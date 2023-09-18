Blackmagic, iPhone'larda profesyonel video çekimi için ücretsiz bir uygulama yayınladı

Tam Boyutta Gör Profesyonel kameralar üreten Blackmagic şirketi iPhone'lar için ücretsiz bir kamera uygulaması yayınladı. Blackmagic Camera, kullanıcıların telefonlarıyla profesyonel seviyede video çekimi yapmalarını sağlıyor. Ayrıca şirketin DaVinci Resolve adlı video düzenleme yazılımıyla entegre bir şekilde çalışabildiğini de belirtelim.

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Uygulamanın arayüzü Blackmagic'in kendi kameralarının arayüzüne benzetilmiş. Böylelikle kullanıcılara profesyonel ekipmanlarla çalışıyormuş hissiyatı veriyor. Kare hızı, deklanşör açısı, beyaz dengesi ve ISO seviyesi gibi ayarları kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Ayrıca lensler arasında geçiş yapma olanağı da sunuyor.

Codec seçenekleri

Uygulamada çözünürlük ve hatta codec bile Apple ProRes 4444'e kadar özelleştirilebiliyor. Standart H.264 veya HEVC (H.265) seçenekleri de var. Ana ekranda, vizör ve temel ayarlara ek olarak, kanala göre ses seviyesi göstergesini, kalan kayıt süresini, kullanılabilir depolama alanını ve pil şarj miktarını görebilirsiniz. Aynı zamanda bir histogram da mevcut.

Tam Boyutta Gör Ses kaydı iPhone'un kendi mikrofonu tarafından yapılıyor ancak isterseniz başka bir ses kaynağı da belirleyebilirsiniz. Ses codec'leri arasında AAC, PCM ve IEEE Float gibi çeşitli seçenekler bulunuyor. Tüm bunların yanı sıra özel bir LUT profili indirebilir, Blackmagic bulutuna bağlanabilir ve kaydedilen görüntülerin renk aralığını isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.

Blackmagic Camera uygulamasını aşağıdaki bağlantı aracılığı ile App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Blackmagic Camera Photo & Video Ücretsiz 38,5 MB

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