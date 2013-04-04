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DxO Optics Pro, 118 yeni lens ve kamera kombinasyonuna kavuştu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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DxO Optics Pro, 118 yeni lens ve kamera kombinasyonuna kavuştu
Profesyonel ve amatör kullanıcılar arasında oldukça popüler bir fotoğraf düzeltme ve düzenleme yazılımı olan DxO Optics Pro yazılımı, 118 yeni lens ve kamera kombinasyonuna kavuştu
DxO tarafından yapılan resmi duyurusu sonrasında içerisine Canon, Olympus, Panasonic, Pentax ve Tamron firmalarına ait 118 yeni lens ve fotoğraf makinesi kombinasyonu eklendiği öğrenilen DxO Optics Pro, sürekli olarak güncel tutularak yenilikler almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 8.1.4 güncellemesi de yayınlanan DxO Optics Pro fotoğraf düzenleme programı, 11,000'nin üzerinde farklı lens kombinasyonuna ulaşmış durumda. 


http://www.dxo.com/us/photo/news/DxO-Optics-Pro-new-lens-camera-combinations59 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozangunay 6 yıl
Halen daha Fujifilm X Pro 1 ve XE-1 e destek yok, eski gövdeler olan S serisi ve Fuji X100 var, diğer markalara gösterdiği hassasiyeti Fuji' ye de göstermelerini bekliyoruz.
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Father Torque 6 yıl
Eğer fotoğraf işlemelerini test sonuçlarındaki mantıkla yapıyorlarsa bir Canon kullanıcısı olarak kesinlikle uzak durmalı derim.
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