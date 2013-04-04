DxO Optics Pro, 118 yeni lens ve kamera kombinasyonuna kavuştu

Profesyonel ve amatör kullanıcılar arasında oldukça popüler bir fotoğraf düzeltme ve düzenleme yazılımı olan DxO Optics Pro yazılımı, 118 yeni lens ve kamera kombinasyonuna kavuştu

DxO tarafından yapılan resmi duyurusu sonrasında içerisine Canon, Olympus, Panasonic, Pentax ve Tamron firmalarına ait 118 yeni lens ve fotoğraf makinesi kombinasyonu eklendiği öğrenilen DxO Optics Pro, sürekli olarak güncel tutularak yenilikler almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 8.1.4 güncellemesi de yayınlanan DxO Optics Pro fotoğraf düzenleme programı, 11,000'nin üzerinde farklı lens kombinasyonuna ulaşmış durumda.





http://www.dxo.com/us/photo/news/DxO-Optics-Pro-new-lens-camera-combinations59