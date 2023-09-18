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    Blackmagic, iPhone'larda profesyonel video çekimi için ücretsiz bir uygulama yayınladı

    DaVinci Resolve video düzenleme yazılımının geliştiricisi Blackmagic, iPhone'lar için profesyonel düzeyde video çekimi yapılmasını sağlayan ücretsiz bir uygulama çıkardı.
    Blackmagic'ten iPhone'lar için ücretsiz kamera uygulaması Tam Boyutta Gör
    Profesyonel kameralar üreten Blackmagic şirketi iPhone'lar için ücretsiz bir kamera uygulaması yayınladı. Blackmagic Camera, kullanıcıların telefonlarıyla profesyonel seviyede video çekimi yapmalarını sağlıyor. Ayrıca şirketin DaVinci Resolve adlı video düzenleme yazılımıyla entegre bir şekilde çalışabildiğini de belirtelim.

    Uygulamanın arayüzü Blackmagic'in kendi kameralarının arayüzüne benzetilmiş. Böylelikle kullanıcılara profesyonel ekipmanlarla çalışıyormuş hissiyatı veriyor. Kare hızı, deklanşör açısı, beyaz dengesi ve ISO seviyesi gibi ayarları kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Ayrıca lensler arasında geçiş yapma olanağı da sunuyor.

    Blackmagic'ten iPhone'lar için ücretsiz kamera uygulaması

    Codec seçenekleri

    Uygulamada çözünürlük ve hatta codec bile Apple ProRes 4444'e kadar özelleştirilebiliyor. Standart H.264 veya HEVC (H.265) seçenekleri de var. Ana ekranda, vizör ve temel ayarlara ek olarak, kanala göre ses seviyesi göstergesini, kalan kayıt süresini, kullanılabilir depolama alanını ve pil şarj miktarını görebilirsiniz. Aynı zamanda bir histogram da mevcut.

    Blackmagic'ten iPhone'lar için ücretsiz kamera uygulaması Tam Boyutta Gör
    Ses kaydı iPhone'un kendi mikrofonu tarafından yapılıyor ancak isterseniz başka bir ses kaynağı da belirleyebilirsiniz. Ses codec'leri arasında AAC, PCM ve IEEE Float gibi çeşitli seçenekler bulunuyor. Tüm bunların yanı sıra özel bir LUT profili indirebilir, Blackmagic bulutuna bağlanabilir ve kaydedilen görüntülerin renk aralığını isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.

    Blackmagic Camera uygulamasını aşağıdaki bağlantı aracılığı ile App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

    Blackmagic Camera Blackmagic Camera Blackmagic Camera Blackmagic Camera Photo & Video Ücretsiz 38,5 MB

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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