çalıştırmayı planlıyor 1 yıl Mercedes-Benz dört yeni modelin tanıtımını yaptı 1 yıl İngiltere Kaspersky yazılımları konusunda uyardı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Huawei’nin derinlik kamerası da iddialı Sonraki Elon Musk bombayı patlattı: "Tesla Roadster'ımı önümüzdeki ay Mars'a gönderiyorum" 1 yıl Yeni nesil amiral gemilerine güç verecek Snapdragon 845'in detayları belli oldu 1 yıl ABD Senatosu, veri ihlallerini bildirmeyen yöneticileri cezalandırmak istiyor 1 yıl iOS 11.2 yayınlandı! 1 yıl Toshiba, 64-katmanlı 3D UFS bellek geliştirdi 1 yıl Yeni iPhone'lar ile birlikte batarya sorun olmaktan çıkacak 1 yıl Bir dakika içinde DNA ile kimlik doğrulayan sistem geliştirildi 1 yıl Cherry’den parmak izi okuyuculu fare 1 yıl Avengers: Infinity War fragmanı rekor kırdı 1 yıl Juno uzay aracı, Jüpiter'in dev girdaplarını işte böyle görüntüledi 1 yıl F/1.5 aralıklı kameraya sahip Samsung W2018 duyuruldu 1 yıl Velodyne otonom araçların geleceğine yön verecek bir Lidar sensörü geliştirdi 1 yıl Tesla'nın dev enerji depolama tesisi çalışmaya başladı 1 yıl Twitter Lite uygulaması 24 ülkeye daha gidiyor 1 yıl Üçüncü taraf iPhone X geliştiricileri yüz verilerinizi saklayabilecek 1 yıl En pahalı akıllı telefon l Huawei Mate 10 Porsche Design ilk izlenimler 1 yıl Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy'nin kalkışı yine ertelendi 1 yıl Araştırmacılar sürdürülebilir tarım-enerji sistemi geliştirdi 1 yıl Samsung patent başvurusunda bulunduğu yeni anten tasarımını S9'da kullanabilir 1 yıl İşte karşınızda yeni BMW i8 Roadster ve güncellenmiş i8 Coupe Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim