Blackmagic, iPhone'larda profesyonel video çekimi için ücretsiz bir uygulama yayınladı

Uygulamanın arayüzü Blackmagic'in kendi kameralarının arayüzüne benzetilmiş. Böylelikle kullanıcılara profesyonel ekipmanlarla çalışıyormuş hissiyatı veriyor. Kare hızı, deklanşör açısı, beyaz dengesi ve ISO seviyesi gibi ayarları kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Ayrıca lensler arasında geçiş yapma olanağı da sunuyor.
Codec seçenekleri
Uygulamada çözünürlük ve hatta codec bile Apple ProRes 4444'e kadar özelleştirilebiliyor. Standart H.264 veya HEVC (H.265) seçenekleri de var. Ana ekranda, vizör ve temel ayarlara ek olarak, kanala göre ses seviyesi göstergesini, kalan kayıt süresini, kullanılabilir depolama alanını ve pil şarj miktarını görebilirsiniz. Aynı zamanda bir histogram da mevcut.
Blackmagic Camera uygulamasını aşağıdaki bağlantı aracılığı ile App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Blackmagic Camera Photo & Video Ücretsiz 38,5 MBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.